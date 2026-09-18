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محمود خالد

مستقبل البرتغال بعد رونالدو: جوستافو فاريلا .. احذر يا جيسوس أن يفلت "جوهرة مونزا" من يديك!

فقرات ومقالات
G. Varela
مونزا
ساسولو
الدوري الإيطالي

أرقام مبهرة مع مونزا..

عادة ما يُطلق لقب "سرقة القرن" على صفقة لاعب اشتراه نادٍ بمقابل ضئيل، ويحقق أرقامًا مذهلة مع ناديه الجديد، ورغم أننا لا نزال في البدايات، إلا أن ما قدمه المهاجم البرتغالي الشاب جوستافو فاريلا مع مونزا، يستحق أن نسلط عليه الأضواء، كصفقة مبشرة بكل المقاييس.

فاريلا، صاحب الـ21 عامًا، يُعد مفاجأة مونزا، والذي قاده لأول انتصار له في الدوري الإيطالي، هذا الموسم، بعدما لعب البطولة، في تحقيق النقاط الثلاث أمام ساسولو، في لقاء الجولة الخامسة.

وتمكن جوستافو من تسجيل هدفي مونزا، في الدقيقتين 51 و63 (من ركلة جزاء)، فيما وقّع فاسيلي أدزيتش على هدف الضيوف الوحيد، بالدقيقة 88.

فوز ثمين كان مونزا بحاجة إليه من أجل الهروب من منطقة الخطر، بانتزاع النقاط الثلاث من صاحب المركز التاسع، إلا أن الفريق الإيطالي، يبدو وكأنه يملك جوهرة برتغالية.

  • ماذا صنع جوهرة مونزا؟

    عندما تعاقد مونزا مع جوستافو فاريلا، مقابل 2 مليون يورو، و1.5 مليون أخرى كإضافات تتعلق بالأداء، من فريق بنفيكا الرديف، هل كان أحد يتوقع هذه الانطلاقة الرائعة، للاعب عائد مؤخرًا من إصابة في الفخذ؟

    المهاجم الشاب رقم "9"، استغل سلاح الركلات الثابتة، بين تسجيل الهدف الأول، برأسية من ركلة ركنية، تعامل معها الحارس موريتش بخطأ فادح، والثاني من ركلة جزاء، ليعوّض غيابه عن التسجيل في الجولة الماضية أمام ليتشي، ويواصل معدله المتميز بأربعة أهداف في أربع مباريات.

    وكان فاريلا قد أعلن عن نفسه مبكرًا، بهدف كشف عن قوته البدنية، ومهارته في الالتفاف والتحرك من الدفاع، ليسجل هدفًا مميزًا في مرمى إنتر، في أولى جولات الكالتشيو.

    وبخلاف أهدافه الأربعة في الـ(سيري آ)، فقد لعب دور البطولة في التأهل لدور الـ32 من كأس إيطاليا، بعد تسجيل ثنائية ضد أفيلينو، في الدور الأول.

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  • مستقبل البرتغال في أمان .. ولكن عليكم الحذر

    جوستافو فاريلا نشأ في مدينة لشبونة، ورغم أنه من عائلة كروية، تنحدر من الرأس الأخضر، حيث كان والده فيرناندو فاريلا، المدافع الدولي في كاب فيردي، إلا أنه قرر أن يسلك درب البحارة، فبات عنصرًا أساسيًا في منتخب البرتغال بمختلف فئاته السنية.

    من أكاديمية سبورتنج، التي أنجبت أساطير مثل كريستيانو رونالدو ولويس فيجو وناني وكواريسما، صاحب مهارة "تريبلا" الشهيرة، كانت بداية جوستافو فاريلا، وعندما انتقل والده لتمثيل باوك، كان فاريلا الصغير يمثل درجات الشباب في الفريق اليوناني، ثم انتقل إلى بنفيكا، وتمت إعارته إلى جيل فيسنتي.

    ورغم سنه الصغيرة، إلا أن فاريلا قدم مستويات مبهرة جعلته محط أنظار الجميع، خاصة في موسم 2024-2025، حينما شارك في دوري أبطال أوروبا للشباب، وسجل 7 أهداف في نسخة واحدة، وهز شباك ريد ستار وأتلتيكو وبايرن ميونخ، فضلًا عن تسجيله 11 هدفًا و3 تمريرات حاسمة في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

    ومع مساهماته الـ10 بقميص جيل فيسنتي، قبل اتخاذ خطوة الدوري الإيطالي، فإن جوستافو فاريلا أثبت بأن مستقبل هجوم البرتغال في أمان، ولكن يجب عليكم الحذر، خاصة وأن جذوره الإفريقية قد تدفع كاب فيردي للقتال من أجل إقناعه بتغيير وجهته في المستقبل، إن لم يجد مكانًا في المنتخب الأول.

  • هل يجد مكانًا في كتيبة جيسوس بعد رونالدو؟

    المؤشرات الحالية تقول إن جوستافو فاريلا، الذي تصدر خلال الشهر الحالي، معدلات التسديد للاعبين تحت 21 عامًا، في الدوريات الخمس الكبرى، لا يزال على ذمة منتخب البرتغال للشباب، بعد أن تم اختياره في قائمة البحارة، للمشاركة في بطولة أوروبا للشباب لعام 2027.

    ولكن، في حالة استمرار تألقه، في ظل تراجع أداء جونزالو راموش مع ميلان، يأتي السؤال: "هل يجد فاريلا مكانًا في كتيبة جورج جيسوس مستقبلًا؟"، خاصة في ظل تلميح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بأنه قد يتجه إلى الاعتزال في نهاية الموسم.

    خلاصة القول، إن بداية جوستافو مع مونزا، تؤكد أننا أمام هدّاف برتغالي مبشر بكل المقاييس، حيث أثبت شخصيته رغم صغر سنه، فيما يتبقى الإسراع في ضمه للمنتخب الأول، حتى لا يصبح محل نزاع، إذا ما تحرك اتحاد الرأس الأخضر من أجل إقناعه بتمثيل "القروش" الذين حجزوا مكانًا في مونديال 2026، ونجحوا في التأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة.

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