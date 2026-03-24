جول كوندي "مندهش" من لامين يامال، حيث قال الظهير الأيمن لبرشلونة إن المشجعين "لا يدركون مدى روعة" النجم الصاعد الإسباني
نجم صاعد يتألق
يجد الظهير الأيمن البالغ من العمر 27 عامًا صعوبة في استيعاب المسيرة التي يسير عليها زميله الأصغر سنًا. فقد نجح يامال بالفعل في ترسيخ مكانته بين نخبة اللاعبين العالميين، حيث أظهر نضجًا فنيًا وثباتًا ملحوظًا لا يزالان يفوقان التوقعات رغم بلوغه 18 عامًا فقط. ويشعر المدافع الفرنسي، الذي لطالما كان حجر أساس في خط دفاع «البلوجرانا»، أن نظرة الجمهور لم تلتحق بعد بالواقع الفعلي لموهبة مقدرة على أن تحدد معالم عصرها.
ثناء كبير من أحد المخضرمين
وفي حديث صريح خلال بث مباشر على قناة "تويتش" التابعة لـ"إي إس إن ميديا"، أعرب كوندي عن إعجابه الشديد بالمهاجم. وشدد على الطابع غير المسبوق لهذه الإنجازات، قائلاً: "إنه أمر مذهل، إنه قوي للغاية. لا أعرف إن كان الناس يدركون مدى قوته. لكنه حقق بالفعل ما حققه في سنه هذه، حيث فاز ببطولة أوروبا في سن السادسة عشرة بينما كان أحد أفضل اللاعبين..."
أرقام مذهلة تدعم هذه الضجة
ولا شك أن الإحصائيات تؤكد دهشة زميله. ففي هذا الموسم وحده، خاض اللاعب الدولي الإسباني 40 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 21 هدفاً وصنع 16 تمريرة حاسمة. أما في الدوري الإسباني، فيبلغ رصيده 14 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في 25 مباراة. بشكل عام، سجل مع برشلونة 46 هدفاً في 146 مباراة. على الصعيد الدولي، خاض 23 مباراة دولية وسجل ستة أهداف منذ ظهوره الأول عام 2023. خزانة جوائزه مليئة بالفعل، حيث تضم لقباً واحداً في بطولة أمم أوروبا، ولقبين في الدوري المحلي، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مرتين، وجائزة أفضل لاعب في الموسم.
ماذا ينتظر الكتالونيين بعد ذلك؟
يحتل رجال فليك حالياً صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة بعد 29 مباراة. ويبقيهم هذا المركز الحاسم متقدمين بأربع نقاط فقط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني. وبالنظر إلى المستقبل، ينتظر متصدر الدوري جدول مباريات صعب. سيواجه الفريق أتلتيكو مدريد خارج أرضه في 4 أبريل في الدوري الإسباني، قبل أن يستضيفه بعد أربعة أيام في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تلي ذلك مباراة الدوري ضد إسبانيول في 11 أبريل، قبل مباراة الإياب الأوروبية الحاسمة ضد أتلتيكو في 14 أبريل.