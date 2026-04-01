كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تدخل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، في عمل الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خلال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
"فضيحة" .. الكشف عن دور جورج جيسوس في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2026
ما القصة؟
جدل كبير يحوم حول الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، في الفترة الحالية، خاصةً على إثر ما حدث في معسكر مارس..
الأخضر خلال التوقف الدولي لشهر مارس الجاري، تلقى هزيمة ثقيلة أمام مصر برباعية نظيفة، ثم خسر بعدها أمام صربيا 1-2، في إطار ودي، لكن لم يتقبل الوسط الرياضي تلك النتائج قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026.
على إثر ذلك، يطالب الإعلام السعودي حاليًا بضرورة إقالة رينارد، والتعاقد مع أحد مدربي دوري روشن بصورة مؤقتة، لقيادة الأخضر في المونديال، ويأتي على رأس المرشحين البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، والإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، وكذلك سعد الشهري؛ المدير الفني للاتفاق.
دور جيسوس في عبور السعودية لنهائيات كأس العالم 2026
بالحديث عن ترشيح جيسوس لقيادة السعودية في الحدث العالمي، أكد الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني أن البرتغالي له يد بالفعل في الأخضر.
وفجر القحطاني مفاجأة من العيار الثقيل وقتما شدد على أن البرتغالي هو من وضع تشكيل المنتخب السعودي أمام العراق، في الجولة الثانية من الدور الرابع "الملحق الآسيوي" المؤهل لكأس العالم، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، ما كان كافيًا للتأهل.
القحطاني قال، عبر بودكاست "هجمة": "جيسوس هو من وضع تشكيل مواجهة العراق، عندما زار معسكر المنتخب واجتمع مع اللاعبين".
وأضاف: "هذه معلومة وأنا أراهن عليها، وضع الخطة يوم المباراة واجتمع مع اللاعبين ثم غادر".
"فضيحة"
من كان يشاركه الحلقة عبر بودكاست "هجمة"؛ الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، وصف معلومة القحطاني بـ"الفضيحة"، إذا صدقت معلومة الاستعانة بجيسوس في وجود رينارد.
كذلك علق الإعلامي محمد البكيري، عبر حسابه على منصة "إكس": "هزلت، لو صحت هذه المعلومة!!".
كيف تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026؟
دخل الأخضر السعودي التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بطموح كبير، زاد مع احتلاله المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، خلف الأردن (13)، ومتفوقًا على طاجيكستان (8)، وباكستان (0).
لكن تعثر المنتخب السعودي في الدور الثالث من التصفيات، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، خلف اليابان (23)، وأستراليا (19)، ما حرمه من بطاقة التأهل المباشر لنهائيات الحدث العالمي.
على إثر ذلك، اضطر الصقور الخضر لخوض الدور الرابع من التصفيات "الملحق الآسيوي"، حيث وقع في المجموعة الثانية رفقة العراق وإندونيسيا.
أمام إندونيسيا، انتصرت السعودية بصعوبة 3-2، ثم تعادل سلبيًا أمام العراق، لتنجح في حصد أربع نقاط وتصدر المجموعة، ومن ثم التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.