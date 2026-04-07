جوشوا كيميش يقلل من أهمية الخلاف مع فينيسيوس جونيور في الوقت الذي يستعد فيه بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
لا مكان للضغائن
وصل بايرن ميونيخ إلى العاصمة الإسبانية لخوض مباراة قوية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد. وفي حين سارع المشجعون إلى استحضار ذكريات نصف النهائي عام 2024 - وتحديداً الحادثة التي بدا فيها فينيسيوس وكأنه يستفز كيميش بإسقاط الكرة أثناء رمية تماس - فإن لاعب بايرن المخضرم يركز حصرياً على الحاضر. سيطرت رواية "الانتقام" على الاستعدادات للمباراة، لكن الأجواء في معسكر البافاريين تظل هادئة. يدخل فريق فينسنت كومباني ملعب البرنابيو ساعياً للانتقام من خيبات الأمل الأوروبية الأخيرة وتأمين ميزة حاسمة في مباراة الذهاب أمام حامل اللقب الأوروبي 15 مرة.
مجرد جزء من اللعبة
وأكد كيميش أن الخلاف السابق مع المهاجم البرازيلي لم يكن سوى جزء من المنافسة الرياضية المعتادة.
وقال كيميش للصحفيين، وفقاً لما نقلته صحيفة بيلد: "الأمر تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه". "بالطبع، ريال مدريد معروف أيضاً بمهاراته في إدارة المباراة. كان الوقت في صالح مدريد. وبالتالي، لكل فريق استراتيجياته الخاصة لإضاعة الوقت".
خطة كومباني للتغلب على ريال مدريد
ورغم أن التركيز غالبًا ما ينصب على المعركة التكتيكية، إلا أن كومباني حرص على التأكيد على أن بعض اللاعبين يمتلكون الموهبة الكافية لتفكيك حتى أفضل الخطط. وعندما سُئل عن احتمال مواجهة فينيسيوس وكيليان مبابي معًا، فضل المدرب البلجيكي التركيز على التحدي الجماعي بدلًا من معضلات اختيار التشكيلة الداخلية لريال مدريد.
وأوضح كومباني: "في هذا المستوى، كل فريق خطير. كل فريق قادر على صنع شيء مميز. قد تتلقى هدفاً، لكنك قد تسجل هدفاً أيضاً. لا يمكنك وضع خطة لعب ضد ريال مدريد تحيد تماماً قدرات لاعبيهم الفردية. لهذا السبب يأتي الجميع لمشاهدة هذه المباريات. لكنني أعتقد أيضاً أنه لا يمكنك استبعاد قدراتنا تماماً من المباراة.
"الأهم هو ألا تغيب عن بالك الأسباب التي أوصلتك إلى هنا في المقام الأول. غدًا، نحتاج إلى التركيز التام على أصعب مباراة يمكن أن تخوضها في أوروبا، لكننا نريد أن نركز بنسبة 100 في المائة على كيفية الفوز والطريقة التي نريد أن نفوز بها. أريد ببساطة أن نفوز، وأن يكون الفريق شجاعًا ويُظهر ما يمكنه فعله".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد مباراة صعبة ضد «البلانكوس»، سيحول «الروتن» أنظارهم إلى المسابقة المحلية، حيث سيواجهون سانت باولي في الدوري الألماني. ويحتل الفريق حالياً صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، بوروسيا دورتموند. ثم يستضيف الفريق ريال مدريد في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.