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أحمد فرهود

اعتزل أكرم لك.. جورج جيسوس بريء من خداعك يا كريستيانو رونالدو و"خطة النصر تعاد بقميص البرتغال"

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
البرتغال
النصر
جورج جيسوس
النرويج
الدنمارك ضد البرتغال
الدنمارك
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

أيام ساخنة يعيشها منتخب البرتغال بسبب رونالدو..

"ماذا تفعل يا الدون؟.. أنت تهين تاريخك الأسطوري يا رجل!"؛ هذا ما تبادر إلى ذهني مباشرة، بمجرد معرفة أزمة كريستيانو رونالدو الجديدة مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

نعم عزيزي القارئ، حتى لو كنت من عشاق رونالدو، يجب ألا نهرب من الحقيقة المُرة؛ وهي أن بعض تصرفات هذا اللاعب حاليًا، يمكن أن تُفهم على أنها "تصرفات طفولية".

رونالدو يعتقد أن منتخب البرتغال ملكًا له؛ فبدلًا من أن يكون شاكرًا للمدير الفني المخضرم جورج جيسوس، الذي استدعاه في سن الـ41، ها هو يدخل في أزمة بسبب عدم خوضه مباراة.

المباراة المقصودة هنا؛ هي تلك التي جمعت منتخب البرتغال مع نظيره النرويجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وفي هذه المباراة، جلس رونالدو على "دكة البدلاء" طوال الـ90 دقيقة، وبمجرد إطلاق صافرة النهاية غادر إلى غرفة الملابس دون تحية زملائه أو الجماهير البرتغالية؛ لتخرج علينا وسائل الإعلام المختلفة بقصص عن "تمرد" رونالدو ومعاقبة جيسوس له، مع تدخل رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم لحل الأزمة.

هذه القصص الصحفية نفى جيسوس معظمها، ولكنه اعترف بأن "الدون" غادر الملعب محبطًا بعد مباراة النرويج، لعدم مشاركته رغم إجرائه عمليات الإحماء؛ مبررًا ذلك بمكانة اللاعب الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

وحتى لو كانت معظم القصص الصحفية، التي روّجت لـ"تمرد" رونالدو، غير صحيحة بحسب جيسوس نفسه وليس أي شخص آخر؛ إلا أن تصرف اللاعب بعد المباراة يظل محل نقاش، خصوصًا أنه غادر مباشرة إلى غرفة الملابس بينما توجه زملاؤه إلى الجماهير.

ومهما كانت تصريحات جيسوس، وتبريراته لأزمة رونالدو الأخيرة؛ فهناك مجموعة من النقاط المهمة للغاية التي يجب التطرق إليها، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة بالفعل..

* ملحوظة:صحيفة "ماركا" أعلنت فيما بعد، وتحديدًا بعد تصريحات جيسوس، أن رونالدو غادر معسكر منتخب البرتغال ذاهبًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد؛ بسبب غضبه من تصريحات المدير الفني للمنتخب الوطني.

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    شعار جيسوس معروف.. رونالدو لن يشارك في هذه الحالة!

    حسب الروايات المؤكدة حاليًا، سواء من وسائل الإعلام أو المدير الفني المخضرم جورج جيسوس؛ فإن أكثر ما أغضب الأسطورة كريستيانو رونالدو بعد مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره النرويجي؛ هو الآتي:

    * أولًا: جيسوس طلب من رونالدو القيام بعمليات الإحماء خلال المباراة؛ من أجل النزول بديلًا في الشوط الثاني.

    * ثانيًا: جيسوس تراجع عن قراره بإشراك رونالدو بديلًا، وقرر إبقاءه على دكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

    هنا يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا عزيزي القارئ؛ وهو: "هل رونالدو اللاعب الوحيد الذي يحدث معه ذلك؟!".

    الإجابة بالطبع ستكون "لا"، فعلى مدار تاريخ كرة القدم هناك لاعبون كان من المتوقع أن يشاركوا كبدلاء، بل ووقفوا على الخط بعد إنهاء عمليات الإحماء، للنزول إلى أرضية الملعب؛ ثم تراجع المدير الفني عن قراره، ودفع باسم آخر.

    وكريستيانو أكثر من يعلم ذلك، بعد رحلته الطويلة في عالم الساحرة المستديرة؛ فأحداث المباراة الواحدة متقلبة، وقد يتغيّر السيناريو الذي رسمه المدير الفني طوال الـ90 دقيقة.

    وأساسًا جيسوس رفع شعارًا واضحًا أمام العالم أجمع، منذ تولى القيادة الفنية لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ وهو أن رونالدو مثل أي لاعب.. إذا قدّم مستوى جيدًا سيلعب، وبخلاف ذلك فلن يشارك في المباريات.

    وقبل مواجهة النرويج، وتحديدًا في لقاء البرتغال ضد منتخب ويلز، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ بدأ "الدون" المباراة أساسيًا، ولكنه لم يقدّم المستوى المأمول منه أساسًا.

  • Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2026-27Getty

    للعمر أحكام يا كريستيانو رونالدو.. ومرحلة النصر أكبر دليل!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث يجب التطرق إلى جزئية مهمة للغاية في تصريحات المدير الفني المخضرم جورج جيسوس، قبل مباراة منتخب البرتغال ضد نظيره الدنماركي.

    المنتخب البرتغالي يحل ضيفًا على الدنمارك، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    جيسوس ركز على 3 نقاط في غاية الأهمية، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي عن الأسطورة كريستيانو رونالدو؛ وهي:

    * أولًا: عمر رونالدو المتقدم "41 سنة"؛ والذي لا يستطيع معه اللاعب المشاركة في كل المباريات.

