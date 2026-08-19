"شممت رائحة نيجريرا" .. مورينيو : أضحك عندما أرى مبابي ولاعبو ريال مدريد منعوني من استخدام "عدوانيتي"!

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل الحديث بشكل مفصل عن تجربته الجديدة مع ريال مدريد، بعد عودته إلى الميرينجي هذا الصيف.

13 سنة مرت على رحيل البرتغالي عن سانتياجو برنابيو، والآن هو على أعتاب الاختبار الأصعب في مسيرته على الإطلاق، لإصلاح الفوضى التي شهدها ريال الموسم الماضي.

المدرب المخضرم جلس مع الصحفي جوسيب بيدريرول عبر برنامج "إل شيرينجيتو" في الجزء الأول من المقابلة، والتي نستعرض محتواها كالتالي ..



