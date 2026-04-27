"لم يعد في ذروة عطائه" .. أسطورة ريال مدريد يحذر فلورنتينو بيريز من إعادة جوزيه مورينيو!

مع تزايد الضغوط على أربيلوا، بلغت التكهنات ذروتها، حول عودة مورينيو. ومع ذلك، لا ينضم أيقونة ريال مدريد جوتي إلى صفوف المطالبين بعودة المدرب البرتغالي، مشيرًا إلى أن المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد لم يعد يتمتع بنفس القوة التي كان يتمتع بها في السابق.

وفي حديثه إلى صحيفة "ماركا" حول احتمالية تولي المدرب الحالي لفريق بنفيكا، منصبه في الريال للمرة الثانية، كان نجم الميرينجي السابق، البالغ من العمر 49 عامًا، صريحًا للغاية في تقييمه، قائلًا: "مورينيو مدرب رائع، لكنني أعتقد أن ذروة عطائه لم تعد كما كانت – بمعنى أنه قاد فريق بنفيكا في وقت صعب للغاية بعد أن كان مدربًا لفريق فنربخشه، وأعتقد أن هناك مدربين في حالة أفضل من مورينيو سأختارهم".