جوليان ألفاريز، هدف برشلونة وأرسنال، يعلن عن انتقال مفاجئ بعد فوز أتلتيكو مدريد على توتنهام في دوري أبطال أوروبا

واجه ألفاريز أسئلة حول مستقبله بعد صافرة النهاية، ولم يقدم إجابات مطمئنة من وجهة نظر أتلتيكو. "ليس لدي ما أقوله. هذه أمور يتم الحديث عنها، وهناك الكثير من الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، الجميع ينشرون آراءهم، وكل شيء يتضخم. لم أقل أي شيء، أنا بخير هنا، سعيد جدًا، وأنا أشارك في جميع المسابقات"، بدأ حديثه، وفقًا لصحيفة دياريو AS. "لم أقل شيئًا أبدًا، إنها مجرد أحاديث. يتم تضخيمها بشكل غير متناسب. أنا سعيد في أتلتيكو، راضٍ وأناضل. نحن نبلي بلاءً حسنًا في دوري أبطال أوروبا ونحن في نهائي كأس الملك".

وعندما سُئل عما إذا كان يمكنه الانضمام إلى فريق آخر في موسم 2026-27، أضاف ألفاريز: "ماذا أعرف؟ ربما نعم، ربما لا، لا أحد يعرف. أنا سعيد جدًا هنا. هذا سؤال يتكرر كثيرًا، لكنني سعيد. أنا أركز على يومي، وأعمل على تحسين أدائي وأبذل قصارى جهدي. لم أقل أبدًا أي شيء سيئ عن النادي. أنا ممتن جدًا. أظهر لي الناس حبهم، وأنا سعيد جدًا".