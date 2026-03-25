جيسي لينجارد يخطو خطوة كبيرة نحو الظهور الأول مع كورينثيانز، لكن الجناح السابق لمانشستر يونايتد لم يتم تسجيله بعد في صفوف الفريق البرازيلي
إنجاز كبير في مسألة التأشيرة للاعب «الشياطين الحمر» السابق
كان الجناح البالغ من العمر 33 عامًا ينتظر الضوء الأخضر للعب مع فريق «تيمو» منذ وصوله إلى أمريكا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر. وقد وافق على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لمدة عام إضافي. ويُعد إصدار تصريح العمل الخاص به الخطوة الأولى الحاسمة التي تسمح لنادي كورينثيانز بالمضي قدمًا في تسجيله رسميًا لدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF).
وبينما كانت الإجراءات الإدارية جارية، ركز المدير الفني دوريفال جونيور على الإعداد البدني للينجارد. ولم يتعجل الجهاز الفني في تسريع الإجراءات الورقية خلال فترة التوقف الدولي، حيث وقع الجناح البالغ من العمر 33 عامًا عقدًا يتطلب منه استعادة كامل لياقته البدنية بعد رحيله عن نادي سيول الكوري الجنوبي.
لا تزال هناك عقبات أخيرة أمام التسجيل
على الرغم من التقدم المحرز في مسألة التأشيرة، لم يتم تسجيل لينجارد رسميًا بعد للعب في الدوري البرازيلي. ويتعين على النادي الآن التأكد من ظهور اسمه في «النشرة اليومية للمعلومات» (BID) الصادرة عن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبل أن يتم اختياره ضمن تشكيلة الفريق في أيام المباريات. وبمجرد استكمال الإجراءات الإدارية النهائية، من المتوقع أن تتم عملية التسجيل بسرعة نسبية.
وإذا اكتمل التسجيل خلال الأيام القليلة المقبلة، فقد يشارك لينجارد في المباراة المقبلة ضد فلومينينسي في ملعب ماراكانا يوم 2 أبريل. وسيشكل هذا لحظة مهمة للمهاجم، الذي يتطلع إلى رد الثقة التي أظهرها له النادي الذي استقبل وصوله بحماس كبير.
قضية ميمفيس ديباي
كان لقرار لينجارد بالانتقال إلى ساو باولو تأثير كبير عليه وجه مألوف من أيامه في أولد ترافورد. وكشف اللاعب الإنجليزي أن المحادثات التي أجراها مع اللاعب الدولي الهولندي كانت عاملاً حاسماً في اختياره لاختبار قدراته في أجواء كرة القدم البرازيلية الحماسية.
وقال لينجارد خلال حفل تقديمه: "أخبرني [ديباي] أنه أكبر نادٍ في البرازيل ووصف لي المشجعين وشغفهم. وكان ذلك بالتأكيد عاملاً حاسماً في قراري بالقبول. أنا متحمس جداً للعب على أرض الملعب مع اللاعبين الآخرين ومساعدتهم على الفوز".
طموحات للفوز بالألقاب في البرازيل
ينضم اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إلى نادي كورينثيانز وهو يضع نصب عينيه هدفاً محدداً: إضافة المزيد من الألقاب إلى رصيده. وبعد أن قام بجولة في متحف النادي، تحدث لينجارد بفصاحة عن رغبته في ترك بصمة دائمة في هذه المؤسسة التاريخية وهو يرتدي القميص رقم 77.
وأضاف: "أولاً، رأيت المشجعين في المطار يهتفون 'هيا كورينثيانز! هيا كورينثيانز!' هناك الكثير من الحماس من المشجعين، وهو أمر رائع أن أراه. ملعب التدريب هنا مذهل، وقد رحب بي اللاعبون بأذرع مفتوحة؛ وكذلك المدرب والمدير - كان من الرائع مقابلتهم. انطباعاتي الأولى: أنا سعيد جداً، ولا أطيق الانتظار للعب".