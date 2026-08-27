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أحمد فرهود

ثأر مورينيو مع ريال مدريد، ليالي برشلونة العاطفية وفرصة سعود التاريخية.. قرعة دوري أبطال أوروبا بين "الانتقام والحنين للماضي"

فقرات ومقالات
دوري أبطال أوروبا
برشلونة
ريال مدريد
مانشستر سيتي
ليفربول
بايرن ميونخ
آرسنال
إنتر
لانس
باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد
جوزيه مورينيو
رودري
فيران توريس
سعود عبد الحميد
برونو فيرنانديز

نسخة جديدة مثيرة..

عندما يُعزف نشيد دوري أبطال أوروبا؛ فلا يوجد أي عاشق مجنون بالساحرة المستديرة، إلا ويشعُر بـ"القشعريرة" والإثارة الكروية الكبيرة.

نعم.. نحن نتحدث هُنا عن واحدة من أعظم البطولات، في تاريخ هذه اللعبة؛ حيث تضم العديد من الأندية العملاقة، صاحبة التاريخ المرعب.

حتى أن الكثير من الأندية الحديثة، التي ظهرت على الساحة الكروية مؤخرًا، أصبحت تلعب بحماسٍ وصمود كبيرين؛ خاصة عندما تستضيف المباريات على أرضية ميدانها، ووسط جماهيرها.

وما يُميّز النسخة الحالية من البطولة الأوروبية العريقة؛ هي أن لغة "العاطفة والانتقام" ستغلب عليها، بعد تنقلات اللاعبين والمدربين في صيف العام الحالي.

وسيواجه الكثير من اللاعبين والمدربين أنديتهم السابقة؛ وذلك بناءً على نتائج "القرعة" التي أُجريت مراسمها مساء اليوم الخميس، في إمارة موناكو الفرنسية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الملاحظات التي أسفرت عنها "قرعة" دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027..

  • Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    ريال مدريد.. بين "المواجهات الروتينية" وذكريات مورينيو

    أسفرت قرعة مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، عن مواجهات "متفاوتة القوة" للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ الذي يتولى البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، قيادته فنيًا.

    ريال مدريد؛ سيواجه كل من "إنتر الإيطالي، آيندهوفن الهولندي، لايبزيج الألماني ولاسك لينز النمساوي" على أرضية ميدانه، بينما سيخرج لكل من "آرسنال الإنجليزي، روما الإيطالي، شاختار دونتسيك الأوكراني وأيك أثينا اليوناني".

    وبناء على هذه القرعة المدريدية المثيرة؛ هُناك مجموعة من الملاحظات المهمة، على النحو التالي:

    * أولًا: ذكريات مورينيو

    المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، الذي يتولى القيادة الفنية للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ سيضطر لمواجهة فريقين سبق وأن أشرف على تدريبهما، وهما إنتر وروما الإيطاليين.

    بل أن مورينيو؛ يمتلك ذكريات جميلة للغاية مع فريق إنتر الأول لكرة القدم، وأخرى سيئة عندما اضطر لمواجهته.

    مثلًا.. مورينيو قاد إنتر؛ للتتويج بالثلاثية التاريخية "الدوري الإيطالي، كأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا"، موسم 2009-2010.

    أما عندما واجهه مع فريق روما؛ فقد خسر "5 مرات" مع انتصار وحيد فقط لا غير، وذلك في ست مواجهات رسمية.

    * ثانيًا: مواجهات روتينية

    على جانب آخر.. سنجد أن ريال مدريد تقابل مع ناديي شاختار دونتسيك ولايبزيج، في مباريات عديدة بمسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال المواسم القليلة الماضية.

    وتقابل مدريد مع شاختار، في "8 مناسبات" بالمسابقة الأوروبية، منذ موسم 2015-2016؛ بينما واجه لايبزيج "4 مرات"، خلال الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة.

