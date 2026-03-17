جويلينتون يقيّم أداء نيك وولتميد في خط وسط نيوكاسل قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة
بداية صعبة للحياة في تاينسايد
يعاني وولتميد من صعوبة في الحفاظ على مستواه منذ انتقاله الصيفي مقابل مبلغ ضخم من شتوتغارت إلى نيوكاسل، ويجد نفسه الآن يتناوب بين التشكيلة الأساسية والاحتياطية. كان يلعب في البداية في مركز المهاجم (رقم 9)، لكن مدرب «المغاريب» إيدي هاو جرب مؤخرًا إشراك اللاعب الألماني في مركز خط الوسط، وكانت النتائج متفاوتة. ومع ذلك، حظي وولتميد بإشادة من جويلينتون، الذي انتقل هو الآخر من مركز المهاجم إلى قلب خط الوسط في المراحل الأولى من مسيرته مع نيوكاسل.
جويلينتون يشيد بالنجم الألماني
سارع جويلينتون إلى الإشادة بروح العمل التي يجلبها وولتميد إلى الفريق. وهو يعتقد أن اللاعب الدولي الألماني قد أثبت قدرته على تحمل الضغط في المباريات الكبرى.
وقال جويلينتون، عبر موقع Chronicle Live: "في كل مرة لعب فيها نيك هناك، كان أداؤه جيدًا. أعتقد أنه أثبت في كل مباراة خاضها أنه مستعد لتقديم كل ما لديه للفريق أينما لعب. من الرائع رؤية التزامه، ولكن آمل أن يستمر في التحسن. إذا استمر في اللعب بشكل جيد، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا بالنسبة لنا".
ليلة حافلة بأحداث دوري أبطال أوروبا في برشلونة
تحمل الرحلة إلى ملعب كامب نو الذي يرعاه "سبوتيفاي" أهمية خاصة بالنسبة لجويلينتون، الذي سبق له أن زار المدينة لتلقي العلاج من إصابة. ويعترف بأنه أكثر سعادة بكثير بزيارة الملعب هذه المرة بصفته لاعباً يسعى لتحقيق نتيجة مميزة بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب ضمن دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وأضاف: "زرت برشلونة عدة مرات في المواسم القليلة الماضية لتلقي الحقن، لكنني سعيد بوجودي هناك للعب هذه المرة! آمل أن نتمكن من الذهاب إلى نو كامب وتقديم أداء جيد. لدينا الثقة والإيمان بالقدرة على التأهل. وللإنصاف، فقد لعبنا بشكل أفضل بكثير في المباريات القليلة الماضية وحصدنا نقاطاً ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد. كما صمدنا أمام برشلونة، وأصبحنا نكتسب المزيد والمزيد من الثقة في كل مباراة الآن. إذا واصلنا الضغط والمحاولة، فلا يزال بإمكاننا تحقيق أهدافنا هذا الموسم."
تزايد الزخم لصالح رجال هاو
يدخل نيوكاسل هذه المباراة بعد فوزه الكبير 1-0 على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وشكلت هذه النتيجة أول فوز له خارج أرضه على «البلوز» منذ أكثر من عقد من الزمن، مما أعطى دفعة معنوية مثالية للفريق قبل رحلته الأوروبية.
بعد رحلته إلى كاتالونيا مساء الأربعاء، سيعود نيوكاسل لتركيز اهتمامه على المنافسة المحلية ومواجهة الديربي مع سندرلاند. ويحتل فريق "المغاريب" حالياً المركز التاسع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة من 30 مباراة، متأخراً بفارق تسع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى.
