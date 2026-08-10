في فيلمه الوثائقي الجديد، وجه البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لريال مدريد، انتقادات للإسباني بيب جوارديولا، مستغربًا من المدربين الذين يقضون فترة راحة خلال مسيرتهم.
"أكره هذا التصرف وبالنسبة لي ضعف" .. جوزيه مورينيو ينتقد "راحة" بيب جوارديولا
ما القصة؟
أطلقت شبكة "نتفليكس" الفيلم الوثائقي الجديد الخاص بجوزيه مورينيو، بعد أسابيع من عودته من جديد لقيادة ريال مدريد في فترته الثانية.
الفيلم يحكي مسيرة "سبيشل وان" في عالم التدريب، منذ أن قاد بنفيكا عام 2000 بما في ذلك الثلاث سنوات التي قضاها على رأس القيادة الفنية للميرينجي بين عامي 2010 و2013 وصولًا إلى لوقتنا الحالي.
وخلال فترته الأولى مع الملكي، دخل مورينيو في خلافات متكررة مع جوارديولا، الذي كان وقتها مدربًا لبرشلونة (من 2008 إلى 2012).
وبعد رحيل الإسباني عن البرسا في يوينو 2012 فضل قضاء فترة راحة، امتد لعام كامل، قبل أن يعود للتدريب من بوابة بايرن ميونخ .. وهذا تحديدًا ما لم يعجب مورينيو.
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تصريحات مورينيو
بطريقة غير مباشرة انتقد البرتغالي نظيره الإسباني، حيث قال في فيلمه الوثائقي: "لا يمكنني حتى أن أتخيل متى سأتوقف عن التدريب، ربما عشر سنوات أخرى وربما أكثر؛ إنها ممتعة، كانت ولا تزال وستبقى دائمًا ممتعة. أريد الفوز بالمزيد من الألقاب. أريد تكرار التتويج بالبطولات. أريد أن أفعل ذلك في أماكن لم أعمل بها من قبل وحتى في أندية سبق أن عملت بها، فعالمي هو أن أسير في ملعب كرة قدم أمام 50 أو 90 ألف مشجع .. هذا هو عالمي".
وأضاف: "بدون كرة قدم، أشعر بنقصٍ ما، لكنني لا أعتقد أنني مهووس. ببساطة، عندما تصل لمستوى معين، ترغب في البقاء فيه إلى الأبد".
"سبيشل وان" تابع: "بعض المدربين يحتاجون إلى إجازات طويلة، وهذا ما أكرهه، أكره هذه الكلمة (إجازة). بالنسبة لي الإجازة الطويلة تعني الضعف. لا تتحدثوا معي عن الإجازات الطويلة. أنا لا أحتاج إلى راحة أبدًا. سأرتاح عندما يقرر (يشير إلى السماء) ويقولي لي (مت)".
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راحة جوارديولا
تُذاع هذه التصريحات في فترة يقضي بها بيب جوارديولا فترة راحة حاليًا أيضًا، وهي الثانية خلال مسيرته التدريبية بعد موسم 2012-2013.
الإسباني رحل مؤخرًا عن تدريب مانشستر سيتي، وقد كان قريبًا بالفعل من قيادة المنتخب الإيطالي، بل واتفق على أغلب الشروط تقريبًا، بحسب ما صرح مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
لكن بشكل مفاجئ تراجع بيب عن قراره، مفضلًا قضاء المزيد من الوقت مع أسرته، ولم يحدد بعد موعد عودته للتدريب من جديد.
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وماذا بعد؟
بينما يرتاح جوارديولا، يستعد مورينيو لاستهلال فترته التدريبية الثانية مع ريال مدريد بمواجهة إسبانيول، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، والمقرر لها 22 من أغسطس الجاري.
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