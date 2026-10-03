Getty Images
ترجمه
مورينيو في أزمة دفاعية كبرى: ثنائي اضطراري للريال ضد فياريال .. والحل في نجوم "لافابريكا"!
تشواميني ودومفريس يبرزان كخياري تعويض أساسيين
بلغ الوضع الدفاعي في سانتياجو برنابيو نقطة حرجة عقب ديربي مدريد الأخير. فأنطونيو روديجر هو حاليًا قلب الدفاع الطبيعي الوحيد المتاح للاختيار ضمن التشكيلة الأساسية، في وقت يستعد فيه الفريق لمواجهة فياريال في العاشر من أكتوبر. وسيغيب دين هاوسن بسبب الإيقاف لمباراة واحدة إثر طرده أمام أتلتيكو مدريد، بينما خضع راؤول أسينسيو مؤخرًا لعملية جراحية.
وبحسب ماركا، فإن أوريليان تشواميني هو المرشح الأبرز لسد الفراغ، وهو دور شغله الدولي الفرنسي بنجاح خلال أزمات الإصابات السابقة. كما يدرس المدرب الاعتماد على دينزل دومفريس كخيار اضطراري محتمل. فالدولي الهولندي يمتلك القوة البدنية الخام للتكيف مع دور في قلب الدفاع، كما أن مورينيو سبق أن جرّب تشكيلات دفاعية غير تقليدية خلال المراحل الأولى من فترة توليه المهمة.
وخلال مؤتمر صحفي عقب مباراة ودية أمام ألكوركون في أغسطس، وفق ما نقلت ماركا، أشار المدرب إلى أنه اضطر إلى الجمع بين ترينت ألكسندر-أرنولد ودومفريس في محاولة "لإيجاد ديناميكية تتيح هذا النوع من اللعب".
- Getty Images Sport
الباب يُفتح أمام مواهب لافابريكا
لطالما كان مورينيو صريحًا بشأن رغبته في الوثوق بأكاديمية الشباب التابعة للنادي، وهذا النقص الدفاعي يوفر الفرصة المثالية للجيل القادم. ويخضع كل من ماريو ريفاس، وخوان مارتينيز، ودييغو أغوادو حاليًا للدراسة للانضمام إلى الفريق الأول في مباراة الليغا المقبلة.
وقد دأب المدرب البرتغالي على إشراك هؤلاء الشباب في حصصه التدريبية منذ بداية الموسم، مما يشير إلى أن ضمهم المحتمل خطوة مدروسة ضمن مسار متدرج وليس مجرد مجازفة يائسة. وكان قد شدد في وقت سابق من الموسم على أن لاعبي الأكاديمية كانوا يؤدون بشكل جيد ضمن تشكيلة الفريق الأول لسد المراكز الشاغرة.
إشادة كبيرة بريفاس ومارتينيز
كان تقييم مورينيو لمواهب الأكاديمية مُشعًّا بالإشادة، خاصة بعد أدائهم خلال المباريات الودية الصيفية أمام منافسين من مستوى رفيع. وقد سلّط الضوء على الإمكانيات الفنية لكلٍّ من مارتينيز وريفاس عقب مواجهة حديثة في فترة الإعداد ضد فيورنتينا، حيث لعب الشابان كثنائي دفاعي في قلب الدفاع.
وتعليقًا على أدائهما، قدّم مورينيو إشادة قوية بمستقبلهما المرتقب في النادي. وقال المدرب لصحيفة ماركا: "جوان وماريو شابان يملكان مستقبلًا رائعًا، فرغم أن المباراة لم تدخل في البُعد البدني، فقد كانا في مستوى هائل من الروعة".
- Getty Images Sport
عودة ميليتاو تمنح بصيص أمل
بينما ينصبّ التركيز الآني على مباراة فياريال، هناك أنباء إيجابية بخصوص تعافي إيدير ميليتاو. فالمدافع البرازيلي يحقق تقدمًا سريعًا في برنامج إعادة تأهيله، وهو وفقًا للتقارير متقدم على الجدول الزمني المحدد.
في الوقت الحالي، تبقى الأولوية إيجاد شراكة مستقرة لتجاوز الخطر المباشر الذي يفرضه فياريال. وسيُختبر تاريخ مورينيو في المرونة التكتيكية وهو يقرر ما إذا كان سيثق في تعدد مهارات تشواميني ودومفريس، أم في الإمكانات الخام لخريجي لا فابريكا.
تابع GOAL على جوجل
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا