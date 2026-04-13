جوزيه مورينيو يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله في بنفيكا

يقول مورينيو إن قرار استمراره كمدرب لبنفيكا في الموسم المقبل لا يعود إليه. «الأمر يتوقف حصريًّا على ما إذا كان النادي يريدني أن أبقى هنا بعد الصيف.»

ويؤكد المدرب السابق لريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي، من بين أندية أخرى، أنه يرغب في البقاء على رأس الفريق البرتغالي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، وأن النادي يلبي توقعاته. "رغبتي في البقاء مع بنفيكا لا تعتمد بأي حال من الأحوال على الاستثمارات في الفريق."