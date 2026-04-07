جوزيه مورينيو يتحدث عن مستقبله مع بنفيكا بعد أن أصبح من شبه المؤكد أن الفريق سيختتم الموسم دون أي ألقاب
مورينيو يوضح خططه المستقبلية
في أعقاب التعادل المخيب للآمال أمام كاسا بيا، رد مورينيو على ما أدلى به الصحفي روي سانتوس على قناة سي إن إن البرتغال من أن خورخي مينديز قد نصحه بالاستقالة من بنفيكا. وعلى الرغم من التكهنات التي تشير إلى أن وكيل أعماله البارز يحثه على ترك المنصب، سارع المدرب البرتغالي إلى إعادة تأكيد التزامه تجاه «النسور». ويؤكد مورينيو، الذي يمتد عقده حالياً حتى يونيو 2027، أنه لا يزال يتحكم تماماً في مستقبله المهني، مع إقراره بحدوث تغيير جوهري في أهداف الموسم.
"الاستثنائي" يظل صامدًا
وعندما سُئل عن الشائعات التي تتحدث عن رحيل مدبر، كان مورينيو صريحًا كعادته بشأن استقلاليته ورغبته الشخصية في إكمال مشروعه مع النادي.
وفي مؤتمره الصحفي بعد المباراة، قال مورينيو: "لا أعلم إن كان قد حدث شيء ما خلال المباراة. لم يحدث شيء قبل المباراة. خورخي مينديز هو وكيل أعمالي، لكنني المسؤول عن قراراتي. وقراري هو أنني أرغب في الاستمرار مع بنفيكا."
سباق اللقب انتهى عمليًا بالنسبة لبنفيكا
على الرغم من بقاء فريق بنفيكا دون هزيمة في الدوري البرتغالي منذ تولي مورينيو مهامه خلفًا لبرونو لاجي في سبتمبر 2025، إلا أن سجله الذي يتضمن 16 فوزًا و7 تعادلات في 23 مباراة لم يكن كافيًا لمواكبة المتصدرين. ويحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث، متأخرًا بسبع نقاط عن نادي بورتو وبنقطتين عن سبورتينغ لشبونة، مع احتفاظ الأخير بمباراة مؤجلة حاسمة.
وفي معرض حديثه عن القرارات الصعبة التي تنتظره بشأن تشكيلة الفريق، أضاف مورينيو: "عليّ أن أفكر بعناية وبشكل جماعي، لأنني في هذه اللحظة أردت إيقاف بعض اللاعبين، لكن هناك قيم أعلى على المحك. إنهم أصول، حتى لو لم أرغب في الاستمرار مع بعضهم. على الصعيد الرياضي، الهدف القابل للتحقيق هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتمادًا على النتائج الأخرى.
"[لكن] نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بجميع المباريات، فإننا لا نعتمد على أنفسنا وحدنا. سيتعين على سبورتنج أن يخسر نقطتين أخريين. لا يزال ذلك ممكنًا، وقد يتعادل سبورتنج أيضًا. حسنًا، لم نخسر [أمام كاسا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلًا كهذا يرفع من شأن بنفيكا بأي شكل من الأشكال أو يرفع من شأن مسيرة أي منا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
بعد خروجه من الدور الفاصل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، وخروجه من ربع نهائي كأس البرتغال على يد بورتو، أصبح بنفيكا الآن يقاتل على جبهة واحدة فقط. ورغم أنه لم يخرج بعد رياضياً من سباق لقب الدوري البرتغالي، إلا أن تجاوز كل من سبورتينغ وبورتو سيتطلب سلسلة من النتائج المذهلة.
سيعود فريق مورينيو إلى الملاعب في مباراة على أرضه أمام ناسيونال يوم 12 أبريل.