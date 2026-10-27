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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
أحمد فرهود

رغم خلافهما.. جورج جيسوس يفاجئ كريستيانو رونالدو بـ"قرار جديد" قبل التوقف الدولي!

كريستيانو رونالدو
جورج جيسوس
البرتغال
النصر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

يبدو أن أزمة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، مع جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، شهدت انفراجة كبيرة للغاية.

رونالدو دخل في صدام مع جيسوس، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة؛ أدى إلى مغادرة اللاعب معسكر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

  • cristiano ronaldo(C)Getty Images

    تفاصيل أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

    الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء" طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو محبط، دون أن يشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

    وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم مشاركته في المباراة، وما أُثير بشأن توقعه الحصول على فرصة للعب خلال الشوط الثاني ضد النرويج.

    وبعد ذلك.. أخذت الأزمة في التصاعد تدريجيًا؛ حيث غادر رونالدو معسكر المنتخب في كوبنهاجن، قبل مواجهة الدنمارك، عقب خلاف مع جيسوس بشأن دوره في المباراة المقبلة.

    وفي البداية، أعلن رونالدو أنه سيكشف أسباب مغادرته في الوقت المناسب؛ بينما أكد جيسوس أن باب العودة إلى المنتخب لا يزال مفتوحًا أمامه، وأن القرار النهائي يعود إلى اللاعب نفسه.

    ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند هذا الحد؛ إذ فرض الاتحاد البرتغالي لكرة القدم عقوبة انضباطية على رونالدو بسبب مغادرته المعسكر دون إذن، تنتهي في 30 أكتوبر الجاري.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    انفراجة كبيرة.. رونالدو على "القائمة الأولية" لمنتخب البرتغال

    وفي هذا السياق.. أعلن مصدر في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اقتراب عودة الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، إلى المنتخب الوطني من جديد.

    وكشف المصدر في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، وضع اسم رونالدو ضمن "القائمة الأولية"؛ التي من المقرر أن يتم استدعاءها في فترة التوقف الدولي القادمة، بشكلٍ رسمي.

    ويخوض منتخب البرتغال مباراتين، خلال فترة التوقف الدولي القادمة، وهما:

    * يوم 14 نوفمبر 2026: ضد منتخب الدنمارك، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

    * يوم 17 نوفمبر 2026: ضد منتخب ويلز، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في المسابقة ذاتها.

  • Cristiano Ronaldo Portugalgetty

    6 نوفمبر.. موعد حسم مصير كريستيانو رونالدو

    واستكمالًا للتطورات سالفة الذكر.. أشار نفس المصدر أن جورج جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، سيعلن "القائمة النهائية" المستدعاة لخوض مباراتي الدنمارك وويلز، يوم 6 نوفمبر القادم.

    وقتها.. سيتضح ما إذا كان جيسوس سيستدعي الأسطورة كريستيانو رونالدو بالفعل، أم سيواصل استبعاده من حساباته، رغم وجود اسمه في "القائمة الأولية".

    وبالتالي، فإن الحديث عن عودة رونالدو لا يزال مرتبطًا بقرار "القائمة النهائية"؛ فضلًا عن موقف اللاعب نفسه، من العودة إلى صفوف منتخب بلاده.

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  • Portugal NorwayGetty

    منتخب البرتغال يحقق العلامة الكاملة في دوري الأمم الأوروبية

    منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الوطني جورج جيسوس، حقق العلامة الكاملة في "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    نعم.. المنتخب البرتغالي فاز في مبارياته الأربع الأولى؛ ليجمع 12 نقطة في "الصدارة"، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الدنمارك، صاحبة المركز الثاني.

    وفازت كتيبة جيسوس على كل من منتخبي النرويج "مرتين"، بالإضافة إلى ويلز والدنمارك، كالتالي:

    * الجولة الأولى: البرتغال (1-0) ويلز.

    * الجولة الثانية: النرويج (1-2) البرتغال.

    * الجولة الثالثة: الدنمارك (2-4) البرتغال.

    * الجولة الرابعة: البرتغال (2-1) النرويج.

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