جيسي لينجارد انضم إلى نادٍ جديد! كورينثيانز يؤكد توقيعه مع نجم مانشستر يونايتد السابق

بدأ لينجارد بالفعل التدريب في مركز الدكتور جواكيم جرافا وأعرب عن سعادته بالترحيب الذي لقيه من المشجعين المحليين. كان نجم منتخب الأسود الثلاثة السابق، الذي لعب دوراً بارزاً في وصول المنتخب إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، متأثراً بوضوح بتفاني المشجعين الذين استقبلوه عند وصوله إلى البرازيل.

"أولاً، رأيت المشجعين في المطار يهتفون "هيا كورينثيانز! هيا كورينثيانز!" هناك الكثير من الحماس من المشجعين، وهو أمر رائع أن تراه. ملعب التدريب هنا رائع، وقد رحب بي اللاعبون بأذرع مفتوحة؛ وكذلك المدير والمدير الفني - كان من الرائع مقابلتهم. انطباعاتي الأولى: أنا سعيد جدًا، ولا أطيق الانتظار للعب"، علق لينجارد وهو يتأمل بداية مغامرته البرازيلية.