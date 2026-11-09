من العرّاب إلى المنبوذ: جيسوس تقمص شخصية أنشيلوتي ويخشى "شائعة صلاح" .. وقدم خدمة كبرى إلى النصر!

هل يُعقل أن ينقلب الرأي تجاه جورج جيسوس 180 درجة، خلال ستة أشهر فقط، ليتحوّل من عراب الدوري السعودي إلى "المنبوذ" الذي يهاجمه الجميع؟

جيسوس الذي لم يكتفِ بقيادة الهلال والنصر للتتويج بلقب دوري روشن السعودي فقط، بل بتحقيق العديد من الأرقام القياسية أيضًا، فيما كان قريبًا من حصد لقب دوري أبطال آسيا مع الزعيم، قبل الخروج من نصف النهائي، فضلًا عن خسارة نهائي دوري أبطال آسيا "الثاني" مع العالمي.

ولكن، كان يكفيه قراران فقط، ليتوحد جمهور النصر والهلال معًا في شن هجوم كبير ضده..

* أزمته مع كريستيانو رونالدو، والتي دفعت "الدون" لإعلان اعتزاله الدولي.

* قراره باستدعاء روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، لقائمة البرتغال في فترة التوقف، رغم إصابته.

الحديث هنا ليس دفاعًا عن جيسوس، ولكنه مجرد استعراض للوجه الآخر للعملة، ورؤية المدرب البرتغالي وراء ذلك القرارين.