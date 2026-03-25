جيسي لينجارد يخطو خطوة كبيرة نحو الظهور الأول مع كورينثيانز، لكن الجناح السابق لمانشستر يونايتد لم يتم تسجيله بعد في صفوف الفريق البرازيلي

كان الجناح البالغ من العمر 33 عامًا ينتظر الضوء الأخضر للعب مع فريق «تيمو» منذ وصوله إلى أمريكا الجنوبية في وقت سابق من هذا الشهر. وقد وافق على عقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار التمديد لمدة عام إضافي. ويُعد إصدار تصريح العمل الخاص به الخطوة الأولى الحاسمة التي تسمح لنادي كورينثيانز بالمضي قدمًا في تسجيله رسميًا لدى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم (CBF).

وبينما كانت الإجراءات الإدارية جارية، ركز المدير الفني دوريفال جونيور على الإعداد البدني للينجارد. ولم يتعجل الجهاز الفني في تسريع الإجراءات الورقية خلال فترة التوقف الدولي، حيث وقع الجناح البالغ من العمر 33 عامًا عقدًا يتطلب منه استعادة كامل لياقته البدنية بعد رحيله عن نادي سيول الكوري الجنوبي.