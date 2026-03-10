جوي بارتون محتجز لمدة شهر بتهمة الاعتداء على نادي جولف، مما تسبب في إصابة الضحية بحالة "خطيرة" وخطر فقدان البصر في عينه

تم الكشف عن اسم ضحية الاعتداء المزعوم في المحكمة، وهو كيفن لينش، مدرب كرة قدم غير تابع للدوري ومدير مدرسة. تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى فيرواي، بالقرب من نادي هيوتون وبريسكوت للجولف، في حوالي الساعة 9:00 مساءً يوم الأحد بعد ورود تقارير عن مشاجرة عنيفة. أخبرت محامية الادعاء تشيلسي كيرنز المحكمة أن أحد الشهود وصف رؤيته لرجل يتعرض للاعتداء بعد أن دخل بارتون والضحية في "مناقشة ساخنة" بدأت داخل النادي وانتقلت إلى الخارج.

وصف الأطباء حالة لينش بأنها خطيرة ولكنها مستقرة، على الرغم من أن الإصابات التي تعرض لها خطيرة. أُبلغت المحكمة أن الضحية البالغ من العمر 51 عامًا أصيب بجروح في ضلوعه ووجهه، وهناك قلق شديد من أنه قد يفقد البصر في إحدى عينيه نتيجة لهذا الحادث. أكدت شرطة ميرسيسايد أن التحقيق جارٍ، حيث أجرى الضباط بالفعل تحقيقات من باب إلى باب وراجعوا لقطات كاميرات الجرس من المنطقة السكنية المحيطة.