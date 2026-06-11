مرشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي : سأشجع البرازيل في كأس العالم وهذه حقيقة مفاوضاتي مع جوارديولا!

قال الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية (CONI)، والمرشح في الانتخابات لرئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جوفاني مالاجو، في مقابلة مع صحيفة "إيل كورييري ديلا سيرا": "بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو-كورتينا، اتصلت بي 5 أندية من الدوري الإيطالي، وأخبرتهم أنني لست متاحًا".
وأضاف :"وفي غضون فترة قصيرة، ارتفع عدد الأندية إلى 18-19 ناديًا، وهو رقم قياسي في بيئة غالبًا ما تكون منقسمة. لذلك طلبت منهم التزاماً رسمياً، ثم جاء التأييد من دوري الدرجة الثانية والمدربين واللاعبين. عند تلك النقطة، ورغم أنني لم أشعر بالحاجة إلى ذلك على الإطلاق، قلت لنفسي: إذا كان الرياضة تناديك، بطريقة ودية، فبروح الخدمة سأضع نفسي تحت تصرفها، كما فعلت دائماً".