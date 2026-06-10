"توقفوا عن الصراخ" .. جياني إنفانتينو عن أزمة الحكم الصومالي في كأس العالم 2026: ما حدث مؤسف ولكن!

وفي سياق توسيع نطاق ردّه الأولي، شدد إنفانتينو بشكلٍ أكبر على القيود التي تواجهها المنظمة فيما يتعلق بالحدود الوطنية.

وأضاف: "صدقوني عندما أقول لكم إننا نحاول دائمًا إيجاد حلول. لكن علينا أن نحترم حقيقة أننا لسنا ملوك العالم الذين يمكنهم الحكم على الحكومات وقوات الشرطة. نحن منظمة رياضية".

كان الحكم الفائز بجائزة أفضل حكم رجالي لعام 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مسافرًا بوثائق صالحة تمامًا وجواز سفر دبلوماسي، لكنه أُعيد سريعًا إلى تركيا.

ودافع أندرو جولياني، رئيس فريق العمل التابع للبيت الأبيض المعني بكأس العالم، عن هذا الإجراء الصارم قائلاً: "على الرغم من أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل، إلا أنني أستطيع أن أقول لكم إنها كانت القرار الصحيح من قبل الجمارك وحرس الحدود، وأنا أؤيد هذا القرار."