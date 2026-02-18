جوزيه مورينيو يصل إلى أدنى مستوياته: مدرب بنفيكا يحرج نفسه برد فعله المنافق وغير المفيد على قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

ومع ذلك، أبلغ فينيسيوس على الفور الحكم فرانسوا ليتيكسييه عن بريستياني، الذي أوقف المباراة لمدة 10 دقائق، بينما ادعى كيليان مبابي لاحقًا أنه سمع بنفسه جناح بنفيكا يصف زميله بـ"القرد" خمس مرات.

وقال المهاجم الفرنسي في المنطقة المختلطة: "لكل شخص الحق في إبداء رأيه، لكن هذا النوع من السلوك غير مقبول". "لقد وصفت [بريستياني] بالعنصري لأنني أعتقد أنه كذلك. حاول أن يختبئ خلف قميصه، لكن وجهه لا يكذب.

"هذا النوع من الأشخاص ليس زميلًا محترفًا. لا يمكن للاعب شاب أن يتمتع بحرية قول أشياء كهذه على ملعب كرة القدم. إنها مشكلة كبيرة، وسنرى ما سيحدث".

قال مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا بعد المباراة إنه لا يوجد لديه أي سبب للشك في كلام فينيسيوس أو مبابي، لكن بينما ننتظر نتيجة التحقيق الذي تجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في الحادث، يجب أن يُعتبر بريستياني - سواء أعجبنا ذلك أم لا - بريئًا حتى تثبت إدانته، ومن الجدير بالذكر أنه نفى علنًا الاتهامات الموجهة إليه.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على إنستغرام صباح الأربعاء: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه للأسف" . " لم أكن عنصريًا تجاه أي شخص قط. وأنا نادم على التهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

إليكم ما نعرفه بالفعل على وجه اليقين: مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو هو مهرج منافق أحرج نفسه في لشبونة عندما تمكن بطريقة ما من جعل الوضع السيئ أسوأ.