ثأر مورينيو مع ريال مدريد، ليالي برشلونة العاطفية وفرصة سعود التاريخية.. قرعة دوري أبطال أوروبا بين "الانتقام والحنين للماضي"

عندما يُعزف نشيد دوري أبطال أوروبا؛ فلا يوجد أي عاشق مجنون بالساحرة المستديرة، إلا ويشعُر بـ"القشعريرة" والإثارة الكروية الكبيرة.

نعم.. نحن نتحدث هُنا عن واحدة من أعظم البطولات، في تاريخ هذه اللعبة؛ حيث تضم العديد من الأندية العملاقة، صاحبة التاريخ المرعب.

حتى أن الكثير من الأندية الحديثة، التي ظهرت على الساحة الكروية مؤخرًا، أصبحت تلعب بحماسٍ وصمود كبيرين؛ خاصة عندما تستضيف المباريات على أرضية ميدانها، ووسط جماهيرها.

وما يُميّز النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة؛ هي أن لغة "العاطفة والانتقام" ستغلب عليها، بعد تنقلات اللاعبين والمدربين في صيف العام الحالي.

وسيواجه الكثير من اللاعبين والمدربين أنديتهم السابقة؛ وذلك بناءً على نتائج "القرعة" التي أُجريت مراسمها مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الملاحظات التي أسفرت عنها "قرعة" دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027..