    * ثانيًا: عندما أشرف على تدريب رونالدو في عملاق الرياض النصر؛ اعتمد على سياسة إراحة اللاعب في بعض المباريات والحصص التدريبية.

    * ثالثًا: لا يستطيع أي لاعب مهما كان اسمه، سواء رونالدو أو غيره؛ أن يجعله يتراجع عن خططه وأفكاره.

    انظر عزيزي القارئ ما بين السطور، في تصريحات هذا المدير الفني المخضرم؛ نعم.. هو نفى وجود أي أزمة مع الأسطورة البرتغالية، ولكنه حذر من أنه لن يغيّر خطته بخصوص اللاعب أبدًا.

    بمعنى أوضح.. جيسوس وجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو؛ بإعداد نفسه لأي سيناريو، سواء "اللعب أساسيًا أو المشاركة بديلًا"، أو حتى الإحماء ثم الجلوس على الدكة مجددًا بدون غضب.

    وما يدعم خطة جيسوس، أنها نجحت بشكلٍ مبهر عندما كان يقود النصر موسم 2025-2026؛ حيث تمكن الفريق من تحقيق نتائج قوية في المباريات التي غاب عنها رونالدو، على النحو التالي:

    * مباريات: 12.

    * فوز: 12.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 0.

    * أهداف مسجلة: 32.

    * أهداف مستقبلة: 1.

    كما أن جيسوس قاد منتخب البرتغال للفوز (2-1) على النرويج، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027؛ بدون رونالدو أيضًا، والذي جلس على الدكة طوال الـ90 دقيقة.

    وكل ذلك؛ بمثابة الورقة الأخرى في يد جورج جيسوس، إذا حدث أي خلاف بخصوص عدم مشاركة رونالدو في المباريات.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    قبل مونديال 2026.. البرتغال تبني فريقًا بدونك يا رونالدو!

    واستكمالًا لما سبق.. نستطيع القول إن هناك ورقتين أخريين في يد المدير الفني المخضرم جورج جيسوس؛ يضعان الأسطورة كريستيانو رونالدو في حرج شديد للغاية إذا اعترض على عدم لعبه "أساسيًا"، وهما:

    * أولًا: مستوى رونالدو السيئ في بطولة كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: بناء البرتغال "فريقًا قويًا" استعدادًا لبطولة كأس العالم 2030.

    ولم يقدم رونالدو في بطولة كأس العالم 2026، المستوى الذي يجعلنا نقول إنه لا يزال اللاعب الذي لا يمكن المساس بمكانته الأساسية، داخل المنتخب الوطني.

    ورغم كل ذلك؛ فإن جيسوس لا يزال يراعي اسم رونالدو الأسطوري في عالم الساحرة المستديرة، ويستدعيه إلى قائمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم.

    وحتى لو تواجد رونالدو في قائمة البرتغال الحالية؛ فعليه أن يفهم أن المنتخب مطالب ببناء فريق جديد استعدادًا لمونديال 2030، دون أن يعني ذلك بالضرورة الاستغناء عنه الآن.

    وتستضيف البرتغال بطولة كأس العالم 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والمغرب؛ لذا قد تكون فرصة كبيرة للغاية لـ"البحارة"، من أجل انتزاع اللقب أخيرًا.

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    لم تقم بدورك القيادي.. فاعتزل أكرم لك يا كريستيانو رونالدو!

    الخلاصة من كل ما سبق.. هي أنه ظهرت "براءة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من ادعاءات "التمرد" داخل منتخب البرتغال، حسب تصريحات المدير الفني جورج جيسوس على الأقل؛ لكن هذا لا يمنع الآتي:

    * أولًا: رونالدو لا يزال يُظهر غضبه عند عدم مشاركته.

    * ثانيًا: رونالدو لم يقم بدور احتواء المجموعة بالشكل الذي كان يمكن أن يُنتظر منه حتى الآن.

    نعم.. دائمًا ما كان يُعاب على منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في عهد رونالدو بالذات، أنه يمتلك أسماءً كروية عظيمة؛ لكن مع غياب روح المجموعة.

    وكان بإمكان رونالدو أن يقوم بهذا الدور، مثلما فعل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في نهاية عهده مع المنتخب الوطني؛ والتي كانت مليئة بالإنجازات التاريخية، كالتالي:

    * كأس العالم: التتويج بنسخة 2022، والوصول لنهائي 2026.

    * كوبا أمريكا: التتويج بلقبي 2021 و2024.

    * كأس فيناليسيما: 2022.

    وبدلًا من تكرار تجربة ميسي؛ ظل رونالدو يركض وراء أرقامه الشخصية مثل الـ1000 هدف، مع تصرفات تزيد من تقسيم المجموعة وليست وحدتها.

    مثلًا.. شاهدنا شقيقات رونالدو يهجمن كل من ينتقد "الدون"، بمن فيهم نجم المنتخب جواو نيفيش، لمجرد قوله إن كريستيانو مثل أي لاعب آخر الآن؛ إلى جانب عدم تحيته لزملائه والهروب فورًا إلى غرف الملابس، بسبب عدم مشاركته في بعض المباريات.

    كل ذلك يجعلنا نقول في النهاية، وبصوت عالٍ: "ما هو دورك في المنتخب الآن يا رونالدو، لم تعد تقدم نفس الإضافة الفنية، ولا تحتوي المجموعة؛ فاعتزل أكرم لك ولا تزيد الطين بلة".

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