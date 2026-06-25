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Jose Mourinho TottenhamGetty
Chris Burton و محمد سعيد

خاص | "بهذه الطريقة أصنع المعجزات" .. جوزيه مورينيو يحذر فلورنتينو بيريز من سيناريو سقوط توتنهام، ويكشف مصير اللاعب الذي وصفه بـ"المدرب المجنون"!

جوزيه مورينيو
حصريًا
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز
هيونج مين سون
كأس رابطة المحترفين
تشيلسي
ريال مدريد

البرتغالي لا ينسى جرح توتنهام القديم .. والسبب "سون وكيم"

استعاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، ذكريات إقالته الصادمة من توتنهام قبل أيام قليلة من نهائي كأس الرابطة لعام 2021.

وكشف "ذا سبيشال وان" في مقابلة حصرية على بودكاست Beast Mode On أن تهديده بإبقاء هيونج-مين سون على مقاعد البدلاء مباشرة قبل مناسبة استعراضية في ويمبلي، ربما لعب دورًا ما في قرار الاستغناء عنه.

وتطرق مورينيو إلى حديث خاص، كاشفًا عن أنه تلقى ذات مرة حقنة مسكنة للألم في محاولة لإثبات وجهة نظره لأحد لاعبيه المصابين، وأدى ذلك إلى أن يصف اللاعب المجهول المدرب السابق لتشيلسي بأنه "مجنون".

  • Jose Mourinho Beast Mode On PodcastGOAL

    صدمة انفصال توتنهام عن مورينيو

    عاد مورينيو، المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد، إلى التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2019، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من شمال لندن، عندما مُنح فرصة العمل مع الإنجليزي هاري كين ورفاقه، بينما سعى سبيرز إلى إنهاء انتظارهم الطويل للألقاب الكبرى.

    وقد جاءت الفرصة لكسر تلك السلسلة بالفعل في صورة مواجهة نهائي كأس الرابطة مع مانشستر سيتي، لكن مورينيو لم يحصل على فرصة للاصطدام مع بيب جوارديولا في معقل كرة القدم الإنجليزية إذ أُعفي من مهامه قبل 4 أيام من إقامة المباراة.

    جاء ذلك القرار ليصدم مورينيو، الذي تذكر تلك الواقع متحدثًا حصريًا إلى أديبايو أكينفينوا على بودكاست Beast Mode On - عن كيف ولماذا تمت إقالته، قائلًأ: "لم أستطع تصديق ذلك. أعلم أن النهائي كان تقريبًا ويمبلي فارغًا .. سيكون لدى مان سيتي بضعة آلاف من المشجعين، موزعين على كامل الجانب الشمالي أو الجنوبي من ويمبلي، وتوتنهام فقط بضعة آلاف. لذا كان ويمبلي فارغًا، ليس ذلك الإحساس الكبير بويمبلي. لكنه كان [لا يزال] نهائيًا".

    وأضاف: "كان نهائيًا في لحظة لم يكن لدى توتنهام فيها أي ألقاب في هذه اللحظة، نعم، فازوا بالدوري الأوروبي، لكن في ذلك الوقت، لا شيء. كان هاري كين، صفر ألقاب، سون، صفر ألقاب، هوجو لوريس، مع توتنهام، صفر ألقاب".

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  • ماذا قال مورينيو لدانيال ليفي قبل الإقالة؟

    فشل توتنهام في نهاية المطاف في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في نهاية ذلك الموسم نفسه 2020-21، مع تذكّر مورينيو أن المُلّاك كانوا قد أوضحوا أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى كان أمرًا حتميًا، وربما أكثر أهمية من نهائي كأس الرابطة.

    وأوضح: "كنت مستعدًا لذلك (تدريب سبيرز في النهائي). أتذكر أننا لعبنا في ذلك الأسبوع، وكان ينبغي أن نلعب ضد ساوثهامبتون قبل النهائي، وكان تركيزي بالكامل على النهائي. لذا كان الأمر صدمة. أعتقد أن أحد الأسباب كان بالضبط أن تركيزي كان على النهائي وليس ساوثهامبتون. لأن بالنسبة للنادي، ليس الجماهير، المُلّاك، كان من الأهم محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لأسباب مالية، لذا كانت مباراة ساوثهامبتون مهمة جدًا".

    وأكمل مورينيو: "بالنسبة لي، كانت المباراة المهمة هي النهائي. كانت ميدالية، وكأسًا، وفرحًا للجماهير، وكان هاري كين مصابًا. كان موضع شك بالنسبة للنهائي. وفي حال لم يتعافَ هاري للنهائي، كان يجب أن يكون المهاجم سون. تخيل النهائي من دون سون وكين!".

    واستكمل: "لذا عندما سألني الرئيس: 'ما رأيك في مباراة ساوثهامبتون؟' قلت له: 'أريد الفوز، سنحاول الفوز، لكن من دون هاري سأترك سون على مقاعد البدلاء'. كان ذلك نوعًا من التناقض لأن النهائي بالنسبة لهم لم يكن يعني الكثير، أما بالنسبة لي وللاعبين فكان يعني كل شيء".

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    رسالة غير مباشرة إلى فلورنتينو بيريز

    واصل توتنهام بعد ذلك تلقي هزيمة بنتيجة "1-0" أمام سيتي، ولم تُرفع لعنة غياب الألقاب لديهم إلا في عام 2025 عندما توجوا بلقب الدوري الأوروبي، وكان مورينيو قد رحل منذ فترة طويلة بحلول ذلك الوقت، حيث درّب في أندية مثل روما وفنربخشة وبنفيكا قبل العودة إلى ريال مدريد هذا الصيف بعقد لمدة ثلاث سنوات.

