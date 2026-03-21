جيامباولو يحقق فوزاً كبيراً، وكريمونسي تفوز 2-0 على بارما وتحتل المركز الرابع من القاع

مباراة حاسمة ومثيرة. في الساعة 15:00، على ملعب تارديني، في المباراة المبكرة للجولةالثلاثين من الدوري، خسر فريق بارما بقيادة كارلوس كويستا بنتيجة 0-2 أمام كريمونيزي بقيادة المدرب الجديد، ماركو جيامباولو، الذي تولى المنصب للتو خلفًا للمدرب المقال دافيد نيكولا وفي تجربته الثانية على مقاعد البدلاء للفريق الرمادي والأحمر، بهدفين من ماله، الذي لم يسجل أيهدف منذ عام 2021، وفانديبوت، الذي سجل أول أهدافه في الدوري الإيطالي.





ويبقى فريق الدوقي في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط: بينما صعدت كريمونسي إلى المركز 27، وهي الآن رابع آخرفريق متساوٍ مع ليتشي وبفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا. أول فوز في أول مباراة للمدرب السابق لميلان.









الجولة 30 من الدوري الإيطالي

بارما - كريمونسي 0-2

الهدافون: 54' ماليه (ك)، 68' فانديبوت (ك).















