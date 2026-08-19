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MourinhoGetty Images
علي سمير

"شممت رائحة نيجريرا" .. مورينيو : أضحك عندما أرى مبابي ولاعبو ريال مدريد منعوني من استخدام "عدوانيتي"!

جوزيه مورينيو
ريال مدريد
إسبانيول ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
جود بيلينجهام
أوريلين تشواميني
فيديريكو فالفيردي

مقابلة مطولة للمدرب البرتغالي

خرج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل الحديث بشكل مفصل عن تجربته الجديدة مع ريال مدريد، بعد عودته إلى الميرينجي هذا الصيف.

13 سنة مرت على رحيل البرتغالي عن سانتياجو برنابيو، والآن هو على أعتاب الاختبار الأصعب في مسيرته على الإطلاق، لإصلاح الفوضى التي شهدها ريال الموسم الماضي.

المدرب المخضرم جلس مع الصحفي جوسيب بيدريرول عبر برنامج "إل شيرينجيتو" في الجزء الأول من المقابلة، والتي نستعرض محتواها كالتالي ..


  • ماذا تغير في مورينيو


    مدرب ريال مدريد قال:"أشياء كثيرة تغيرت خلال 13 عامًا، كشخص أو مدرب أيضًا، صفاتي وحمضي النووي كما هو، ولكني لست الشخص الذي كنت عليه، نضجت بشكل أكبر وأصبحت أكثر تحكمًا في انفعالاتي، تعلمت من أخطائي، ولكن دون ندم، لأن تلك الأمور جزء لا يتجزأ من الحياة".

    هل أصبح مورينيو مملًا:"لا، حمضي النووي ينتصر في النهاية".

    سر الكدمة على وجهه وإن كانت ناتجة عن مشاجرة بين أوريليان تشواميني وفيديريكو فالفيردي:"لا، إنه المسكين لاكوستا، أحد لاعبي فريق كاستيا، سدد كرة أصابتني وأنا أرتدي نظارتي، وهذا الأمر لم يتسبب في استبعاده من المباراة الأخيرة لريال مدريد".

    وعن شعوره بشيء ما أو أي شكوك بخصوص عدم وجود نزاهة تحكيمية خلال حقبته الأولى مع ريال مدريد، تزامنًا مع التحقيق بقضية "نيجريرا" الشهيرة، المتهم فيها برشلونة بدفع رشاوى إلى الحكام:"عندما كنت هنا، شممت رائحة ما".

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  • غرفة ملابس ريال مدريد

    وعن المزحة المتعلقة بتشواميني وفالفيردي، وتوتر الأجواء في غرفة الملابس:"اللاعبون لديهم رغبة كبيرة جدًا في الفوز، الجميع منفتح على المنطق الذي يدفعنا نحو تحقيق الانتصارات، وحتى الآن لم أجد نفسي في موقف يجبرني على التصرف بعدوانية معهم، لقد قاموا بحمايتي من هذه النسخة التي أظهرها أحيانًا".

    وعن الانضباط في وجوده:"لست متأكدًا إن كان الأمر كذلك، أم أنها مسؤولية العمل في ريال مدريد، أنا أحب فكرة التواجد بهذا النادي وخدمته، تحدثت عن ذلك في يومي الأول، ليس للاعبين فقط ولكن مع الجميع".

    وعن نومه في فالديبيباس:"نعم، خلال فترتي الأولى كان لدي أطفال صغار وحرصت على البقاء مع أسرتي، الآن يبلغان من العمر 26 و29 سنة ويعيشان في لندن، زوجتي تقضي الكثير من الوقت معهما، لذلك عندما لا يأتون جميعًا هنا أحرص على البقاء في فالديبيباس".

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    رأيه في كيليان مبابي

    وأما بخصوص المهاجم الفرنسي:"مبابي مذهل، يجعلني أضحك في التدريبات، لأنه جيد بشكل خيالي، الموسم الماضي كان غريبًا ومعقدًا على الجميع في ريال مدريد، تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا دفعا ثمن الأخطاء، وبالنسبة لي، فقد قلت للجميع في يومي الأول، إنه لا يجب تحميل مسؤولية كل شيء لشخص واحد".

    وأوضح:"الكثير من الأشخاص أخطأوا العام الماضي، ليس المدربين أو اللاعبين فقط، عندما نتحدث عن مبابي، فأفضل أن نتطرق إلى ما هو عليه الآن، وقدومه للنادي يوم 12 بدلًا من موعده في 14، وهذا يرجع إلى رغبته في اللعب أمام شالكه بظروف مناسبة".

    صافرات الاستهجان ضد مبابي وجود بيلينجهام:"قدما مستويات مذهلة في كأس العالم، مبابي صنع التاريخ، حالة الترابط مهمة جدًا للفريق".

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  • vinicius junior(C)Getty Images

    الانتقالات وملف فينيسيوس جونيور

    وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد:"لا أعتقد أننا بحاجة إلى صفقات، ولكن هذا لا يعنني أننا لن ندعم إذا ظهرت فرصة مناسبة، سوق الانتقالات مفتوح، وإذا سألتني سأقول له إنه تم إغلاقه بالنسبة لي".

    حديثه مع فينيسيوس جونيور قبل تجديد عقده:"إنه وقع في حب ريال مدريد، قلت له إلى أين تريد أن تذهب؟ لقد كنت في البرازيل ولا تعرف سوى ريال مدريد، ستدرك قيمة النادي عندما ترحل عنه، صدقني الأمر لا يستحق".

    وواصل حديثه:"الطريقة التي نعمل بها منحته شعورًا إيجابيًا، من الممتع رؤيته يعمل مع باقي اللاعبين، نمتلك الكثير من الجودة معه".

    وعن حالة الجدل التي أثيرت حول جانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا وخلافه مع فينيسيوس خلال عمل مورينيو مع النادي البرتغالي:"بريستياني كان لاعبي وقتها وانتهى الأمر، لا يوجد شيء آخر في القصة، فينيسيوس يعرف ذلك، ويدرك أنني دائمًا سأقف بجوار اللاعبين المتواجدين بفريقه وأدافع عنهم في أي موقف".

    وأوضح:"أعتقد انه على الناس تعلم كيفية التعامل مع فينيسيوس، والحديث هنا عن الحكام، هو مثل أي لاعب آخر، لا يمكنك أن تحتسب ركلة جزاء إذا كان المتضرر جوسيب بيدريرول، ولا تحتسبها لصالح فينيسيوس جونيور، لا يمكنك حماية مورينيو وعدم فعل الشيء ذاته مع فينيسيوس".

    وأكد خلال تصريحاته:"إنهم لا يحترمونه، تطرقت قليلًا إلى هذا الأمر، هناك فرق بين الاحتفال بهدف مع جماهيرك، وفعل ذلك أمام جماهير المنافس، يمكنك إيجاد بعد التوازن أحيانًا، ولكن ما معنى إطلاق صافرات الاستهجان ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم دون وجود أي شيء ضده؟".

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