    وسيعمل مجددًا مع فلورنتينو بيريز في البرنابيو، وقد قال عن الحاجة إلى الوحدة عندما يتعلق الأمر بالمدربين والرؤساء والمشجعين: "إنه أمر بالغ الأهمية [أن تكونوا على وفاق] لأنك تكون بين أيديهم (رئيس النادي أو المالك). حتى لو كانت لديك علاقة رائعة مع اللاعبين والجماهير، والجماهير تحبك، فإن الرئيس (المالك) - هم من يقررون [ما إذا كنت ستبقى أو ترحل]. هذه هي النقطة".

    وواصل: "أتذكر دائماً فترتي الأولى في تشيلسي، كنا في مكاتب ستامفورد بريدج نرتب مسألة رحيلي وكنت أنظر من النافذة ورأيت الكثير من الناس في الخارج يحملون لافتات: 'جوزيه، نحن نحبك، جوزيه، نريدك'. حسناً، أنتم تحبونني، لكن هذا الرجل (المالك) هو من يقرر".

  • هكذا يصنع مورينيو "المعجزات"

    مورينيو على مدار مسيرته الطويلة تبنى الكثير من نجوم اللعبة، من بورتو إلى مدريد مرورًا بتشيلسي وإنتر ومانشستر يونايتد وروما، لكن لم يكن الجميع مستعدين للمخاطرة بأنفسهم من أجل مصلحة الفريق.

    وقال مورينيو ردًا على سؤال حول الطريقة التي يتبعها في إيصال رسالته: "عندما أصل إلى نادٍ ما، منذ البداية وحتى الآن، لا يختلف الأمر، فأنا لا أحب التحدث كثيرًا. لا أتحدث عن نفسي ولا أحب أن أتحدث كثيرًا. أحتاج إلى التعرف على اللاعبين وأريدهم أن يدركوا أن الأمر لا يتعلق بما يقوله الناس عني، بل بما يرونه فيّ".

    واستطرد: "الأمر لا يتعلق بما أسمعه من الآخرين، أو من وسائل الإعلام، أو المدربين السابقين وما إلى ذلك، بل يتعلق بلاعبيّ الجدد. نحتاج إلى أن نتعرف جيدًا على بعضنا البعض. وبعد ذلك أقول دائمًا إنني لا أصنع المعجزات. لكن يمكنني تحسين مستوى اللاعبين القابلين للتحسين. اللاعبين الذين يرغبون في التحسن. أما بالنسبة لبعض اللاعبين الآخرين، فهذه مهمة مستحيلة. عليك فقط أن تتقبلهم كما هم".

  • جون تيري والمدرب المجنون!

    وفي معرض شرحه للجهود التي هو مستعد لبذلها من أجل تشكيل جبهة موحدة وتقوية الروابط بين مقاعد البدلاء وملعب المباراة، أضاف مورينيو: "مثالان بسيطان - سأذكر اسم أحدهما، أما الثاني فلن أذكره. جون تيري. نريد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان جون يواجه إصابة ما. في الليلة التي تلت فوزنا باللقب، ذهب إلى العيادة لإجراء عملية جراحية، لكنه لم يفعل ذلك إلا بعد فوزنا باللقب".

    وأكمل: "كان لدي مثال آخر، إنه مثير للضحك، لكنه ليس مضحكًا في الحقيقة. كنت في حالة يأس بسبب الإصابات وكنت بحاجة إلى لاعب واحد ليلعب. كان هذا اللاعب يعاني من كسر بسيط في إصبع قدمه الأوسط. قال له الطبيب: 'لا مشكلة، إنه مجرد ألم... يمكنك اللعب، لا توجد مشكلة'، وقال اللاعب: 'لا أستطيع اللعب وأنا أشعر بالألم'. هيا. يمكنك اللعب وأنت تشعر بالألم. 'لا، لا أستطيع اللعب وأنا أشعر بالألم'. لا مشكلة. سنحقنك بحقنة تخدير صغيرة وستلعب دون ألم ودون عواقب. ستلعب بسهولة. لكن اللاعب لم يرد ذلك".

    وختم المدرب البرتغالي: "خلعت حذائي، وخلعت جواربي، ووضعت قدمي أمام وجهه وقلت للطبيب: 'أعطني الحقنة'. فأعطاني الطبيب الحقنة في إصبع قدمي. كان إصبع قدمي في حالة ممتازة. ثم قلت للاعب: 'هيا، يمكنك أن تفعل ذلك أيضًا'. فقال لي: 'لا، أنت مجنون - أنت مجنون، وأنا لست مجنونًا'. ولم يقبل ذلك. كم عدد المباريات التي لعبها معي بعد ذلك؟ تقريبًا لا شيء!".

  • شاهد الحلقة الكاملة من بودكاست Beast Mode On مع الضيف جوزيه مورينيو

    اطّلع على كل حلقة من بودكاست Beast Mode On عبر قناة YouTube الرسمية.

    يمكنك أيضًا الاستماع إلى الحلقات الكاملة عبر Spotify.

    تحدث جوزيه مورينيو إلى بودكاست Beast Mode On كجزء من شراكته مع Coca-Cola، التي مشروع Jose vs Mourinho يشهد نسختين بالذكاء الاصطناعي من المدرب الأيقوني تتواجهان وجهًا لوجه لمناقشة مواضيع كأس العالم يوميًا طوال فترة النهائيات.