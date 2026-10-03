بلغ الوضع الدفاعي في سانتياجو برنابيو نقطة حرجة عقب ديربي مدريد الأخير. فأنطونيو روديجر هو حاليًا قلب الدفاع الطبيعي الوحيد المتاح للاختيار ضمن التشكيلة الأساسية، في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة فياريال في العاشر من أكتوبر. وسيغيب دين هاوسن بسبب الإيقاف لمباراة واحدة إثر طرده أمام أتلتيكو مدريد، بينما خضع راؤول أسينسيو مؤخرًا لعملية جراحية.

وبحسب ماركا، فإن أوريليان تشواميني هو المرشح الأبرز لسد الفراغ، وهو دور شغله الدولي الفرنسي بنجاح خلال أزمات الإصابات السابقة. كما يدرس المدرب الاعتماد على دينزل دومفريس كخيار اضطراري محتمل. فالدولي الهولندي يمتلك القوة البدنية الخام للتكيف مع دور في قلب الدفاع، كما أن مورينيو سبق أن جرّب تشكيلات دفاعية غير تقليدية خلال المراحل الأولى من فترة توليه المهمة.

وخلال مؤتمر صحفي عقب مباراة ودية أمام ألكوركون في أغسطس، وفق ما نقلت ماركا، أشار المدرب إلى أنه اضطر إلى الجمع بين ترينت ألكسندر-أرنولد ودومفريس في محاولة "لإيجاد ديناميكية تتيح هذا النوع من اللعب".