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  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    برشلونة.. "مواجهات عاطفية" على رأسها رودري وتوريس

    إذا انتقلنا إلى الغريم التاريخي لنادي ريال مدريد، وتحديدًا العملاق الكتالوني برشلونة؛ سنجد أنه تنتظره "مباريات عاطفية" كثيرة جدًا، في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    نعم عزيزي القارئ، اُنظر إلى "قرعة" برشلونة في البطولة القارية؛ والتي جاءت على النحو التالي:

    * مواجهات داخل ميدانه: مانشستر سيتي الإنجليزي، أستون فيلا الإنجليزي، فينورد الهولندي وكومو الإيطالي.

    * مواجهات خارج ميدانه: باريس سان جيرمان الفرنسي، سبورتنج لشبونة البرتغالي، جلطة سراي التركي وصباح الأذربيجاني.

    ولذا.. عندما يقابل برشلونة، الفريق الباريسي مثلًا؛ فإنه سيضطر لمواجهة لاعبه ومدربه الإسباني السابق لويس إنريكي، وكذلك الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي.

    إلا أن هذه لن تكون المرة الأولى، التي سيواجه فيها العملاق الكتالوني كل من إنريكي وديمبيلي؛ حيث أن الجديد والملفت هو مقابلته لنجمه الإسباني السابق فيران توريس، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف العام الحالي.

    وسيريد توريس أن يتألق أمام برشلونة بشدة؛ خاصة أنه كان يرغب في البقاء مع الفريق الأول، ولكنه رحل عندما شعر بعدم التقدير - من وجهة نظره -.

    "إذًا.. هل انتهينا هُنا؟!"؛ الإجابة هي لا عزيزي القارئ؛ فبرشلونة سيواجه أيضًا نجميه السابقين الإسباني سيسك فابريجاس والهولندي جيوفاني فان برونكهورست، في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

    فابريجاس يتولى القيادة الفنية لنادي كومو الإيطالي حاليًا، في الوقت الذي يشرف فيه فان برونكهورست على فينورد؛ وهما الثنائي الذي سبق وارتديا قميص برشلونة، لسنواتٍ عديدة.

    وأخيرًا.. تبرز المواجهة العاطفية الأكبر؛ عندما سيضطر متوسط الميدان الإسباني رودري، لمواجهة ناديه السابق مانشستر سيتي.

    ويُصنف رودري على أنه أحد أساطير السيتزنس، بعدما مثّله في الفترة من 2019 إلى 2026؛ حيث حقق معه "أول لقب في تاريخ النادي" بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى بطولات محلية عديدة أخرى، قبل الانتقال إلى برشلونة.

  • imago-sport-1082040855.jpgAnadolu Agency

    قرعة متفاوتة.. بايرن ميونخ ومانشستر سيتي بين "السهولة والصعوبة"

    لا توجد قرعة سهلة بالطبع؛ لكن ربما نسخة 2026-2027 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ابتسمت للعملاق الألماني بايرن ميونخ نوعًا ما.

    بايرن ميونخ بما يملكه من نجوم كبار للغاية، قادرًا على تخطي جميع منافسيه؛ باستثناء "مواجهته الصعبة" ضد نادي آرسنال الإنجليزي، والتي تأتي تكرارًا للموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وكان بايرن لفترة طويلة للغاية، يتفوق بشكلٍ واضح على آرسنال؛ إلا أننا شاهدنا الفريق الإنجليزي يرد بقوة مؤخرًا، ومنه الفوز (3-1) الموسم الماضي.

    وبخلاف ذلك؛ سيواجه البايرن كل من "أتلتيكو مدريد وريال بيتيس الإسبانيين، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بودو جليمت وفايكنج من النرويج"، بالإضافة إلى ليل الفرنسي.

    * مانشستر سيتي:

    على العكس تمامًا؛ قد يكون العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي هو صاحب "أصعب قرعة"، في نسخة 2026-2027.

