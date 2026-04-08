جيانلويجي دوناروما "متألم" من المزاعم التي تفيد بأن لاعبي المنتخب الإيطالي طالبوا بمكافأة ضخمة قبل خسارتهم أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم
أصل مزاعم المكافأة
وفقًا لصحيفة «لا ريبوبليكا»، انتشرت شائعات تفيد بأن منتخب إيطاليا طلب مكافأة قدرها 300 ألف يورو — أي ما يعادل حوالي 10 آلاف يورو لكل لاعب من اللاعبين الـ28 — قبل مباراة الملحق الحاسمة. وعقب الخسارة المؤلمة بركلات الترجيح التي حرمت المنتخب من المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، اشتدت ردود الفعل السلبية من الجمهور بشكل كبير. لكن دوناروما، في حديثه إلى قناة "سكاي سبورت"، سارع إلى نفي هذه المزاعم بشدة. وأوضح نجم مانشستر سيتي أن اللاعبين لم يطلبوا أبدًا أي مكافآت مالية.
دوناروما ينفي مطالبته بمكافأة
وفي رد مباشر على هذه الادعاءات، قدم الحارس رداً شاملاً ودون تحرير على الاتهامات المالية القاسية الموجهة لفريقه.
"لقد تألمت من التعليقات والكلمات التي قيلت. بصفتي قائداً للفريق، لم أطلب قط يورو واحداً من المنتخب الوطني. ما يفعله المنتخب الوطني هو هدية للاعبين الذين يتأهلون لبطولة ما، ولكن الأمر يقتصر على ذلك فقط، ولم يطلب أحد أي شيء من الاتحاد. كانت هديتنا هي الذهاب إلى كأس العالم، ولكن للأسف لم يحدث ذلك. لم يطلب أحد مكافآت؛ كانت جائزة يمنحها المنتخب الوطني عند التأهل"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، نافياً التقارير تماماً.
التعامل مع كابوس البوسنة
لا يزال ألم الهزيمة حاداً للغاية. واعترف دوناروما بأن الفترة التي أعقبت الهزيمة مباشرة كانت صعبة للغاية. وقال: "كانت أياماً صعبة ومتعبة، تماماً كما كان الحال بالنسبة لجميع الإيطاليين الذين كانوا يتوقون بشدة للعودة إلى كأس العالم، مثلي ومثل الفريق بأكمله".
كان التأثير العاطفي واضحاً للغاية عندما انهار بالبكاء أثناء حديثه عن رحيل المدرب جينارو غاتوزو ورئيس الوفد جانلويجي بوفون.
وأضاف: "كانت علاقة رائعة، وكذلك مع الرئيس. نحن آسفون لذلك أيضًا، من أجلهم. من الطبيعي أن تشعر بالمسؤولية تجاه كل ما يحدث الآن، وهذا مؤلم. لكن يجب أن نمضي قدمًا، وأشكر الجميع، فقد قدموا مساعدة مهمة. يجب أن نمضي قدمًا. على أي حال، وبصرف النظر عن خيبات الأمل، فقد حققنا إنجازات مهمة، من الفوز ببطولة أوروبا إلى الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية؛ لا يمكن التخلي عن كل شيء. يجب أن نتفاعل، الأمر صعب، لكن يجب أن نمضي قدماً بقوة".
التحرك نحو دورة عام 2030
وفي الوقت الذي تجد فيه البلاد نفسها أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي قبل كأس العالم 2030، يجب أن يتحول التركيز الرئيسي إلى إعادة البناء من الصفر. وعلى الرغم من خيبة الأمل الكبيرة، يجب على الفريق أن يستعيد هويته. واختتم قائلاً: "أمامنا أربع سنوات حتى كأس العالم القادم، وهناك بطولات مهمة في الفترة الفاصلة. وقبل التفكير في كأس العالم مرة أخرى، يجب أن نفكر في هذه البطولات الكبرى التي ستقام في الفترة الفاصلة لكي نبدأ من جديد بقوة على الفور".