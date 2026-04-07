Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vinicius-KimmichGetty/GOAL
Yosua Arya

ترجمه

جوشوا كيميش يقلل من أهمية الخلاف مع فينيسيوس جونيور في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سعى جوشوا كيميش إلى تهدئة التوترات مع فينيسيوس جونيور، في الوقت الذي يتوجه فيه بايرن ميونيخ إلى ملعب سانتياغو برنابيو لمواجهة ريال مدريد في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. ويؤكد اللاعب الدولي الألماني أنه لا توجد أي ضغينة متبقية بينهما بعد المواجهات الحاسمة التي خاضاها سابقًا على الصعيد الأوروبي.

  • لا مكان للضغائن

    وصل بايرن ميونيخ إلى العاصمة الإسبانية لخوض مباراة قوية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. وفي حين سارع المشجعون إلى استحضار ذكريات نصف النهائي عام 2024 - وتحديداً الحادثة التي بدا فيها فينيسيوس وكأنه يستفز كيميش بإسقاط الكرة أثناء رمية تماس - فإن لاعب بايرن المخضرم يركز حصرياً على الحاضر. سيطرت رواية "الانتقام" على الاستعدادات للمباراة، لكن الأجواء في معسكر البافاريين تظل هادئة. يدخل فريق فينسنت كومباني ملعب البرنابيو ساعياً للانتقام من خيبات الأمل الأوروبية الأخيرة وتأمين ميزة حاسمة في مباراة الذهاب أمام حامل اللقب الأوروبي 15 مرة.

    • إعلان
  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    مجرد جزء من اللعبة

    وأكد كيميش أن الخلاف السابق مع المهاجم البرازيلي لم يكن سوى جزء من المنافسة الرياضية المعتادة. 

    وقال كيميش للصحفيين، وفقاً لما نقلته صحيفة بيلد: "الأمر تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه". "بالطبع، ريال مدريد معروف أيضاً بمهاراته في إدارة المباراة. كان الوقت في صالح مدريد. وبالتالي، لكل فريق استراتيجياته الخاصة لإضاعة الوقت".

  • خطة كومباني للتغلب على ريال مدريد

    ورغم أن التركيز غالبًا ما ينصب على المعركة التكتيكية، إلا أن كومباني حرص على التأكيد على أن بعض اللاعبين يمتلكون الموهبة الكافية لتفكيك حتى أفضل الخطط. وعندما سُئل عن احتمال مواجهة فينيسيوس وكيليان مبابي معًا، فضل المدرب البلجيكي التركيز على التحدي الجماعي بدلًا من معضلات اختيار التشكيلة الداخلية لريال مدريد.

    وأوضح كومباني: "في هذا المستوى، كل فريق خطير. كل فريق قادر على صنع شيء مميز. قد تتلقى هدفاً، لكنك قد تسجل هدفاً أيضاً. لا يمكنك وضع خطة لعب ضد ريال مدريد تحيد تماماً قدرات لاعبيهم الفردية. لهذا السبب يأتي الجميع لمشاهدة هذه المباريات. لكنني أعتقد أيضاً أنه لا يمكنك استبعاد قدراتنا تماماً من المباراة.

    "الأهم هو ألا تغيب عن بالك الأسباب التي أوصلتك إلى هنا في المقام الأول. غدًا، نحتاج إلى التركيز التام على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا، لكننا نريد أن نركز بنسبة 100 في المائة على كيفية الفوز والطريقة التي نريد أن نفوز بها. أريد ببساطة أن نفوز، وأن يكون الفريق شجاعًا ويُظهر ما يمكنه فعله".

  • Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    بعد مباراة صعبة ضد «البلانكوس»، سيحول «الروتن» أنظارهم إلى المسابقة المحلية، حيث سيواجهون سانت باولي في الدوري الألماني. ويحتل الفريق حالياً صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند. ثم يستضيف الفريق ريال مدريد في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
الدوري الألماني
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت باولي
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