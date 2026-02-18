Goal.com
جوزيه مورينيو يصل إلى أدنى مستوياته: مدرب بنفيكا يحرج نفسه برد فعله المنافق وغير المفيد على قضية العنصرية ضد فينيسيوس جونيور

هل قام جيانلوكا بريستياني بإهانة فينيسيوس جونيور عنصريًا في ملعب إستادو دا لوز ليلة الثلاثاء؟ لا نعرف. على الأقل حتى الآن. ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأرجنتيني غطى فمه بقصد تام بقميصه أثناء تبادل الكلمات مع فينيسيوس بعد أن غضب بشكل غير مبرر من احتفال البرازيلي بهدفه في الدقيقة 50 برقصة صغيرة أمام علم الزاوية.

ومع ذلك، أبلغ فينيسيوس على الفور الحكم فرانسوا ليتيكسييه عن بريستياني، الذي أوقف المباراة لمدة 10 دقائق، بينما ادعى كيليان مبابي لاحقًا أنه سمع بنفسه جناح بنفيكا يصف زميله بـ"القرد" خمس مرات.

وقال المهاجم الفرنسي في المنطقة المختلطة: "لكل شخص الحق في إبداء رأيه، لكن هذا النوع من السلوك غير مقبول". "لقد وصفت [بريستياني] بالعنصري لأنني أعتقد أنه كذلك. حاول أن يختبئ خلف قميصه، لكن وجهه لا يكذب.

"هذا النوع من الأشخاص ليس زميلًا محترفًا. لا يمكن للاعب شاب أن يتمتع بحرية قول أشياء كهذه على ملعب كرة القدم. إنها مشكلة كبيرة، وسنرى ما سيحدث".

قال مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا بعد المباراة إنه لا يوجد لديه أي سبب للشك في كلام فينيسيوس أو مبابي، لكن بينما ننتظر نتيجة التحقيق الذي تجريه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في الحادث، يجب أن يُعتبر بريستياني - سواء أعجبنا ذلك أم لا - بريئًا حتى تثبت إدانته، ومن الجدير بالذكر أنه نفى علنًا الاتهامات الموجهة إليه.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا على إنستغرام صباح الأربعاء: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية إلى فينيسيوس جونيور، الذي أساء فهم ما اعتقد أنه سمعه للأسف" . " لم أكن عنصريًا تجاه أي شخص قط. وأنا نادم على التهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".

إليكم ما نعرفه بالفعل على وجه اليقين: مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو هو مهرج منافق أحرج نفسه في لشبونة عندما تمكن بطريقة ما من جعل الوضع السيئ أسوأ.

    "الأحمق"

    بعد خسارة روما أمام إشبيلية في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2023 في بودابست، انتظر مورينيو في موقف السيارات ليصف حكم المباراة أنتوني تايلور بـ"العار اللعين" - وهي طريقة فظة ولكنها دقيقة إلى حد ما لوصف رد فعل المدرب البرتغالي على الخلاف العنصري بين فينيسيوس وبرستياني.

    فبالنسبة لمورينيو، والعديد من الحمقى الآخرين، كان فينيسيوس قد جلب على نفسه الإساءة مرة أخرى - وهو ما يمثل انحدارًا محبطًا جديدًا لـ"الأحمق" على ما يبدو.

    "قلت له - عندما تسجل هدفًا كهذا، عليك فقط أن تحتفل وتعود إلى مكانك. عندما كان يتجادل حول العنصرية، أخبرته أن أكبر شخصية [يوسبيو] في تاريخ هذا النادي كانت سوداء"، قال المدرب البالغ من العمر 63 عامًا لـ Amazon Prime.

    "هذا النادي، آخر ما يمكن أن يكون عليه، هو عنصري. إذا كان في ذهنه شيء يتعلق بذلك - هذا في بنفيكا. أخبروني [فينيسيوس وجيانلوكا بريستياني] بأشياء مختلفة. لكنني لا أصدق هذا أو ذاك. أريد أن أكون مستقلاً.