    السيتزنس سيضطر لمواجهة أعرق الأندية الأوروبية، في النسخة الحالية من مسابقة دوري الأبطال؛ أمثال العملاق الكتالوني برشلونة، ونادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

    كما أن مانشستر سيتي سيواجه مباراتين معقدتين، خارج أرضية ميدانه؛ وذلك عندما يحل ضيفًا على العملاق البرتغالي بورتو، بالإضافة إلى نادي لانس الفرنسي.

    حتى أن باقي المنافسين معقدين؛ أمثال "نابولي الإيطالي، سبورتنج لشبونة البرتغالي ولايبزيج الألماني"، وكذلك أيك أثينا اليوناني.

    ولا تنسى عزيزي القارئ، أن السيتزنس يمر بمرحلة "إحلال وتجديد"؛ بعد رحيل مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، وعدد من أبرز نجومه الكبار.

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  • Bruno FernandesGetty Images

    أبطال أوروبا.. بين ظاهرة برونو فيرنانديش وليالي الانتقام

    لم تنتهِ ملاحظات "قرعة" مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، عند ما سبق عزيزي القارئ؛ فهُناك مجموعة من النقاط الأخرى المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: برونو ضد ناديه السابق

    "القرعة" أسفرت عن مواجهة بين ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي؛ حيث سيكون بطل الرواية هُنا، ليس إلا متوسط الميدان برونو فيرنانديش.

    برونو مثّل فريق سبورتنج لشبونة الأول لكرة القدم، في الفترة من صيف 2017 إلى يناير 2020؛ قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، الذي يلعب معه حتى الآن.

    وأفضل مستويات برونو ظهرت مع سبورتنج؛ حيث لفت أنظار كبار أوروبا "جميعًا"، قبل أن يخطفه مانشستر يونايتد رسميًا.

    * ليالي الانتقام الأوروبي

    مواجهة العملاق الإنجليزي ليفربول ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ ستكون بـ"لغة الانتقام".

    ونتذكر أن أن أتلتيكو بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، أخرج ليفربول من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020؛ رغم أن الفريق الإنجليزي وقتها، كان حامل اللقب والأقوى في القارة.

    أيضًا.. هُناك ذكريات عديدة بين ليفربول والعملاق الإيطالي إنتر؛ منها عندما فاز "الريدز" في دور ثمن النهائي، عام 2008.

    ونفس الأمر سيتكرر عندما يواجه العملاق الكتالوني برشلونة نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان؛ حيث أصبح الأخير "عقدة كبيرة" للأول، في السنوات الماضية.

    أما العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد، فلا يُمكن أن ينسى مواجهتيه ضد نادي آرسنال الإنجليزي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025؛ حيث خسر بنتيجة إجمالية (1-5)، ليودع المسابقة وقتها.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-AUXERREAFP

    لانس.. زملاء سعود عبدالحميد أمام فرصة تاريخية

    لا يُمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن نادي لانس الفرنسي؛ الذي يُشارك لأول مرة في تاريخه، بمرحلة "المجموعات أو الدوري" من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    السبب؛ هو أن الفريق الفرنسي يضم بين صفوفه الظهير السعودي سعود عبدالحميد، الذي يقدّم أفضل المستويات الفنية حاليًا.

    وجاءت قرعة لانس مقبولة جدًا، حيث سيكون أمامه فرصة مهمة للعب "الملحق" على الأقل؛ وهو ما يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط، كالتالي:

    * أولًا: أصعب المباريات ضد ناديي مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين؛ ولكنه سيواجه الفريق السماوي على أرضية ملعبه.

    * ثانيًا: خدمته القرعة كثيرًا؛ باستضافة بودو جليمت النرويجي على أرضه مع تجنُب السفر الطويل والبرد الشديد.

    * ثالثًا: باقي المباريات قد تكون متساوية في الحظوظ؛ حيث سيواجه "سبورتنج لشبونة البرتغالي، كلوب بروج البلجيكي، لايبزيج الألماني، كومو الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي".

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية الشكل الذي سيكون عليه نادي لانس، في ظهوره الأوروبي المرتقب مع سعود.