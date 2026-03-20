جوزيه مورينيو وديفيد دي خيا يقدمان تعازيهما بعد الوفاة المأساوية لمدرب مانشستر يونايتد السابق

أعلن نادي ريال مدريد النبأ المحزن بوفاة لورو، وقال في بيان: "يود ريال مدريد أن يعرب عن تعازيه ومشاعر المودة والتعاطف لعائلته وزملائه والأندية التي عمل بها وجميع أحبائه.

خلال المواسم الثلاثة التي قضاها ضمن الجهاز الفني لريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو، فاز سيلفينو لورو بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة. توفي سيلفينو لورو عن عمر يناهز 67 عاماً. فلترقد روحه بسلام".

وكرر مانشستر يونايتد هذه المشاعر، وكتب: "حزناً لنا أن نسمع نبأ وفاة مدرب حراس المرمى السابق لدينا سيلفينو لورو.

"تتجه أفكارنا إلى عائلة سيلفينو وأصدقائه في هذه اللحظات الصعبة."

وقال إنتر ميلان: "يود نادي إنتر ميلان أن يعرب عن تعازيه بوفاة سيلفينو دي ألميدا لورو، العضو القديم في طاقم جوزيه مورينيو ومدرب حراس مرمى الفريق الأول لإنتر من 2008 إلى 2010.

"بعد مسيرة استمرت 23 عاماً في حراسة المرمى، بدأ سيلفينو العمل تحت قيادة مورينيو، وظل معه من عام 2001 حتى عام 2018. وفي إنتر، درب مجموعة من حراس المرمى ضمت جوليو سيزار وفرانشيسكو تولدو وباولو أورلاندوني، الذي يشغل حالياً المنصب نفسه ضمن طاقم كريستيان تشيفو. بفضل شخصيته القوية وجاذبيته، لم يكن من غير المألوف رؤية سيلفينو يرتدي القفازات ويشارك في التدريبات بنفسه في أبيانو جنتيل. خلال موسميه مع النادي، كانت مساهمته أساسية في فوز النيرازوري بلقبين في الدوري، وكأسين للسوبر، وكأس إيطاليا، ودوري أبطال أوروبا في عام 2010.

"تتقدم إدارة النادي بخالص التعازي لعائلته في هذه اللحظات الحزينة."