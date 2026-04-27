وجه أسطورة ريال مدريد جوتي هيرنانديز، نصيحة إلى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بالابتعاد عن جوزيه مورينيو، بالتزامن مع بدء البحث عن خليفة محتمل لألفارو أربيلوا، ورغم ما تردد عن رغبة "سبيشال وان" في العودة إلى البرنابيو، فإن جوتي غير مقتنع بما قدمه في الآونة الأخيرة.
"لم يعد في ذروة عطائه" .. أسطورة ريال مدريد يحذر فلورنتينو بيريز من إعادة جوزيه مورينيو!
جوتي يشكك في عودة مورينيو
مع تزايد الضغوط على أربيلوا، بلغت التكهنات ذروتها، حول عودة مورينيو. ومع ذلك، لا ينضم أيقونة ريال مدريد جوتي إلى صفوف المطالبين بعودة المدرب البرتغالي، مشيرًا إلى أن المدرب السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد لم يعد يتمتع بنفس القوة التي كان يتمتع بها في السابق.
وفي حديثه إلى صحيفة "ماركا" حول احتمالية تولي المدرب الحالي لفريق بنفيكا، منصبه في الريال للمرة الثانية، كان نجم الميرينجي السابق، البالغ من العمر 49 عامًا، صريحًا للغاية في تقييمه، قائلًا: "مورينيو مدرب رائع، لكنني أعتقد أن ذروة عطائه لم تعد كما كانت – بمعنى أنه قاد فريق بنفيكا في وقت صعب للغاية بعد أن كان مدربًا لفريق فنربخشه، وأعتقد أن هناك مدربين في حالة أفضل من مورينيو سأختارهم".
- AFP
أمور لم تُنجز بعد في العاصمة الإسبانية
كانت الفترة الأولى لمورينيو في مدريد بين عامي 2010 و2013 بمثابة عاصفة من الألقاب والمواقف الدرامية المثيرة، حيث حقق لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك. ورغم أن رحيله كان محفوفًا بالخلافات، تشير التقارير إلى أن المدرب يعتقد أن لديه أمورًا لم تنتهِ بعد في النادي، ويطمح إلى عودة مثيرة ليثبت أنه لا يزال قادرًا على الفوز على أعلى المستويات في إسبانيا.
يُقال إن سحر العودة إلى العاصمة الإسبانية، يشاطره العديد من أعضاء مجلس إدارة ريال مدريد الذين يقدرون خبرة مورينيو. ومع ذلك، فإن قيادة النادي حذرة من الأعباء التي غالبًا ما تصاحبه، خاصةً بالنظر إلى مخاوف جوتي من أن اللعبة قد تجاوزت النهج التكتيكي الذي جعل مورينيو في يوم من الأيام متربعًا على عرش كرة القدم.
أربيلوا على حافة الهاوية
أثارت الأشهر القليلة الصعبة تحت قيادة أربيلوا، موجة من التغييرات الإدارية. ومع احتفاظ برشلونة بصدارة قوية لجدول الدوري الإسباني مع بقاء خمس مباريات فقط، يواجه "البلانكوس" خطر خوض موسم ثانٍ على التوالي دون الفوز بأي لقب كبير. وفي نادٍ يُعد النجاح فيه العملة الوحيدة، فإن مثل هذا الجفاف من الألقاب عادةً ما يضمن إجراء تغيير على مقاعد البدلاء.
يُعرف بيريز بقسوته الشديدة عندما يتعلق الأمر بالنتائج، ولا يزال أربيلوا في موقف حرج. ورغم عدم إجراء أي محادثات رسمية حتى الآن مع ممثلي مورينيو، من المتوقع أن يتخذ النادي قرار التغيير إذا ما انتهى الموسم المحلي بفشل ذريع، تاركًا الباب مفتوحًا لتعيين مدرب جديد في الصيف.
- Getty/GOAL
القائمة المختصرة الحالية لبيريز
ورغم أن مورينيو اسم مألوف، إلا أنه ليس المرشح البارز الوحيد الذي يتم التركيز عليه في مدريد، ويقوم مجلس إدارة الريال، حاليًا، ببحث واسع النطاق عن الشخصية المناسبة لقيادة فريق يزخر بالمواهب العالمية، وتعكس تصريحات جوتي رغبة قوية داخل دوائر النادي العليا في التوجه نحو خيارات أكثر عصرية.
لا تزال أسماء مثل يورجن كلوب وماوريسيو بوكيتينو تتداول كأهداف مفضلة لبيريز، الذي يسعى جاهدًا لإعادة النادي إلى مجده السابق. ويبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس سيقرر المراهنة على الحنين إلى عودة مورينيو أم سيستجيب لتحذير جوتي ويبحث في مكان آخر.