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Giuliano Simeone Diego Simeone Atletico Madrid (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

من الحلم المستحيل لصرخة الأب: جوليانو سيميوني يرد على "الواسطة" .. رقم مميز أمام سوسييداد يؤكد ورطة أتلتيكو مدريد!

فقرات ومقالات
جيوليانو سيميوني
دييجو سيميوني
أتلتيكو مدريد
ريال سوسييداد
الدوري الإسباني

عندما جاء رد الابن سريعًا..

في قاموس كرة القدم، ليس هناك ما هو أروع من أن ترد على الانتقادات في أرض الملعب، هكذا فعل جوليانو سيموني، نجم أتلتيكو مدريد، الذي انعكس تألقه على صرخة والده أمام مقاعد البدلاء، بعد أن قاد فريقه للانتصار على ريال سوسييداد.

إذا ما كنت تركت مشاهدة تلك المباراة قبل الدقيقة 80، فقد فاتتك ملحمة مثيرة لأتلتيكو في ريال أرينا، والذي رفض أن يخرج بنتيجة سلبية، فأمطر شباك ريال سوسييداد بثلاثية عن طريق أليخاندرو جريمالدو "من ركلة جزاء" وجوناثان ديفيد وجوليانو سيميوني، في الدقائق 84 و90 و90+5.

سيميوني الصغير سجل هدفًا، لينتشل والده من "نفق" اتهامات جماهير أتلتيكو مدريد، بعد أن كان بمثابة "خنجر في ظهره"، على حد وصف صحيفة "ماركا"، ليوجه رسائل هامة من قلب ميدان سوسييداد.

  • فرحة طفولية وصرخة سيميوني الأب

    ما إن وقّع جوليانو على الهدف الثالث في الدقيقة 90+5، حتى رأينا فرحة طفولية ترتسم على ملامح وجهه، قبل أن يوجه رسالة إلى الجمهور، بتقبيل شعار أتلتيكو، فيما كان المدرب دييجو سيميوني، يعكس فرحته بالهدف، بإطلاق صرخة.

    تلك الصرخة ربما كانت لتخرج ما بداخله من "كبت"، وكأنها رسالة قوية إلى الجماهير التي اتهمته بـ"مجاملة" نجله، الذي شارك في جميع مباريات أتلتيكو، بل وبدأ أساسيًا في خمس لقاءات من أصل ستة، في الليجا ودوري أبطال أوروبا، كما أكمل المباراة كاملة، في أربع مواجهات.

    سيميوني قالها، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، "ليس لدي ما أضيفه، فأداء جوليانو وسلوكه يتحدثان عن أنفسهما".


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  • فعل ما لم يصنع كانج ولوكمان

    ورغم موقعه في تشكيل أتلتيكو، خلف لي كانج إن، إلا أن جوليانو سيميوني، استطاع أن يوفر لنفسه مساحة للتسديد وإحراز الهدف، من أجل انطلاقاته في الجبهة اليمنى، التي لم يتمكن نجم باريس سان جيرمان السابق، من توفيرها لنفسه، على مدار 60 دقيقة، كما تفوق على أديمولا لوكمان، المهاجم الذي لم يسدد أي كرة على المرمى.

    ولم يكتفِ جوليانو بتألقه في لقطة الهدف، بل إن الأداء الدفاعي الذي قدمه سيميوني، نجح في تعطيل تحركات أهم خطوط ريال سوسييداد، ما بين سيرجيو جوميز وجيديس، في الجناح الأيسر.

    لطالما عُرف سيميوني الصغير بأنه "متعدد المواهب"، الذي يملك مرونة في اللعب كظهير أو ظهير جناح أو لاعب وسط أيمن، فيما جاء هدفه في الدقيقة 90+3، تكليلًا لما قدمه من تغطية رائعة للجهة اليمنى، وتألقه الدفاعي، من خلال استعادته للكرة "ثماني" مرات، فضلًا عن كونه اللاعب الأكثر تقدمًا في معظم فترات المباراة.

  • رقم مثير لجوليانو يورط أتلتيكو!

    إذا ما طالعت عزيزي القارئ، ما قاله دييجو سيميوني، تجد أنه ركز بشكل كبير، على تقوية وسط الميدان، بالأخص، خلال الشوط الثاني، في ظل صعوبة اللعب في أنويتا، وكذلك ضغط المنافس وقلة الفرص من الطرفين.

    سيميوني الأب، افتخر بأن تبديلاته في الشوط الثاني، زادت من سرعة إيقاع المباراة، وانتشار الفريق بشكل جيد، في ظل استغلال قدرات جوناثان ديفيد، القادم مؤخرًا من يوفنتوس، الهجومية، وكذلك الدفع بأرناو أورتيز.

    هنا مربط الفرس، فإن أتلتيكو الذي عانى من هشاشة دفاعية واضحة، بعد استقباله 8 أهداف في أولى خمس مباريات، بات ينتظر الحلول من لاعبي الوسط، الذين يتربعون في صدارة هدافي الفريق، ولعل هذا الأمر منطقيًا، في ظل إصابة ألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز.

    تألق جوليانو سيميوني، جعله يحتل المركز الثاني بين قائمة هدافي أتلتيكو، برصيد هدفين، فيما يتصدر أليكس باينا القائمة بـ3 أهداف، في ظاهرة تعكس تطور جوليانو وتكرس الأزمة الهجومية التي ترافق هشاشة الدفاع لأتلتيكو، ليأتي الحل دومًا من الوسط.

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  • كلمة أخيرة..

    في مسيرة جوليانو سيميوني، هناك قصص تروى عن التمسك بالإيمان، في ظل أحلك الظروف، ولنا في نموذج إصابته المروعة بكسر في الشظية، عام 2023، التي أثارت الشكوك حول مستقبله الكروي، بعد انضمامه حينها إلى ألافيس، تحدى الجميع، وقال "سأكون هناك مع منتخب الأرجنتين، وسأشارك في كأس العالم".

    الأمر الذي اعتبره الكثيرون صعبًا، تعامل جوليانو معه بعودة في زمن قياسي، والمشاركة في أولمبياد باريس، فيما أوفى بوعده، وشارك في كأس العالم، حيث شارك بديلًا لفالنتين باركو، في الدقيقة 71 من مباراة الأرجنتين الأولى ضد الأردن، ليعلق عليها برسالة عبر إنستجرام "اخترت أن أؤمن".

    لاعب بمثل هذه العقلية، من المنطقي أن يأتي رده في الميدان على رسائل التشكيك حول "وساطة" والده التي تجعله عنصرًا أساسيًا في تشكيل أتلتيكو، فيما جاء هدفه بمثابة رد على المشككين، وخير وسيلة للدفاع عنه، كما شاهدنا في رسائل متابعين عبر منصة (إكس)، الذين هاجموا من تمنوا خسارة أتلتيكو من مشجعيه.

    أيضًا جاءت رسالة جوليانو لتقول الكثير، بعد المباراة، حينما نشر تغريدة قال فيها "يا له من شعور رائع، أن أسجل هدفًا لهذا الفريق، سعيد جدًا بالفوز والمساهمة كعادتي، سنواصل التقدم معًا، فورزا أتلتيكو".

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