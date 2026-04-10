أحمد فرهود

جيرونا يتلاعب بريال مدريد: كيليان مبابي يحتاج ديدييه ديشان لإنقاذه من "كيد أربيلوا".. وجود بيلينجهام "ظن نفسه نجمًا فأصبح ظلًا"

الأمور تتعقد يا ريال مدريد!..

بينما كانت جماهير "سانتياجو برنابيو"، تنتظر انتفاضة من العملاق الإسباني ريال مدريد، تُعيد آمال الفريق في لقب الدوري المحلي؛ خيم الصمت ومشاعر الخيبة، على معقل الميرينجي.

ريال مدريد سقط في فخ التعادُل (1-1) أمام نادي جيرونا، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وافتتح الميرينجي أهدافه في الدقيقة 51، بواسطة متوسط ميدانه الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي؛ بينما عادل الفرنسي توماس ليمار النتيجة لمصلحة جيرونا، في الدقيقة 62.

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته الـ70، في "وصافة" جدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق 6 نقاط عن العملاق الكتالوني برشلونة "المتصدر"، والذي لعب لقاءً أقل.

أما فريق جيرونا الأول لكرة القدم؛ وصل إلى نقطته الـ38، في المركز "الثاني عشر" بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد تعادُل ريال مدريد المُخيب مع جيرونا..

  Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports

    جيرونا.. نادٍ يتلاعب بريال مدريد وبرشلونة

    يبدو أن نادي جيرونا رفع شعار "التلاعب بالكبار"، في مبارياته ضد عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    نعم.. جيرونا تجنب الخسارة في ثلاث من أربع مباريات، ضد ريال مدريد وبرشلونة، في مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة 9: برشلونة (2-1) جيرونا.

    * الجولة 14: جيرونا (1-1) ريال مدريد.

    * الجولة 24: جيرونا (2-1) برشلونة.

    * الجولة 31: ريال مدريد (1-1) جيرونا.

    ليس هذا فقط.. جيرونا عندما تعادل مع ريال مدريد في الجولة 14، أفقده الصدارة ومنحها إلى برشلونة؛ بينما جاء فوزه على البلوجرانا في الأسبوع 24، ليعيد "المركز الأول" إلى الميرينجي وقتها.

    واليوم.. تعادُل جيرونا مع ريال مدريد في الجولة 31؛ سيعطي برشلونة فرصة توسيع الفارق في "الصدارة" مع ريال مدريد، إلى 9 نقاط كاملة.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    جود بيلينجهام.. ظن نفسه نجمًا فأصبح ظلًا

    تعاقد العملاق الإسباني ريال مدريد مع متوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينجهام، في الميركاتو الصيفي "2023"؛ قادمًا من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 127 مليون يورو.

    بيلينجهام تألق بشدة في موسمه الأول 2023-2024؛ قبل أن يتراجع نسبيًا في العام التالي، ويصل إلى درجة السوء في 2025-2026.

    وتحوّل بيلينجهام بمرور الوقت في ريال مدريد، من نجمًا عالميًا مُرعبًا، إلى "ظل" فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ مثلما حدث أمام نادي جيرونا، في الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

    بل أننا أصبحنا نُشير إلى الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الآن، على أنه قائد وسط ميدان العملاق الإسباني؛ مع نسيان دور بيلينجهام تدريجيًا، والذي ظن سابقًا أنه أصبح نجم الريال الأول.

    فالفيردي يبدع حرفيًا مع الريال، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: المساهمة في 21 هدفًا "سجل 9 وصنع 12"، في 44 مباراة.

    * ثانيًا: الإجادة في أكثر من مركز؛ سواء متوسط الميدان والظهير الأيمن، أو حتى صناعة اللعب أحيانًا.

    * ثالثًا: دور قيادي كبير للغاية؛ داخل غرفة الملابس، أو فوق أرضية المستطيل الأخضر.

  Kylian Mbappe Real Madrid 2025

    ديدييه ديشان.. اجلبوا المدرب الفرنسي لمبابي فورًا!

    في الساعات الماضية.. فجّر الصحفي الرياضي فابريس هاوكينز، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص أحد "المرشحين" لتدريب العملاق الإسباني ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    وقامت إدارة ريال مدريد بإقالة المدير الفني الإسباني الشاب تشابي ألونسو، في شهر يناير من عام 2026؛ مع تعيين مواطنه ألفارو أربيلوا بدلًا منه، حتى نهاية الموسم الحالي.

    هاوكينز أعلن أن الفرنسي ديدييه ديشان، المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا الأول؛ دخل دائرة اهتمامات الميرينجي، لتولي تدريب الفريق بشكلٍ رسمي.

    ديشان من المقرر أن يرحل عن المنتخب الفرنسي، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ وهو ما سيُسهل مفاوضات الريال معه، بالتأكيد.

    وإذا تمت الصفقة؛ فإن أكثر المُستفيدين منها سيكون الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم العملاق الإسباني الحالي.

    مبابي ظهر بمستوى سيئ جدًا، في مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وأساسًا.. أداء النجم الفرنسي السيئ ضد جيرونا؛ هو استكمال لعديد اللقاءات التي لم يقنع فيها بشكلٍ كبير تحت قيادة أربيلوا، حتى ولو سجل الأهداف.

    لذلك.. يريد كيليان مبابي مدربًا يتفاهم معه، مثلما كان الحال مع ألونسو - قبل إقالته -؛ وبالطبع لن يجد أفضل من ديشان، الذي يقدّم أفضل المستويات تحت قيادته في المنتخب الفرنسي.

    * أرقام كيليان مبابي تحت قيادة ديشان في فرنسا:

    - مباريات: 96.

    - دقائق: 7.373.

    - مساهمات تهديفية: 96.

    - أهداف: 56.

    - تمريرات حاسمة: 40.

  Alvaro Arbeloa Real Madrid 2026

    تسليم أهالي.. ريال مدريد يتخلى عن لقب الدوي الإسباني

    أخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن العملاق الإسباني ريال مدريد، بات أقرب من أي وقتٍ مضى، من خسارة لقب الدوري الإسباني 2025-2026.

    وخسر ريال مدريد نقطتين غاليتين، بتعادُله (1-1) مع نادي جيرونا، في الجولة 31 من مسابقة الدوري؛ ما يمنح برشلونة فرصة توسيع الفارق في "الصدارة" إلى 9 نقاط، حال فوزه على إسبانيول.

    ويواجه برشلونة نظيره إسبانيول، مساء يوم الأحد، في ديربي كتالونيا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات نفس الجولة "31".

    وتراجعت نتائج ريال مدريد بشكلٍ كبير مع المدير الفني الإسباني ألفارو أربيلوا - كما ذكرنا -؛ والذي تم التعاقد معه في يناير 2026، خلفًا لمواطنه تشابي ألونسو.

    ألفارو قام بـ"تسليم الدوري" للغريم البرشلوني؛ حيث انشغل بما يُمكن تسميته "كيد البلوجرانا"، بدلًا من التكتيك داخل أرضية الملعب.

    ومن أسبوع لآخر.. نجد أربيلوا يتحدث في المؤتمرات الصحفية، عن قضية "نيجريرا"، مع تلميحات بأن برشلونة توّج بألقابه بسبب التحكيم؛ كما ولو أنه يحاول شراء رضاء رئيس ريال مدريد فلورنتينيو بيريز بالكلمات، أكثر من النتائج.

    وهُنا.. أصبحنا نُشاهد أداء سيئ من ريال مدريد، في الكثير من المباريات؛ مع خسارة عديد النقاط، في مسابقة الدوري الإسباني.