    "هؤلاء المواهب قادرون على القيام بأشياء جميلة، لكن للأسف هو [فينيسيوس جونيور] لم يكن سعيدًا فقط بتسجيل ذلك الهدف المذهل. عندما تسجل هدفًا مثل هذا، تحتفل بطريقة محترمة".

    منطق مورينيو الغريب

    ما علاقة مكانة أوزيبيو الأسطورية في ملعب لاز بما حدث ليلة الثلاثاء هو أمر يظل مجهولاً. ربما كان مورينيو يقترح بحماقة أن لا أحد مرتبط بالنادي يمكن أن يكون قادراً على الإساءة العنصرية لأن الشخصية الأكثر شهرة في تاريخ النادي كانت سوداء البشرة.

    إذا كان هذا هو الحال، فهذه منطق خاطئ تمامًا، لأن العنصرية، بطبيعتها، هي مجرد كراهية غير عقلانية لشخص آخر، ببساطة وعادةً بسبب لون بشرته.

    لهذا السبب، نحن في عالم كرة القدم، نتعرض بانتظام لمشاهد وصوت سخيفين من مشجعي الفرق المليئة بلاعبين من جميع الأعراق الذين يوجهون إساءات عنصرية إلى خصومهم.

    ربما ينبغي أن نكون شاكرين لأن مورينيو لم يصل إلى حد وصف فينيسيوس بـ"الكذاب". بدلاً من ذلك، ترك ذلك لبنفيكا، الذي نشر مقطع فيديو في الساعات الأولى من الصباح وادعى أن "الصور تثبت، بالنظر إلى المسافة، أن لاعبي ريال مدريد لم يكن بإمكانهم سماع ما يزعمون أنهم سمعوا".

    لكن جوهر حجة مورينيو المخزية كان أن فينيسيوس لم يكن ضحية بقدر ما كان محرضًا.

    رواية خطيرة

    وأشار مورينيو إلى أن يوم الثلاثاء لم يكن المرة الأولى التي انقلب فيها جمهور الملعب بأكمله تقريبًا على فينيسيوس.

    وقال مدرب بنفيكا: "هناك شيء خاطئ لأن هذا يحدث في كل ملعب. في الملعب الذي يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما دائمًا".

    من الواضح أن هذا ليس صحيحًا. فينيسيوس ليس لاعبًا محبوبًا من الجميع بأي حال من الأحوال. فطبعه الحاد وميله إلى التمثيل ليسا من الصفات المحببة.

    لكن الإيحاء بأنه يسبب المشاكل أينما ذهب هو أمر خاطئ بكل معنى الكلمة، لأنه بالإضافة إلى كونه غير صحيح، فإنه يدعم الرواية الخطيرة والضارة للغاية التي ترسخت منذ زمن طويل في إسبانيا بأن فينيسيوس يستفز الناس إلى الإساءة العنصرية.

    تذكروا أن الرقص الذي يُفترض أنه غير محترم يُستخدم منذ فترة طويلة كعصا لضرب فينيسيوس، الذي تُرك في بعض الأحيان ليحارب العنصرية في الدوري الإسباني بمفرده تقريبًا بينما يتحمل العديد من التهديدات بالقتل.

    في سبتمبر 2022، قال بيدرو برافو، رئيس وكلاء كرة القدم الإسبان، في تصريح شهير لبرنامج El Chiringuito: "عندما تسجل هدفًا، إذا كنت تريد أن ترقص السامبا، فعليك أن تذهب إلى سامبودرومو في البرازيل. عليك أن تحترم خصومك وتتوقف عن التظاهر بأنك قرد".

    تعريف السخرية غير المقصودة

    بالطبع، مجرد حقيقة أن مورينيو شعر أنه في وضع يسمح له بإلقاء محاضرة على فينيسيوس حول كيفية الاحتفال بالأهداف كان تعبيراً عن سخرية غير مقصودة.

