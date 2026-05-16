جيرارد يرد على صلاح: غير معتاد على ذلك.. وضربة قاسية لفريق سلوت!

مع بقاء مباراة واحدة فقط على نهاية الموسم، يتجه التركيز إلى ما إذا كان صلاح يتصرف بصفته «ذئبًا وحيدًا» أم أنه يعبر عن إجماع أوسع بين اللاعبين. وتساءل جيرارد عما إذا كان المهاجم «يتحدث من تلقاء نفسه من أجل مصلحة الجميع في غرفة الملابس»، مشيرًا إلى أن مثل هذا الانفعال غير معهود على الإطلاق بالنسبة للاعب معروف عادةً بمهنيته وقيادته الهادئة.

وقال لاعب الوسط السابق: "هذا غريب، إنه أمر غير معتاد". "أنا متأكد من أنه سيخوض الكثير من المقابلات الإعلامية حول مباراته الأخيرة. أنا أتطلع حقًا إلى الأيام القادمة لأن هذا أمر غير معتاد بالنسبة للاعب ليفربول، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمحمد صلاح".

وأضاف: "كانت 90 دقيقة صعبة وحصلوا على ما يستحقونه. كان أستون فيلا أفضل في جميع أنحاء الملعب. لم يكن هناك قتال، ولا شغف، ولا نمط لعب، ولا ترابط، لم يتحركوا معًا في الملعب، وكان أداء الأفراد بعيدًا كل البعد عما أعرف أنه بإمكانهم تقديمه".