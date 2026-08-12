مع تعرض رئاسته للخطر، يشير التقرير إلى أن إنفانتينو يتطلع إلى بطولة عام 2030 كوسيلة لاستعادة الدعم السياسي.

وكان الاقتراح الطموح بتوسيع كأس العالم ليشمل 64 فريقًا قد طرحه في الأصل الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم (كونميبول)، وهو الهيئة الإدارية لكرة القدم في أمريكا الجنوبية.

ويبدو أن إنفانتينو مستعد الآن لتقديم كل الدعم لهذا الاقتراح، ومن خلال الدعوة إلى توسيع البطولة على نطاق واسع، يأمل في منح المزيد من الدول فرصة مربحة للوصول إلى الساحة العالمية، وبذلك يضمن بشكل استراتيجي دعم تحالف أوسع من الدول لحشد الأصوات اللازمة لإنقاذ رئاسته.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن البطولة قد توسعت بالفعل من 32 إلى 48 فريقًا في نسخة عام 2026 التي ستُقام في أمريكا الشمالية.

وقد سافر إنفانتينو مؤخرًا إلى كولومبيا لحضور حفل تنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييلا، حيث جرت مناقشات بشأن نموذج الـ 64 فريقًا، وفقًا للتقرير.

ومن شأن تمرير هذا النموذج لكأس العالم 2030 أن يضيف ضغطًا هائلاً على حدث معقد بالفعل من الناحية اللوجستية، والذي من المقرر حاليًا أن تستضيفه بشكل أساسي إسبانيا والبرتغال والمغرب، مع توزيع مباريات إضافية على الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.