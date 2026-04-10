جيرونا يتلاعب بريال مدريد: كيليان مبابي يحتاج ديدييه ديشان لإنقاذه من "كيد أربيلوا".. وجود بيلينجهام "ظن نفسه نجمًا فأصبح ظلًا"

بينما كانت جماهير "سانتياجو برنابيو"، تنتظر انتفاضة من العملاق الإسباني ريال مدريد، تُعيد آمال الفريق في لقب الدوري المحلي؛ خيم الصمت ومشاعر الخيبة، على معقل الميرينجي.

ريال مدريد سقط في فخ التعادُل (1-1) أمام نادي جيرونا، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وافتتح الميرينجي أهدافه في الدقيقة 51، بواسطة متوسط ميدانه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي؛ بينما عادل الفرنسي توماس ليمار النتيجة لمصلحة جيرونا، في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته الـ70، في "وصافة" جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق 6 نقاط عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر"، والذي لعب لقاءً أقل.

أما فريق جيرونا الأول لكرة القدم؛ وصل إلى نقطته الـ38، في المركز "الثاني عشر" بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادُل ريال مدريد المُخيب مع جيرونا..