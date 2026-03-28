جوليان ناجلسمان ينتقد الانتقادات "غير المبررة" الموجهة إلى فلوريان فيرتز، بينما يؤكد مدرب المنتخب الألماني أن نجم ليفربول "سيخرج أقوى" من هذه الصعوبات

على الرغم من صعوده الصاروخي - بدءًا من تحوله إلى أصغر هداف في تاريخ الدوري الألماني وصولاً إلى تسجيله 18 هدفًا وحصوله على لقب أفضل لاعب في الموسم خلال تحقيق باير ليفركوزن للثنائية المحلية دون أي هزيمة في موسم 2023-2024 - يواجه النجم الشاب الآن ضغوطًا متزايدة في أنفيلد عقب انتقاله المثير في الصيف. ومع ذلك، لا يزال ناجلسمان يقف بقوة إلى جانبه، مجادلاً بأن رد الفعل العام كان قاسياً للغاية بالنسبة للاعب الذي، على الرغم من خبرته الواسعة، لا يزال يمر بمرحلة تحول مهمة في مسيرته المهنية.

وفي حديثه خلال فترة التوقف الدولية، أعرب ناجلسمان عن إحباطه من الرواية التي تحيط باللاعب البالغ من العمر 22 عاماً.

"كانت تلك حالة طبيعية تمامًا تؤثر على لاعب شاب. إنه شخص لديه مشاعر وعليه أولاً أن يتعامل مع مواجهة النقد. وبتلك الشدة، لم يكن ذلك مبررًا"، قال مدرب ألمانيا للصحفيين بينما كان فريقه يستعد لمباراته الودية ضد غانا يوم الاثنين.



