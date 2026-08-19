"شممت رائحة نيجريرا" .. مورينيو : أضحك عندما أرى مبابي ولاعبو ريال مدريد منعوني من استخدام "عدوانيتي"!

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد:"لا أعتقد أننا بحاجة إلى صفقات، ولكن هذا لا يعنني أننا لن ندعم إذا ظهرت فرصة مناسبة، سوق الانتقالات مفتوح، وإذا سألتني سأقول له إنه تم إغلاقه بالنسبة لي".
حديثه مع فينيسيوس جونيور قبل تجديد عقده:"إنه وقع في حب ريال مدريد، قلت له إلى أين تريد أن تذهب؟ لقد كنت في البرازيل ولا تعرف سوى ريال مدريد، ستدرك قيمة النادي عندما ترحل عنه، صدقني الأمر لا يستحق".
وواصل حديثه:"الطريقة التي نعمل بها منحته شعورًا إيجابيًا، من الممتع رؤيته يعمل مع باقي اللاعبين، نمتلك الكثير من الجودة معه".
وعن حالة الجدل التي أثيرت حول جانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا وخلافه مع فينيسيوس خلال عمل مورينيو مع النادي البرتغالي:"بريستياني كان لاعبي وقتها وانتهى الأمر، لا يوجد شيء آخر في القصة، فينيسيوس يعرف ذلك، ويدرك أنني دائمًا سأقف بجوار اللاعبين المتواجدين بفريقه وأدافع عنهم في أي موقف".
وأوضح:"أعتقد انه على الناس تعلم كيفية التعامل مع فينيسيوس، والحديث هنا عن الحكام، هو مثل أي لاعب آخر، لا يمكنك أن تحتسب ركلة جزاء إذا كان المتضرر جوسيب بيدريرول، ولا تحتسبها لصالح فينيسيوس جونيور، لا يمكنك حماية مورينيو وعدم فعل الشيء ذاته مع فينيسيوس".
وأكد خلال تصريحاته:"إنهم لا يحترمونه، تطرقت قليلًا إلى هذا الأمر، هناك فرق بين الاحتفال بهدف مع جماهيرك، وفعل ذلك أمام جماهير المنافس، يمكنك إيجاد بعد التوازن أحيانًا، ولكن ما معنى إطلاق صافرات الاستهجان ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم دون وجود أي شيء ضده؟".