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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

"الأب عديم الفائدة" .. صحفية فرنسية تهاجم دوكو بعد قراره بمغادرة كأس العالم من أجل طفله!

جيريمي دوكو
بلجيكا
كأس العالم
إيران
نيوزيلندا

أسباب عائلية وراء قرار دوكو بترك معسكر بلجيكا..

لم يمرّ تصرف الدولي البلجيكي جيريمي دوكو، مرور الكرام، بعدما قرر ترك معسكر منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، لأسباب عائلية.

نجم مانشستر سيتي، صاحب الـ24 عامًا، شارك في مباراة بلجيكا الافتتاحية أمام مصر، ضمن الجولة السابعة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

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    دوكو يقرر مغادرة معسكر كأس العالم

    وأكد جيريمي دوكو، في حديثه للصحفيين قبل مباراة مصر، إن زوجته من المتوقع أن تضع مولوده خلال مرحلة خروج المغلوب، وتحديدًا في أوائل يوليو، بالتزامن مع مباريات دوري الـ32 والـ16 من كأس العالم.

    واتخذ دوكو قرارًا بأن يسافر من سياتل إلى إنجلترا، كي يكون برفقة زوجته لحظة الولادة، فيما صرح الجناح البلجيكي بأنه لا أحد يرغب في تفويت ولادة طفله، علاوة على أنه سيكون طفله الأول، معربًا عن أمله في أن يلقى قراره تعاطفًا من الاتحاد البلجيكي الذي يتضامن مع اللاعبين وظروفهم.

    وكان دوكو قد أثار جدلًا بمغادرة الحصة التدريبية، الثلاثاء، بسبب بعض مشاكل التنفس، رغم أنه شارك بشكل كامل في جميع أجزاء التدريب قبل مباراة الإثنين أمام مصر.

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  • صحفية فرنسية تهاجم نجم بلجيكا

    وفي هذا السياق، وجهت الصحفية فرانس بييرون، رسائل هجومية ضد جيريمي دوكو، عبر قناة "ليكيب"، على خلفية قراره بترك معسكر بلاده من أجل حضور ولادة طفله.

    وقالت بييرون "سأتحدث عنها لأنها تثير غضبي بشدة، لا أعرف إن كان ذلك لأني امرأة أم لأني قاسية القلب، ولكني لا أفهم، عليك أن تدرك أنك أمام فرصة حقيقية للمشاركة في كأس العالم، إنها فرحة لا تصدق، هناك مئات من لاعبي كرة القدم يتمنون لو كانوا مكانك، هذه الفرصة قد لا تتكرر مجددًا في حياتك، وأنت تضحي بكل ذلك لتشهد ولادة طفلك".

    وتابعت "إنه أمر مقزز (بالحديث عن مشهد الولادة)، معذرة، الأب يكون عديم الفائدة، مجرد ممثل ثانوي، وأنت (دوكو)، ستضيع عشر ساعات، وستستنزف طاقتك، وتنهار عاطفيًا، وتستبعد من كأس العالم، وكيف ستعود لممارسة كرة القدم؟ سيبقى طفلك معك".

  • ردود الأفعال على حديث بييرون

    وأثارت بييرون جدلًا واسعًا بسبب حديثها الهجومي ضد جيريمي دوكو، والتي تضمنت انتقادًا ضد دور الأب أيضًا، فيما ذكرت متابعة عبر منصة (إكس)، "أشعر بالصدمة من هذه التعليقات، لقد عشت تجربة ولادة أميري الصغير، وكانت بلا شك، أفضل لحظة في حياتي".

    وتمنت متابعة، للصحفية بأن تجد الحب في بلدها، وفي فرنسا، لأنه لابد أنها تفتقر إليه لتكون على هذه القناعات الجامدة، بشأن موضوع كهذا، فيما أشار متابعون إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها بييرون مثل تلك التصريحات، مع سرد واقعة سابقة في أولمبياد باريس 2024، بينما قالت أخرى "نحن نناضل يوميًا من أجل تقدير الأبوة، ومن أجل أن يشارك الآباء بفعالية، من الرائع أن دوكو يريد ذلك، المرأة التي تلد هي امرأة أكثر عرضة للخطر، يجب ألا ننسى ذلك أبدًا".

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    مسيرة جيريمي دوكو مع بلجيكا

    ويمتلك دوكو في جعبته 44 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 16 تمريرة حاسمة، فيما سجل مشاركته في النسخة الثانية بالمونديال خلال مسيرته.

    وكان دوكو قد لعب مباراة بلجيكا وكرواتيا، في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم 2022 في قطر، قبل أن يغادر منتخب بلاده البطولة مبكرًا، فيما سجل مشاركته الثانية بالمونديال، في لقاء مصر بالجولة الأولى من مونديال 2026، حيث يعتمد عليه المدير الفني رودي جارسيا، بشكل أساسي.

    ومن المقرر أن يلتقي منتخب بلجيكا، بنظيره إيران، في العاشرة مساء الغد، بتوقيت مكة المكرمة، فيما يواجه نيوزيلندا، في السادسة صباح يوم 27 يونيو، حيث يختتم مشواره في المجموعة السابعة.