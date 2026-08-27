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زهيرة عادل

جونزالو جارسيا ضد ويمبلدون | ميزته كانت عيبًا في ريال مدريد .. فأعاد اكتشاف نفسه مع فولهام بهدف عالمي

فقرات ومقالات
غونزالو غارسيا
ريال مدريد
فولهام ضد أي إف سي ويمبلدون
فولهام
أي إف سي ويمبلدون
كأس رابطة المحترفين

ريال مدريد يراقب من بعيد، وجونزالو جارسيا يعيد اكتشاف نفسه مع فولهام، فللمباراة الثانية على التوالي ينجح في هز شباك الخصوم مع فريقه الجديد.

صاحب الـ22 عامًا قاد فولهام يوم الخميس، للفوز أمام ويمبلدون بثلاثية نظيفة، ضمن الدور الثاني من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو".

هذا الانتصار ومن ثم التأهل هو الأول لفولهام بالموسم الجديد 2026-27، بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي (2-3).


  • ماذا قدم جارسيا أمام ويمبلدون؟

    لم يشارك مهاجم ريال مدريد السابق في مباراة كأس كاراباو بشكل أساسي، إنما دفع به مدربه ألفارو أربيلوا في الدقيقة 73، وقتما كانت تشير النتيجة لتقدم فولهام بالفعل بثنائية إيميل سميث رو ورودريجو مونيز في الدقيقتين 37 و42 من عمر الشوط الأول.

    لكن بمهارة فردية أكثر من رائعة، نجح جارسيا في إضافة الهدف الثالث لفولهام، فبفضل هجمة مرتدة، وصلت له الكرة في وسط ملعب الخصم، حتى انطلق بها مراوغًا مدافع ويمبلدون وصولًا لمنطقة الجزاء ثم مراوغة أخرى للحارس ناثان بيشوب، قبل إسكان الكرة الشباك.



    وبخلاف الهدف، كان لجونزالو بصمات هجومية أخرى، حيث سدد تسديدتين، وأهدر فرصة هدف محقق، مع تفوقه في المراوغات والمواجهات الثنائية.


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  • imago-sport-1082052818.jpgSports Press Photo

    الآن لنتحرر من "محدودية" ريال مدريد

    هدفان في أول مباراتين له مع فولهام .. إن لم يكن هذا بمثابة المفاجأة بالنسبة لريال مدريد وجماهيره، فالمؤكد أن أداء جونزالو جارسيا نفسه مع ناديه الجديد هو المفاجأة الأكبر.

    أحيانًا كانوا يطلقون عليه "خليفة راؤول" وأحيانًا أخرى قالوا "إنه لاعب محدود" ، حتى في أوقات هزه لشباك الخصوم، لم يكن يحظى بثقة كاملة من الجماهير للاعتماد عليه بشكل أساسي باعتباره مجرد بديل.

    لكن الواقع كان يقول إن امتلاك الملكي لعدة نجوم من أصحاب المهارات، قادرين على إيصال الكرة لمناطق الخطورة للخصوم بسهولة هو ما أظهر جارسيا في بعض الأوقات بصورة "المحدود".

    إلا أنه خلال 90 دقيقة أمام تشيلسي، و17 دقيقة أمام ويمبلدون، أثبت صاحب الـ22 عامًا أنه لاعب مهاري، يجيد المشاركة في بناء اللعب وصولًا لمنطقة الجزاء وإحراز الأهداف، راغبًا في التحرر من مهام المهاجم التقليدي التي فرضها عليه تشكيل الميرينجي المدجج بالنجوم.

    قد تظن أن هذا حكمًا متسرعًا على جارسيا ومهاراته، لكن في فريق مثل فولهام بإمكانه أن يواصل التطور في هذا الجانب، فمثل تلك الفرق تحتاج بالفعل إلى مشاركة الجميع في بناء اللعب على عكس بعض الفرق الكبرى.


  • لكن ريال مدريد لن يندم

    إعادة جونزالو جارسيا اكتشاف نفسه مع فولهام لا يعني بالضرورة ندم ريال مدريد، بل ربما اتخذ الملكي الخيار الأفضل بالاستغناء عنه..

    المفاضلة في الملكي كانت بين جارسيا وزميله الشاب كارلوس إسبي، وبالنظر لطريقة لعب الثنائي، فمن يقال عنه حقًا "مهاجم تقليدي بحت" هو الأخير، حيث ينتظر وصول الكرة له داخل منطقة الـ18، كي يحولها إلى أهداف، دون مشاركة حقيقية في بناء اللعب، على عكس الأول - كما شرحنا سلفًا -.

    هذا الجانب من طريقة لعب جارسيا ظهر بالفعل مع ريال مدريد خلال المباريات الودية على عكس الرسميات، لذا يدركه مسؤولو ريال مدريد تمامًا أكثر من الجمهور، ومن هنا كانت التضحية بالأول هي الخيار الأنسب لهم في ظل الحاجة لتوفير سيولة مالية، فهناك في الفريق بالفعل من يعوض جارسيا في بناء اللعب، لكنه يفتقد لمهاجم الصندوق كإسبي.

    وبينما كانت ميزة جارسيا عيبًا في ريال مدريد يدفع للاستغناء عنه، سيفتح له فولهام الباب للتطور أكثر في هذا الجانب، ليكون مهاجمًا عصريًا.


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