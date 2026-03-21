جوي بارتون يواجه «إفلاساً مالياً» بقيمة مليون جنيه إسترليني بعد رفض الإفراج عنه بكفالة في قضية تتعلق بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة
تستمر فواتير بارتون القانونية في التزايد
احتل حجم الخسائر المالية التي يتكبدها بارتون عناوين الأخبار في الأسابيع الأخيرة. فقد صدر بحقه هذا الشهر حكم بدفع مبلغ 339 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى المصاريف القضائية للاعبة كرة القدم الدولية السابقة في منتخب إنجلترا إيني ألوكو، بعد أن شبّهها بالقاتلة المتسلسلة روز ويست في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو حكم زاد بشكل كبير من حجم الفاتورة الباهظة أصلاً. جاء ذلك بالإضافة إلى قضية تشهير رفعها مقدم برنامج BBC Radio 2 جيريمي فاين، الذي رفع دعوى قضائية ضد بارتون بسبب منشورات على X وصفت زوراً بأنه "متحرش بالأطفال" و"مدافع عن المولعين بالأطفال".
أكد فاين الصيف الماضي أن بارتون قد غطى تكاليفه القانونية بعد خسارته تلك القضية، مشيرًا إلى أن المعركة كلفت لاعب الوسط السابق "حسب حسابه، 600 ألف جنيه إسترليني". وكشف مصدر مقرب من الموقف عن خطورة الوضع، قائلاً: "يواجه بارتون مشكلة خطيرة، وقد تفاقمت هذه المشكلة بسبب تورطه في العديد من القضايا القضائية. كل قضية تكلف آلاف الجنيهات من الرسوم القانونية، وإذا خسرت، فإن الأمر يصبح أسوأ".
آفاق الأعمال تتدهور هي الأخرى
وحتى خارج قاعة المحكمة، تبدو الحالة المالية لبارتون سيئة بنفس القدر. فقد تراكمت على شركته المتخصصة في حقوق الصورة، «جوي بارتون بروموشنز ليميتد»، ديون بقيمة 76,273 جنيهًا إسترلينيًا. وتُظهر الوثائق المتعلقة بشركة "ريزولف إنيرجي"، وهي شركة استشارات لإدارة الطاقة يمتلكها بالاشتراك مع أندرو تايلور، أن مديريها مدينون بمبلغ إجمالي قدره 1.8 مليون جنيه إسترليني من القروض غير المسددة. كما تعرض بارتون لملاحقة من قبل مصلحة الضرائب البريطانية (HMRC) بعد استثماره في أربعة مشاريع سينمائية اعتُبرت لاحقاً ترتيبات للتهرب الضريبي، أنشأتها شركة "إنجينيوس" المثيرة للجدل. وهذا بعيد كل البعد عن أيامه كلاعب، عندما كان لاعب خط وسط مانشستر سيتي ونيوكاسل السابق يكسب 45,000 جنيه إسترليني أسبوعياً.
تهمة الإيذاء الجسدي الجسيم والحبس الاحتياطي
المسألة الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي هي تهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة. وقد رُفض طلب الإفراج بكفالة عن بارتون بعد توجيه التهمة إليه فيما يتعلق بهجوم مزعوم وقع في نادٍ للغولف في ليفربول. وهو محتجز حالياً على ذمة التحقيق، في حين تم الإفراج بكفالة عن المتهم الآخر غاري أوغرادي، 50 عاماً. وتأتي هذه التهمة في الوقت الذي يستأنف فيه بارتون بالفعل أحكام إدانته في قضيتي فاين وألوكو، بالإضافة إلى حكم مع وقف التنفيذ بتهمة الاعتداء على زوجته جورجيا، 38 عاماً، في جنوب غرب لندن.
سقوط بارتون من قمة المجد
بنى بارتون مسيرته المهنية على الجدل داخل الملعب وخارجه على حد سواء، لكن العدد الهائل من القضايا القانونية التي وجد نفسه متورطاً فيها منذ تقاعده كان أمراً لا يُصدق. وأصبح من المستحيل الآن على لاعب الوسط السابق تجاهل العواقب المالية، ففي ظل استمرار تراكم التكاليف القانونية وتزايد الديون التجارية، وكونه سيُعاد إلى زنزانة الحبس الاحتياطي بدلاً من العودة إلى منزله بعد الإفراج بكفالة، قد يعيد بارتون أخيراً تقييم أسلوب حياته المثير للجدل.
