نقله جورج جيسوس للبرتغال: كريستيانو رونالدو "لن ينتحر كرويًا" مع النصر.. والمصالح الشخصية أهم من الوطن الآن!

بينما يحاول البعض نسج قصص عن "نفوذ" الأسطورة كريستيانو رونالدو، داخل أروقة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم؛ يغفل هؤلاء عن حقيقة بديهية، وهي: "لماذا قد يسعى الدون لزعزعة استقرار مشروعه في نادي النصر؟!".

نعم.. الشارع الرياضي السعودي عاش في الساعات القليلة الماضية، على وقع خبر مفاجئ للغاية؛ يُفيد بطلب رونالدو من منتخب بلاده البرتغال، التعاقد مع المدير الفني جورج جيسوس.

جيسوس يشرف حاليًا على قيادة فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث استلم المهمة في صيف عام 2025، وبعقدٍ لمدة عام رياضي واحد فقط.

أي أن المدير الفني البرتغالي سيكون "حرًا" في صيف 2026؛ وهو ما يُعزز احتمالية توليه القيادة الفنية لمنتخب بلاده، كما تردد.

إلا أنه حتى ولو كان المنتخب البرتغالي، يفكر في التعاقد مع جيسوس بالفعل، وتحديدًا بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026؛ فمن الصعب أن يكون رونالدو وراء هذا المقترح الآن، وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة..