جوزيه مورينيو يدلي بتصريح قاطع بشأن مستقبله بعد أن أبقت بنفيكا على آمالها الضئيلة في الدوري البرتغالي حية
شريان الحياة في سباق اللقب
واصل بنفيكا مطاردة المتصدرين بفوزه 2-0 على ناسيونال، بفضل هدفين مبكرين سجلهما أندرياس شيلديروب ورافا سيلفا. وقد وفر هذا الفوز الاستقرار الذي كان الفريق في أمس الحاجة إليه بعد سلسلة من النتائج التي تركت «النسور» متأخرة بسبع نقاط عن المتصدر بورتو. ورغم أن الفوز باللقب لا يزال ممكنًا من الناحية الحسابية، فقد بدأ مورينيو في التركيز على تطوير تشكيلة الفريق الداخلية لضمان بقاء النادي قادرًا على المنافسة خلال هذه الفترة الانتقالية الصعبة في ملعب «إستاديو دا لوز».
التزام غير مشروط
وأكد المدرب البرتغالي أن استمراره في لشبونة لا يرتبط بأي مطالب مالية أو وعود بإجراء تعديل جذري في تشكيلة الفريق هذا الصيف. وأوضح مورينيو أن مصيره المهني يبقى بين يديه تمامًا، وأنه مدفوع برغبته في إكمال مشروعه الحالي.
وفي معرض حديثه عن مستقبله في النادي والاستقلالية التي يتمتع بها في مسيرته المهنية، قال المدرب السابق لإنتر ميلان للصحفيين: "الأمر يعتمد فقط على إرادة النادي. رغبتي في الاستمرار مع بنفيكا لا تعتمد على أي شروط من جانبي، ولا تعتمد على الاستثمار في الفريق".
خطة دمج الأكاديمية
مع اقتراب كأس العالم 2026 من إحداث اضطراب في فترة التحضير للموسم المقبل، بدأ مورينيو بالفعل في اكتشاف الجيل القادم من المواهب من أكاديمية سيكسال الشهيرة التابعة لنادي بنفيكا. وينوي المدرب الاستفادة من العطلة الصيفية لتسريع انضمام اللاعبين الواعدين الذين يعتبرهم "النخبة الصغيرة ضمن النخبة" إلى فريق الكبار، في ظل غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق بسبب مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية. ويهدف هذا النهج الاستباقي إلى ضمان بقاء الفريق الأول قوياً خلال جدول المباريات المزدحم، من خلال إعطاء الأولوية لتطوير المواهب الفنية المحلية لتوفير العمق الضروري للفريق في الموسم المقبل.
اختبار ديربي لشبونة
يخوض بنفيكا رحلة حاسمة في موسمه إلى ملعب «إستاديو خوسيه ألفالادي» يوم 19 أبريل، حيث سيخوض ديربيًّا حاسماً ضد سبورتينغ لشبونة. على الرغم من بقاء الفريق دون هزيمة في الدوري البرتغالي، إلا أن سجل مورينيو المكون من 17 فوزًا وثمانية تعادلات لم يكن كافيًا لمواكبة المتصدرين. مع بقاء خمس مباريات فقط في الدوري، يتعين على النسور، الذين يحتلون المركز الثالث، تجاوز فارق سبع نقاط عن بورتو وتجاوز سبورتنج، مما يجعل الفوز في هذه الأجواء العدائية أمرًا ضروريًا إذا أرادوا الحفاظ على آمالهم الضئيلة في الفوز باللقب.