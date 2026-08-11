أتى الفيلم الوثائقي للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليجدد به معاركه مع نظيره الإسباني بيب جوارديولا، مستذكرًا ذكرياته السعيدة في موسم 2011-12، التي قضى به ريال مدريد على هيمنة برشلونة.
جوزيه مورينيو يجدد معاركه مع جوارديولا: لقد أنهكته وقضيت على برشلونة!
ما القصة؟
أطلقت شبكة "نتفليكس" الفيلم الوثائقي الجديد الخاص بجوزيه مورينيو، بعد أسابيع من عودته من جديد لقيادة ريال مدريد في فترته الثانية.
الفيلم يحكي مسيرة "سبيشل وان" في عالم التدريب، منذ أن قاد بنفيكا عام 2000 بما في ذلك الثلاث سنوات التي قضاها على رأس القيادة الفنية للميرينجي بين عامي 2010 و2013 وصولًا إلى لوقتنا الحالي.
وخلال فترته الأولى مع الملكي، دخل مورينيو في خلافات متكررة مع جوارديولا، الذي كان وقتها مدربًا لبرشلونة (من 2008 إلى 2012).
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مورينيو يسخر من جوارديولا
في جزء من الفيلم الوثائقي الذي سيعرض من ثلاثة أجزاء، تحدث مورينيو عن خطف لقب الدوري الإسباني من برشلونة بقيادة جوارديولا، بعدما احتكر الأخير اللقب لصالحه لثلاثة مواسم متتالية بين عامي 2009 و2011.
وقال البرتغالي في هذا الشأن: "في نهاية موسم 2011-12 كسرنا هيمنة برشلونة، وحققنا ما جئنا من أجله. لقد قضينا عليهم، وأُنهك جوارديولا من المعركة المستمرة بيننا".
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موسم الأرقام القياسية
لم يقتصر نجاح ريال مدريد بقيادة مورينيو في موسم 2011-12 فقط على خطف لقب الليجا من فم جوارديولا وريال مدريد، إنما لُقب بـ"دوري الأرقام القياسية".
وقد حصد الملكي حينها 100 نقطة، وسجل 121 هدفًا، مع الفوز في 32 مباراة من أصل 38.
فيما حصد البرسا 91 نقطة، وأحرز 114 هدفًا، فيما انتصر في 28 لقاء.
هذا النجاح البالغ كان في أول دوري يخطفه مورينيو من برشلونة جوارديولا، على مدار ثلاث سنوات له داخل سانتياجو برنابيو حينها.
السخرية من راحة جوارديولا
مورينيو عاد مؤخرًا لقيادة ريال مدريد من جديد، لكن هذه المرة برشلونة دون جوارديولا، إنما تحت قيادة الألماني هانزي فليك.
أما المدرب الأسباني فيقضي حاليًا فترة راحة – لم يعلن متى تنتهي – بعد رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم المنقضي.
وكان جوارديولا قد قضى فترة راحة لمدة عام كامل بعد رحيله عن برشلونة بنهاية موسم 2011-12، قبل أن يعود من بوابة بايرن ميونخ.
"راحة" جوارديولا تلك سخر منها مورينيو كذلك في فيلمه الوثائقي، حيث قال: "لا يمكنني حتى أن أتخيل متى سأتوقف عن التدريب، ربما عشر سنوات أخرى وربما أكثر؛ إنها ممتعة، كانت ولا تزال وستبقى دائمًا ممتعة. أريد الفوز بالمزيد من الألقاب. أريد تكرار التتويج بالبطولات. أريد أن أفعل ذلك في أماكن لم أعمل بها من قبل وحتى في أندية سبق أن عملت بها، فعالمي هو أن أسير في ملعب كرة قدم أمام 50 أو 90 ألف مشجع .. هذا هو عالمي".
وأضاف: "بدون كرة قدم، أشعر بنقصٍ ما، لكنني لا أعتقد أنني مهووس. ببساطة، عندما تصل لمستوى معين، ترغب في البقاء فيه إلى الأبد".
"سبيشل وان" تابع: "بعض المدربين يحتاجون إلى إجازات طويلة، وهذا ما أكرهه، أكره هذه الكلمة (إجازة). بالنسبة لي الإجازة الطويلة تعني الضعف. لا تتحدثوا معي عن الإجازات الطويلة. أنا لا أحتاج إلى راحة أبدًا. سأرتاح عندما يقرر (يشير إلى السماء) ويقولي لي (مت)".
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