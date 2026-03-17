جويلينتون يقيّم أداء نيك وولتميد في خط وسط نيوكاسل قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة

سارع جويلينتون إلى الإشادة بروح العمل التي يجلبها وولتميد إلى الفريق. وهو يعتقد أن اللاعب الدولي الألماني قد أثبت قدرته على تحمل الضغط في المباريات الكبرى.

وقال جويلينتون، عبر موقع Chronicle Live: "في كل مرة لعب فيها نيك هناك، كان أداؤه جيدًا. أعتقد أنه أثبت في كل مباراة خاضها أنه مستعد لتقديم كل ما لديه للفريق أينما لعب. من الرائع رؤية التزامه، ولكن آمل أن يستمر في التحسن. إذا استمر في اللعب بشكل جيد، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا بالنسبة لنا".