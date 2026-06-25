خاص | "بهذه الطريقة أصنع المعجزات" .. جوزيه مورينيو يحذر فلورنتينو بيريز من سيناريو سقوط توتنهام، ويكشف مصير اللاعب الذي وصفه بـ"المدرب المجنون"!

فشل توتنهام في نهاية المطاف في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية ذلك الموسم نفسه 2020-21، مع تذكّر مورينيو أن المُلّاك كانوا قد أوضحوا أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى كان أمرًا حتميًا، وربما أكثر أهمية من نهائي كأس الرابطة.
وأوضح: "كنت مستعدًا لذلك (تدريب سبيرز في النهائي). أتذكر أننا لعبنا في ذلك الأسبوع، وكان ينبغي أن نلعب ضد ساوثهامبتون قبل النهائي، وكان تركيزي بالكامل على النهائي. لذا كان الأمر صدمة. أعتقد أن أحد الأسباب كان بالضبط أن تركيزي كان على النهائي وليس ساوثهامبتون. لأن بالنسبة للنادي، ليس الجماهير، المُلّاك، كان من الأهم محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لأسباب مالية، لذا كانت مباراة ساوثهامبتون مهمة جدًا".
وأكمل مورينيو: "بالنسبة لي، كانت المباراة المهمة هي النهائي. كانت ميدالية، وكأسًا، وفرحًا للجماهير، وكان هاري كين مصابًا. كان موضع شك بالنسبة للنهائي. وفي حال لم يتعافَ هاري للنهائي، كان يجب أن يكون المهاجم سون. تخيل النهائي من دون سون وكين!".
واستكمل: "لذا عندما سألني الرئيس: 'ما رأيك في مباراة ساوثهامبتون؟' قلت له: 'أريد الفوز، سنحاول الفوز، لكن من دون هاري سأترك سون على مقاعد البدلاء'. كان ذلك نوعًا من التناقض لأن النهائي بالنسبة لهم لم يكن يعني الكثير، أما بالنسبة لي وللاعبين فكان يعني كل شيء".