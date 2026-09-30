جورج جيسوس عن أزمة كريستيانو رونالدو: لم اتفق معه على المشاركة أمام النرويج لكنه مُحبط .. والدون يكذبه بطريقته

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم عملاق الرياض النصر، جلس على "دكة البدلاء"، طوال الـ90 دقيقة من عمر مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، ضمن الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الرابعة" بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وبمجرد إطلاق صافرة النهاية؛ غادر رونالدو الملعب وهو مُحبط، دون أن يُشارك في المصافحة بين أعضاء المنتخبين، أو تحية الجماهير البرتغالية التي حضرت في المدرجات.

وتم الربط بين تصرف الأسطورة البرتغالية، وعدم تنفيذ المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وعده، بإشراكه في الشوط الثاني ضد النرويج.

جيسوس صرح قبل المباراة، بأن رونالدو سيُشارك في الشوط الثاني ضد النرويج، وذلك إذ لم يدخل "التشكيل الأساسي"؛ ولكنه تراجع عن تنفيذ ذلك خلال المباراة نفسها، بسبب سير مجريات اللعب.

المهم.. أخبار مثيرة انتشرت مساء أمس الإثنين؛ أكدت على أن جيسوس سيدرس تصرف رونالدو بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة البرتغال ضد النرويج، لاتخاذ قرار "معاقبة" اللاعب من عدمه.