    لم يتعرض المدرب السابق لتشيلسي وإنتر ومانشستر يونايتد أبدًا لإساءات عنصرية خلال مسيرته التدريبية، ولكن عندما كان هدفًا لهتافات المشجعين المنافسين، كان يرد مرارًا وتكرارًا بإيماءات استفزازية.

    فلماذا إذن يجوز لمورينيو أن يرد على الفوز بإشارة الأذن أو الإصبع إلى الفم، بينما لا يجوز لفينيسيوس أن يحتفل بهدف مذهل في دوري أبطال أوروبا بإشارة مبهجة إلى تراثه البرازيلي؟

    لماذا هناك قاعدة للركض على خط التماس في أولد ترافورد، وقاعدة أخرى لعرض السامبا في ستاديوم أوف لايت؟ ربما سيشرح لنا مورينيو ذلك قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في سانتياغو برنابيو، حيث سيكون من الرائع سماع المزيد عن السلوك المقبول من رجل سبق أن خدش عين مدرب منافس.

    "لقد ارتكب خطأً فادحًا"

    لكن ما يحتاج مورينيو فعله حقًا هو الاعتذار عن دفاعه عما لا يمكن الدفاع عنه.

    كان كلارنس سيدورف أحد العديد من الأشخاص الذين اندهشوا من موقف المدرب السابق لريال مدريد من أحداث يوم الثلاثاء في لشبونة، لكنه كان يأمل أن يكون ذلك مجرد انفعال عاطفي من مورينيو بعد مباراة مثيرة للجدل تم طرده فيها بسبب إهانة الحكم.

    وقال الأسطورة الهولندية على موقع أمازون: "أعتقد أنه ارتكب خطأً كبيراً اليوم بتبريره الإساءة العنصرية". "إنه يقول إنه لا بأس عندما يستفزك فينيسيوس لتكون عنصرياً - وأعتقد أن هذا خطأ كبير".

    "لا ينبغي لنا أبدًا تبرير الإساءة العنصرية. لقد سئم فينيسيوس من هذا السلوك غير المبرر من الناس.

    أعلم أن مورينيو يتفق معي من أعماق قلبه، لكنه عبر عن نفسه بشكل غير لائق، للأسف، في رأيي".

    "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء"

    لكن المحزن في الأمر أننا لا نتعامل هنا مع حادثة منعزلة. فقد وجد فينسيوس جونيور نفسه في قلب جدل عن العنصرية في مناسبات عديدة جدًا، دون أن يكون له أي ذنب في ذلك.

    ولكن مرت الآن سبع سنوات منذ أن قال زميل مويس كين في الفريق، ليوناردو بونوتشي، إن المهاجم يجب أن يتحمل 50 في المائة من المسؤولية عن الإساءات العنصرية التي تعرض لها أثناء احتفاله بهدفه بالوقوف صامتًا ومتحديًا أمام جماهير كالياري التي كانت تهتف له بأصوات تشبه صوت القرود طوال المباراة - مما يطرح السؤال التالي: هل تغير أي شيء في هذه الفترة؟ هل تم تعلم أي دروس على الإطلاق؟ تشير المشاهد المخزية في لشبونة إلى عدم حدوث ذلك - لأنه لا يزال يبدو أن مورينيو والعديد من الآخرين لا يفهمون الأمر.

    لا يتعلق الأمر بطبيعة الاحتفال. يتعلق الأمر بالرد غير المبرر على الإطلاق. ونتيجة لذلك، يجب الآن تحويل التركيز من إلقاء اللوم على ضحايا العنصرية إلى مقاضاة الجناة.

    كما كتب فينيسيوس نفسه ليلة الثلاثاء: "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء. إنهم بحاجة إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم".

    لكن مسؤولية اتخاذ الإجراءات المناسبة في النهاية لا تقع فقط على عاتق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وباقي سلطات اللعبة. هناك أيضاً مسؤولية يمكن القول إنها أكثر أهمية تقع على عاتق مورينيو وغيره من الحمقى ذوي التفكير المماثل داخل اللعبة لبدء دعم أولئك الذين يقفون في وجه العنصرية - بدلاً من مهاجمتهم على الفور.

