اعتزل أكرم لك.. جورج جيسوس بريء من خداعك يا كريستيانو رونالدو و"خطة النصر تعاد بقميص البرتغال"

"ماذا تفعل يا الدون؟.. أنت تهين تاريخك الأسطوري يا رجل!"؛ هذا ما تبادر إلى ذهني مباشرة، بمجرد معرفة أزمة كريستيانو رونالدو الجديدة مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

نعم عزيزي القارئ، حتى لو كنت من عشاق رونالدو، يجب ألا نهرب من الحقيقة المُرة؛ وهي أن بعض تصرفات هذا اللاعب حاليًا، يمكن أن تُفهم على أنها "تصرفات طفولية".

رونالدو يعتقد أن منتخب البرتغال ملكًا له؛ فبدلًا من أن يكون شاكرًا للمدير الفني المخضرم جورج جيسوس، الذي استدعاه في سن الـ41، ها هو يدخل في أزمة بسبب عدم خوضه مباراة.

المباراة المقصودة هنا؛ هي تلك التي جمعت منتخب البرتغال مع نظيره النرويجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي هذه المباراة، جلس رونالدو على "دكة البدلاء" طوال الـ90 دقيقة، وبمجرد إطلاق صافرة النهاية غادر إلى غرفة الملابس دون تحية زملائه أو الجماهير البرتغالية؛ لتخرج علينا وسائل الإعلام المختلفة بقصص عن "تمرد" رونالدو ومعاقبة جيسوس له، مع تدخل رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لحل الأزمة.

هذه القصص الصحفية نفى جيسوس معظمها، ولكنه اعترف بأن "الدون" غادر الملعب محبطًا بعد مباراة النرويج، لعدم مشاركته رغم إجرائه عمليات الإحماء؛ مبررًا ذلك بمكانة اللاعب الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

وحتى لو كانت معظم القصص الصحفية، التي روّجت لـ"تمرد" رونالدو، غير صحيحة بحسب جيسوس نفسه وليس أي شخص آخر؛ إلا أن تصرف اللاعب بعد المباراة يظل محل نقاش، خصوصًا أنه غادر مباشرة إلى غرفة الملابس بينما توجه زملاؤه إلى الجماهير.

ومهما كانت تصريحات جيسوس، وتبريراته لأزمة رونالدو الأخيرة؛ فهناك مجموعة من النقاط المهمة للغاية التي يجب التطرق إليها، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة بالفعل..