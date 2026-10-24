فيديو | "هدفان غير صحيحين" .. جوزيه جوميز يتهم الحكم بظلم الخليج بعد السقوط برباعية ضد الأهلي

أبدى جوزيه جوميز مدرب فريق الخليج السعودي، اعتراضه على بعض القرارات التي شهدتها مواجهة فريقه مع الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الجمعة، في دوري روشن السعودي.

الأهلي فاز (4-1) على الخليج؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري، حيث شهد اللقاء بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل.







