"المريض جيسوس بمباركة فهد المفرج حرمنا من قصة مشابهة لأيوب بوعدي" .. حسرة سعودية بعد تألق المغرب أمام البرازيل

المنتخب المغربي افتتح في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – مبارياته في كأس العالم 2026، متعادلًا أمام البرازيل بهدف لكل منهما.

الجميع كان يراقب مستوى أسود الأطلس، في ظل الرهان عليهم بعد المفاجأة التاريخية التي أحدثوها في كأس العالم قطر 2022 بالوصول للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخهم، والمستوى بشكل عام نال إشادات الجميع تقريبًا.

لكن من خطف الأنظار أكثر من غيره هو لاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي، الذي قدم مباراة للتاريخ أمام راقصي السامبا متلاعبًا بنجومهم فارضًا سيطرته بالكامل على وسط الملعب.

ما قدمه بوعدي على المستوى الفردي دفع الإعلاميين السعودي للحسرة على المواهب السعودية سواء لعدم منحهم فرصة مع أنديتهم في دوري روشن أو حتى لعدم السماح لهم بالخروج للاحتراف الأوروبي في سن مبكر في ظل الرواتب المرتفعة التي يتقاضونها في المملكة.



