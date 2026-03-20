AFP
ترجمه
جوزيه مورينيو وديفيد دي خيا يقدمان تعازيهما بعد الوفاة المأساوية لمدرب مانشستر يونايتد السابق
تحية مورينيو
توفي لورو عن عمر يناهز 67 عامًا، وتشير التقارير إلى أن مدرب حراس المرمى السابق قد وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض. كان لورو أحد المساعدين المقربين لمورينيو، حيث عمل كمدرب حراس المرمى خلال فترات عمله في بورتو وتشيلسي وريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد. حصل فيتور بايا وبيتر تشيك وجوليو سيزار على لقب أفضل حارس مرمى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أثناء عملهم تحت إشراف المدرب، وقد أطلق مورينيو تحية مؤثرة لأحد أصدقائه المقربين.
كتب مورينيو على إنستغرام: "في عائلتي، أنت لا تزال على قيد الحياة. سأظل أسمعك تقول قبل كل مباراة: 'يا أخي، كل شيء سيكون على ما يرام'".
كما كتب دي خيا على مواقع التواصل الاجتماعي: "ارقد بسلام." وأرفق تلك الرسالة بصورة لهما معاً ورمزين تعبيريين: يدان مضمومتان في صلاة وحمامة بيضاء.
أندية كرة القدم تعرب عن تعازيها
أعلن نادي ريال مدريد النبأ المحزن بوفاة لورو، وقال في بيان: "يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومشاعر المودة والتعاطف لعائلته وزملائه والأندية التي عمل بها وجميع أحبائه.
خلال المواسم الثلاثة التي قضاها ضمن الجهاز الفني لريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو، فاز سيلفينو لورو بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة. توفي سيلفينو لورو عن عمر يناهز 67 عاماً. فلترقد روحه بسلام".
وكرر مانشستر يونايتد هذه المشاعر، وكتب: "حزناً لنا أن نسمع نبأ وفاة مدرب حراس المرمى السابق لدينا سيلفينو لورو.
"تتجه أفكارنا إلى عائلة سيلفينو وأصدقائه في هذه اللحظات الصعبة."
وقال إنتر ميلان: "يود نادي إنتر ميلان أن يعرب عن تعازيه بوفاة سيلفينو دي ألميدا لورو، العضو القديم في طاقم جوزيه مورينيو ومدرب حراس مرمى الفريق الأول لإنتر من 2008 إلى 2010.
"بعد مسيرة استمرت 23 عاماً في حراسة المرمى، بدأ سيلفينو العمل تحت قيادة مورينيو، وظل معه من عام 2001 حتى عام 2018. وفي إنتر، درب مجموعة من حراس المرمى ضمت جوليو سيزار وفرانشيسكو تولدو وباولو أورلاندوني، الذي يشغل حالياً المنصب نفسه ضمن طاقم كريستيان تشيفو. بفضل شخصيته القوية وجاذبيته، لم يكن من غير المألوف رؤية سيلفينو يرتدي القفازات ويشارك في التدريبات بنفسه في أبيانو جنتيل. خلال موسميه مع النادي، كانت مساهمته أساسية في فوز النيرازوري بلقبين في الدوري، وكأسين للسوبر، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا في عام 2010.
"تتقدم إدارة النادي بخالص التعازي لعائلته في هذه اللحظات الحزينة."
تشيلسي "تشعر بحزن عميق" لوفاة مدربها السابق
وقال نادي تشيلسي: "يشعر الجميع في نادي تشيلسي بحزن عميق لرحيل مدرب حراس المرمى السابق لدينا، سيلفينو لورو. قلوبنا وتعازينا مع عائلته وأصدقائه في هذه اللحظات العصيبة."
ونشر جون تيري صورة للورو على إنستغرام، مع تعليق: "ارقد بسلام يا صديقي. يا له من رجل عظيم."
استمتع لورو بمسيرة طويلة كلاعب حارس مرمى، حيث لعب لفرق مثل فيتوريا سيتوبال وبنفيكا وبورتو، كما خاض 23 مباراة دولية مع منتخب البرتغال بين عامي 1983 و1997. وفاز بلقب الدوري البرتغالي أربع مرات، جميعها خلال فترة لعبه مع بنفيكا.
تحية من عالم كرة القدم البرتغالية
وقال نادي بنفيكا، الذي كان يلعب في صفوفه سابقاً: «يعرب نادي سبورت لشبونة وبنفيكا عن أسفه العميق لوفاة سيلفينو.
"الحارس السابق للنادي والمنتخب الوطني، سيبقى إلى الأبد في ذاكرة مشجعي بنفيكا كشخصية بارزة من جيل شرف الشارة التي يحملها على صدره بشكل كبير.
"ويقدم النادي خالص تعازيه إلى الأسرة والأصدقاء."
وقال نادي بورتو: "نادي بورتو في حداد على وفاة سيلفينو لورو. كلاعب، فاز ببطولتين وكأس السوبر. وكمدرب حراس المرمى، رفع سيلفينو ثمانية ألقاب أخرى، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي.
"يقدم نادي بورتو تعازيه القلبية لأسرة سيلفينو وأصدقائه."
إعلان