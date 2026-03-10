Getty
جوي بارتون محتجز لمدة شهر بتهمة الاعتداء على نادي جولف، مما تسبب في إصابة الضحية بحالة "خطيرة" وخطر فقدان البصر في عينه
بارتون يُحتجز بعد مثوله أمام محكمة ليفربول
بينما تم منح أوجرادي كفالة مشروطة، سيبقى بارتون خلف القضبان حتى موعد مثوله أمام المحكمة في 7 أبريل. وصل اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا، الذي لعب مرة واحدة مع منتخب إنجلترا خلال مسيرته الطويلة في الدوري الممتاز، إلى المحكمة بعد ظهر يوم الثلاثاء في سيارة نقل السجناء وتحدث فقط لتأكيد بياناته الشخصية. يمثل هذا الحادث تصعيدًا قانونيًا كبيرًا بالنسبة للمدير الفني السابق لفليتوود تاون وبريستول روفرز، الذي ظل شخصية مثيرة للجدل منذ تقاعده من اللعب الاحترافي في عام 2017.
ضحية تعرضت لإصابات "خطيرة" بعد مشادة في نادي الغولف
تم الكشف عن اسم ضحية الاعتداء المزعوم في المحكمة، وهو كيفن لينش، مدرب كرة قدم غير تابع للدوري ومدير مدرسة. تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى فيرواي، بالقرب من نادي هيوتون وبريسكوت للجولف، في حوالي الساعة 9:00 مساءً يوم الأحد بعد ورود تقارير عن مشاجرة عنيفة. أخبرت محامية الادعاء تشيلسي كيرنز المحكمة أن أحد الشهود وصف رؤيته لرجل يتعرض للاعتداء بعد أن دخل بارتون والضحية في "مناقشة ساخنة" بدأت داخل النادي وانتقلت إلى الخارج.
وصف الأطباء حالة لينش بأنها خطيرة ولكنها مستقرة، على الرغم من أن الإصابات التي تعرض لها خطيرة. أُبلغت المحكمة أن الضحية البالغ من العمر 51 عامًا أصيب بجروح في ضلوعه ووجهه، وهناك قلق شديد من أنه قد يفقد البصر في إحدى عينيه نتيجة لهذا الحادث. أكدت شرطة ميرسيسايد أن التحقيق جارٍ، حيث أجرى الضباط بالفعل تحقيقات من باب إلى باب وراجعوا لقطات كاميرات الجرس من المنطقة السكنية المحيطة.
تتزايد المشاكل القانونية لبارتون إلى جانب قضية التشهير التي رفعها ألوكو
وقد توج هذا الاعتقال فترة كارثية بالنسبة لبارتون، تزامنت مع هزيمة قانونية تاريخية في المحكمة العليا. في نفس يوم جلسة الاستماع الخاصة بالاعتداء، تم تأكيد فوز اللاعبة الدولية الإنجليزية السابقة إيني ألوكو بقضية تشهير كبيرة ضده. وأُمر بارتون بدفع أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني كتعويضات وتكاليف قانونية عقب ما وُصف بأنه حملة موجهة من المضايقات الرقمية والتشهير ضد المذيعة.
استمعت المحكمة في قضية التشهير إلى أن بارتون نشر 48 منشوراً يستهدف ألوكو، بما في ذلك صور مسيئة للغاية. اعترف فريق المحامين الخاص ببارتون في النهاية بأن سلوكه يشكل مضايقة، مما أدى إلى فرض غرامة مالية إجمالية قدرها 339 ألف جنيه إسترليني. تأتي هذه التطورات المدنية والجنائية بعد أشهر قليلة من حصول بارتون على عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ لارتكابه جرائم اتصال منفصلة تتعلق بجيريمي فاين ولوسي وارد، مما زاد من تعقيد وضعه الحالي أمام النظام القضائي في انتظار محاكمته في قضية هيوتون.
شرطة ميرسيسايد تواصل التحقيق في حادثة ليلة الأحد
أصدر متحدث باسم شرطة ميرسيسايد بيانًا مفصلاً بشأن التهم الموجهة: "يمكننا تأكيد أن رجلين قد وجهت إليهما تهم عقب اعتداء وقع في هويتون ليلة الأحد 8 مارس. في حوالي الساعة 9 مساءً، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى فيرواي بعد ورود بلاغات عن تعرض رجل للاعتداء بالقرب من هويتون ونادي بريسكوت للجولف. تم نقل الضحية إلى المستشفى لتقييم الإصابات الخطيرة التي لحقت بوجهه وجسده. وهو في حالة خطيرة ولكنها مستقرة في المستشفى."
وأكدت الشرطة أن جوزيف أنتوني بارتون وغاري أوجرادي قد وجهت إليهما تهمة الإصابة الجسدية العمد بموجب المادة 18. وفي حين أشار الدفاع في تقاريره الأولية إلى أن المواجهة قد تكون دفعت بارتون إلى الدفاع عن نفسه، فإن خطورة إصابات الضحية دفعت المحكمة إلى اتخاذ موقف حازم بشأن الحبس الاحتياطي. مع استعداد بارتون لقضاء الشهر المقبل في الحبس الاحتياطي، يتابع عالم كرة القدم أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل وهو يواجه أخطر تحد قانوني له حتى الآن.
