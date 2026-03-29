بين ترشيحه لإنقاذ السعودية وحلم البرتغال .. تصرف غريب من جيسوس يزيد غموض مستقبله مع النصر!

وكأنه قرر أن يضفي مزيدًا من الغموض حول مستقبله مع النصر، هكذا بات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي وُصف بأنه "الرجل الأول" في المنظومة الحالية.

النصر مع جورج جيسوس، بات مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، حيث يتربع في الصدارة، قبل ثماني جولات على النهاية، كما حقق عدة أرقام قياسية، أبرزها الفوز في أولى 10 جولات متتالية، كأول فريق يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين.

ولكن، هناك العديد من التحديات، التي تواجه جيسوس، إذا ما قرر الاستمرار مع النصر، خاصة بعدما تردد اسمه بقوة لتغيير مساره التدريبي إلى طريق "المنتخبات".