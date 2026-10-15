"ليس مؤهلًا لمقعد الرئيس" .. اعتذار جياني إنفانتينو يفشل في تهدئة غضب مجلس الفيفا!

في محاولة لتهدئة الاتحادات الوطنية وضمان ولائها قبل الانتخابات المقبلة، يبدو أن إنفانتينو يراهن على "دبلوماسية المال". وتشير التقارير إلى نية فيفا تقديم حزمة تمويل تتجاوز 6 مليارات دولار لتطوير اللعبة عالميًا بين عامي 2027 و2030.
وتتضمن هذه الخطة رفع المدفوعات لكل اتحاد عضو إلى 25 مليون دولار على مدار أربع سنوات، وهو ارتفاع ضخم مقارنة بالمبالغ الحالية، مما يثير انتقادات حول استنزاف الاحتياطيات المالية للفيفا لأغراض انتخابية بحتة، وعلى الرغم من هذه الإغراءات المالية، تظل المطالب بالاستقالة قائمة من قبل قوى كروية كبرى.
وقد دعا ألكسندر تشيفرين، رئيس اليويفا، وفيكتور مونتانياني، رئيس "كونكاكاف"، صراحةً إلى رحيل إنفانتينو، ومع ذلك، يبدو أن السويسري يعتمد على دعم واسع في قارتي إفريقيا وأمريكا الجنوبية لضمان الفوز بولاية ثالثة في انتخابات مارس 2027 التي ستقام في المغرب.
ويرى المراقبون أن هذه الاستراتيجية المالية تهدف بشكل أساسي إلى تحصين منصبه في وجه العواصف القانونية والإدارية التي تلاحقه من القارة العجوز.