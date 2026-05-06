جورج جيسوس يقطع صمته أخيرًا: مكالمة بين رئيس الهلال وياسر المسحل سبب نقض اتفاقي مع المنتخب السعودي

مرة أخرى، يتنازل جورج جيسوس عن تدريب منتخب وطني من أجل الهلال؛ لكن هذه المرة القصة مع المنتخب البرازيلي في عام 2024 بعد إقالة دوريفال جونيور وقبل الاتفاق مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

البرتغالي كان مستعدًا بالفعل لتدريب راقصي السامبا، لكنه اشترط أن تكون الصفقة بعد انتهاء مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا رافضًا الرحيل عن الهلال في منتصف الموسم، ومع تسارع الأحداث في البرازيل، خطف أنشيلوتي الفرصة منه..

أوضح جيسوس في مقالته الأسبوعية بصحيفة "ريكورد": "في نوفمبر 2024، تلقيت مكالمة هاتفية من نائب رئيس الاتحاد البرازيلي، أراد معرفة مدى استعدادي لتدريب منتخب البرازيل. قلت إنني مهتم بسماع الاقتراح وحددت موعدًا للاجتماع لتطوير الأمر عندما أسافر إلى لشبونة خلال فترة التوقف الدولي. جاء المسؤول إلى البرتغال وجلسنا مع محاميّ في فندق تيفولي. هناك أجرينا مكالمة فيديو مع رئيس الاتحاد البرازيلي، إيدنالدو رودريجيز، وعرضوا عليّ أن أصبح تلقائيًا المدرب الأعلى أجرًا في العالم. كما ضمنوا دفع الـ11 مليون يورو اللازمة لفسخ عقدي مع الهلال.

"في ظروف أخرى كان ذلك ليكون عرضًا لا يرفض، لكن في تلك اللحظة كان الهلال يتصدر الدوري، وينافس في جميع المسابقات ولديه هدف الفوز بدوري أبطال آسيا والذهاب إلى كأس العالم للأندية. طلبت العودة للحديث في مارس ووافقوا. ومع ذلك، تحدث ابني ماريو بصفته ممثلي ومحاميّ مع الاتحاد البرازيلي بعد عودتي إلى الرياض للتوفيق بين العقد وبين موعد انضمامي".

واستطرد: "في مارس، خلال فترة التوقف الدولي، وكما كان متفقًا، عدت إلى لشبونة وعقدت اجتماعًا أخيرًا مع نفس المبعوثين، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز عبر مكالمة فيديو. تم الاتفاق على كل شيء. كنت سأتنازل عن تدريب الهلال في كأس العالم للأندية لأن الاتحاد البرازيلي كان يرغب في انضمامي في مايو، بعد مباريات دوري أبطال آسيا. كنت قد قبلت بالفعل، وقلت للمدرب دوريفال جونيور (مدرب البرازيل آنذاك) أن كل شيء قد تم الاتفاق عليه، وأنني سآتي بعد نهائي دوري الأبطال وليس قبل ذلك، لكن إيدنالدو رودريجيز قال (ما هو الهلال؟ أنا لا أفهم كيف أنك متردد بين هذا النادي وبين المنتخب الحائز على كأس العالم خمس مرات؟). بعد ذلك، اتفقنا على أن أبقى في الرياض حتى بداية مايو، ثم أسافر إلى البرازيل يوم 5 أو 6 ليتم تقديمي يوم 10".