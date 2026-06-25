خاص | "بهذه الطريقة أصنع المعجزات" .. جوزيه مورينيو يحذر فلورنتينو بيريز من سيناريو سقوط توتنهام، ويكشف مصير اللاعب الذي وصفه بـ"المدرب المجنون"!

عاد مورينيو، المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2019، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من شمال لندن، عندما مُنح فرصة العمل مع الإنجليزي هاري كين ورفاقه، بينما سعى سبيرز إلى إنهاء انتظارهم الطويل للألقاب الكبرى.

وقد جاءت الفرصة لكسر تلك السلسلة بالفعل في صورة مواجهة نهائي كأس الرابطة مع مانشستر سيتي، لكن مورينيو لم يحصل على فرصة للاصطدام مع بيب جوارديولا في معقل كرة القدم الإنجليزية إذ أُعفي من مهامه قبل 4 أيام من إقامة المباراة.

جاء ذلك القرار ليصدم مورينيو، الذي تذكر تلك الواقع متحدثًا حصريًا إلى أديبايو أكينفينوا على بودكاست Beast Mode On - عن كيف ولماذا تمت إقالته، قائلًأ: "لم أستطع تصديق ذلك. أعلم أن النهائي كان تقريبًا ويمبلي فارغًا .. سيكون لدى مان سيتي بضعة آلاف من المشجعين، موزعين على كامل الجانب الشمالي أو الجنوبي من ويمبلي، وتوتنهام فقط بضعة آلاف. لذا كان ويمبلي فارغًا، ليس ذلك الإحساس الكبير بويمبلي. لكنه كان [لا يزال] نهائيًا".

وأضاف: "كان نهائيًا في لحظة لم يكن لدى توتنهام فيها أي ألقاب في هذه اللحظة، نعم، فازوا بالدوري الأوروبي، لكن في ذلك الوقت، لا شيء. كان هاري كين، صفر ألقاب، سون، صفر ألقاب، هوجو لوريس، مع توتنهام، صفر ألقاب".