قد يضحي بالنصر من أجلها .. فرصة تاريخية تنتظر جورج جيسوس بعد كأس العالم!

لا يزال البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يملك فرصة إنهاء موسم 2025-2026، بشكل تاريخي، بينما فُتح باب الحديث عن مستقبله، بعد انتهاء عقده في الصيف المُقبل.

النصر سار على نهج الهلال، في تعاقده مع جورج جيسوس، خلال صيف 2025، من خلال ضم المدرب البرتغالي لمدة موسم رياضي واحد، على أن يتم تقييمه في ختام الموسم، قبل الحديث عن تمديد العقد.

وبينما يدور الحديث عن صراع النصر في جبهتين؛ دوري روشن السعودي، الذي يتزعم صدارته مع مرور 25 جولة، أو دوري أبطال آسيا الثاني، الذي تأهل فيه للدور ربع النهائي، ليضرب موعدًا مع الوصل الإماراتي.