"فضيحة" .. الكشف عن دور جورج جيسوس في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2026

جدل كبير يحوم حول الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، في الفترة الحالية، خاصةً على إثر ما حدث في معسكر مارس..

الأخضر خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، تلقى هزيمة ثقيلة أمام مصر برباعية نظيفة، ثم خسر بعدها أمام صربيا 1-2، في إطار ودي، لكن لم يتقبل الوسط الرياضي تلك النتائج قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026.

على إثر ذلك، يطالب الإعلام السعودي حاليًا بضرورة إقالة رينارد، والتعاقد مع أحد مدربي دوري روشن بصورة مؤقتة، لقيادة الأخضر في المونديال، ويأتي على رأس المرشحين البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، والإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، وكذلك سعد الشهري؛ المدير الفني للاتفاق.