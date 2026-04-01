جول كوندي مطلوب بشدة! مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي يستعدون لخوض معركة انتقالات من أجل ضم الظهير الأيمن لبرشلونة
أندية الدوري الإنجليزي الكبرى تتنافس على كوندي
وفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، تراقب كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي عن كثب وضع كوندي في برشلونة، على الرغم من التزامه طويل الأمد تجاه النادي. وقد أجرى «السيتي» بالفعل استفسارات غير رسمية بشأن إمكانية التعاقد معه، في حين أن تشيلسي من المعجبين به منذ فترة طويلة، حيث سبق له أن حاول التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي عندما كان يلعب في صفوف إشبيلية.
ديكو يتطرق إلى اهتمام نادي مانشستر سيتي
أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مؤخرًا أن الاهتمام الأوروبي بالمدافع متعدد المهام حقيقي، على الرغم من عدم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن. لا يزال النادي ملتزمًا علنًا بكوندي، الذي أثبت نفسه كخيار فليك الأول في مركز الظهير الأيمن، لكن الواقع المالي قد يحدد موقفه النهائي. وفي حديثه إلى صحيفة موندو ديبورتيفو، أوضح ديكو: "لم يكن هناك عرض بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن مانشستر سيتي اتصلوا ليسألوا عما إذا كان متاحًا. وبما أننا أخبرناهم بالرفض، لم يكن هناك أي عرض".
موازنة الحسابات
ورغم أن كوندي لا يزال عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق، بعد أن خاض 40 مباراة هذا الموسم، فإن حاجة برشلونة إلى تمويل صفقات لاعبين مستهدفين مثل جوليان ألفاريز وأليساندرو باستوني قد تعقد الأمور. وقد تم طرح تقييم يبلغ حوالي 80 مليون يورو في إنجلترا، وهو رقم سيكون من الصعب على الكتالونيين، الذين يعانون من ضائقة مالية، تجاهله. علاوة على ذلك، يُقال إن النادي يعمل على تمديد إعارة جواو كانسيلو من الهلال لتوفير ضمان تكتيكي.
المرحلة الحاسمة من الموسم
يدخل فريق هانسي فليك مرحلة حاسمة، حيث يسعى للحفاظ على فارق أربع نقاط ضئيل عن ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، مع بقاء تسع مباريات فقط في جدول الدوري. وبعيدًا عن طموحاتهم المحلية، توفر مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذات الرهانات العالية ضد أتلتيكو مدريد لكوندي المسرح المثالي لإثبات قيمته مرة أخرى لكل من ناديه الحالي والأندية الإنجليزية المهتمة به. وسيؤثر أسلوب تعامل الفرنسي مع هذه المرحلة الحاسمة التي تتسم بضغوط شديدة بشكل كبير على موقف برشلونة التفاوضي في حال اندلاع حرب مزايدة رسمية في الصيف.