جول كوندي مطلوب بشدة! مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي يستعدون لخوض معركة انتقالات من أجل ضم الظهير الأيمن لبرشلونة

أكد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مؤخرًا أن الاهتمام الأوروبي بالمدافع متعدد المهام حقيقي، على الرغم من عدم تقديم أي عروض رسمية حتى الآن. لا يزال النادي ملتزمًا علنًا بكوندي، الذي أثبت نفسه كخيار فليك الأول في مركز الظهير الأيمن، لكن الواقع المالي قد يحدد موقفه النهائي. وفي حديثه إلى صحيفة موندو ديبورتيفو، أوضح ديكو: "لم يكن هناك عرض بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن مانشستر سيتي اتصلوا ليسألوا عما إذا كان متاحًا. وبما أننا أخبرناهم بالرفض، لم يكن هناك أي عرض".