"الأب عديم الفائدة" .. صحفية فرنسية تهاجم دوكو بعد قراره بمغادرة كأس العالم من أجل طفله!

وفي هذا السياق، وجهت الصحفية فرانس بييرون، رسائل هجومية ضد جيريمي دوكو، عبر قناة "ليكيب"، على خلفية قراره بترك معسكر بلاده من أجل حضور ولادة طفله.
وقالت بييرون "سأتحدث عنها لأنها تثير غضبي بشدة، لا أعرف إن كان ذلك لأني امرأة أم لأني قاسية القلب، ولكني لا أفهم، عليك أن تدرك أنك أمام فرصة حقيقية للمشاركة في كأس العالم، إنها فرحة لا تصدق، هناك مئات من لاعبي كرة القدم يتمنون لو كانوا مكانك، هذه الفرصة قد لا تتكرر مجددًا في حياتك، وأنت تضحي بكل ذلك لتشهد ولادة طفلك".
وتابعت "إنه أمر مقزز (بالحديث عن مشهد الولادة)، معذرة، الأب يكون عديم الفائدة، مجرد ممثل ثانوي، وأنت (دوكو)، ستضيع عشر ساعات، وستستنزف طاقتك، وتنهار عاطفيًا، وتستبعد من كأس العالم، وكيف ستعود لممارسة كرة القدم؟ سيبقى طفلك معك".