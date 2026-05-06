بعد سنوات من القيل والقال والشد والجذب في الإعلام الرياضي السعودي، كشف البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، أخيرًا الكواليس كاملة لتراجعه عن اتفاقه مع اتحاد الكرة السعودي بتدريب المنتخب الوطني في 2023، من أجل العمل في الهلال.
جورج جيسوس يقطع صمته أخيرًا: مكالمة بين رئيس الهلال وياسر المسحل سبب نقض اتفاقي مع المنتخب السعودي
ما القصة؟
في منتصف عام 2023، كان الاتحاد السعودي يبحث عن مدرب للمنتخب الأول بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد، لقيادة سيدات فرنسا في دورة الألعاب الأولمبية.
حينها دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع جورج جيسوس لقيادة الأخضر السعودي، لكن تفاجأ الجميع بإعلان الهلال التعاقد معه رسميًا، ليقود الزعيم في ولاية ثانية.
الاتحاد السعودي لجأ بعد ذلك للمدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لكن الأجواء لم تهدأ في الوسط الإعلامي، بعد تسريب البعض لمعلومات بشأن "خطف" الهلال لجيسوس من المنتخب الوطني، في واقعة أثارت استياء الكثيرين.
وبينما ظلت الكواليس غير معلومة بشكل دقيق طوال السنوات الماضية، كشفها جورج جيسوس أخيرًا اليوم الأربعاء، خلال مقالته الأسبوعية التي تُنشر عبر صفحات صحيفة "ريكورد"..
البداية .. الاتفاق مع الاتحاد السعودي
المدرب البرتغالي اعترف بالفعل أنه كان قريبًا من قيادة المنتخب السعودي في عام 2023 بعدما عزم على الرحيل عن فنربخشه، بل إنه اتفق على كل شيء مع اتحاد ياسر المسحل وتم تجهيز العقود للتوقيع، حتى تدخل الهلال.
فهد المفرج؛ المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي الهلال، تحديدًا هو من فتح خط التفاوض مع جيسوس، وبينما أخطره الأخير باتفاقه مع اتحاد الكرة، جاءه الرد من فهد بن نافل؛ رئيس الزعيم وقتها: "لا تقلق، سأتحدث مع رئيس الاتحاد وأطلب منه إعفاءك من الاتفاق"، ومن هنا كانت العودة الثانية لصاحب الـ71 للقلعة الزرقاء، بعد تلك التي كانت في موسم 2018-2019.
وكتب جيسوس في مقالته على صفحات "ريكورد": "قرب نهاية موسم 2022/23، كنت في إسطنبول أدرب فنربخشه، عندما تواصل معي المسؤولون في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ودعوني لتوقيع عقد لمدة ثلاث سنوات (2023-2026) لقيادة المنتخب السعودي حتى نهائيات كأس العالم 2026. في ذلك الوقت، كنت قد قررت بالفعل أنني لن أستمر في تركيا، لذا وافقت على الاجتماع للتحدث مع الاتحاد السعودي".
وأضاف: "تم الاتفاق على كل شيء من الناحية المالية، وطلبت فقط أن تكون مدة العقد سنتين بدلاً من ثلاث سنوات؛ بحيث إذا تأهلت السعودية لكأس العالم، فسيتم تمديد العقد تلقائياً. وافقوا وتم الاتفاق على إعلان الصفقة في نهاية يونيو".
تدخل فهد المفرج .. ومكالمة ابن نافل والمسحل
جيسوس واصل: "في الأسبوع الأخير من ذلك الشهر، وبينما كان العقد قد تم إعداده وصياغته بالفعل من جانب الاتحاد السعودي، كان من المقرر توقيعه في 30 يونيو (الجمعة) في لندن، لكن قبل ذلك بثلاثة أيام فقط (الثلاثاء)، تلقيت مكالمة هاتفية من المسؤول عن كرة القدم في نادي الهلال فهد المفرج، الذي سبق لي العمل معه في 2018/19. وكان بجانبه رئيس النادي فهد بن نافل، الذي دعاني لقيادة الفريق. أوضحت له أنني كنت ملتزمًا بالفعل مع الاتحاد السعودي، فقال لي رئيس الهلال (لا تقلق، سأتحدث مع رئيس الاتحاد وأطلب منه إعفاءك من الاتفاق). فأجبته بأنني لا يمكنني فعل ذلك إلا إذا وافق الاتحاد على تسريحي.
"في اليوم التالي عادوا للاتصال بي؛ قال رئيس الاتحاد السعودي - يقصد ياسر المسحل - (أيها الرئيس، يمكنك الذهاب أينما تريد). طلبت منه يومًا للتفكير وقررت العودة إلى الهلال. لسبب واحد؛ كان الهلال قد خسر الدوري (موسم 2022-2023) بينما كان في المركز الأول بفارق 6 نقاط".
واختتم في هذا الجانب: "رحلت عن الهلال في 2019 بعدما رفضت تجديد عقدي، وفي عام 2023 شعرت أن قصتي مع النادي قد انقطعت في المنتصف وأردت إنهاء تلك الدورة. كانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها على وشك تدريب منتخب وطني، لكنها لم تكن الأخيرة".
كواليس مفاوضات المنتخب البرازيلي
مرة أخرى، يتنازل جورج جيسوس عن تدريب منتخب وطني من أجل الهلال؛ لكن هذه المرة القصة مع المنتخب البرازيلي في عام 2024 بعد إقالة دوريفال جونيور وقبل الاتفاق مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
البرتغالي كان مستعدًا بالفعل لتدريب راقصي السامبا، لكنه اشترط أن تكون الصفقة بعد انتهاء مشوار الزعيم في دوري أبطال آسيا رافضًا الرحيل عن الهلال في منتصف الموسم، ومع تسارع الأحداث في البرازيل، خطف أنشيلوتي الفرصة منه..
أوضح جيسوس في مقالته الأسبوعية بصحيفة "ريكورد": "في نوفمبر 2024، تلقيت مكالمة هاتفية من نائب رئيس الاتحاد البرازيلي، أراد معرفة مدى استعدادي لتدريب منتخب البرازيل. قلت إنني مهتم بسماع الاقتراح وحددت موعدًا للاجتماع لتطوير الأمر عندما أسافر إلى لشبونة خلال فترة التوقف الدولي. جاء المسؤول إلى البرتغال وجلسنا مع محاميّ في فندق تيفولي. هناك أجرينا مكالمة فيديو مع رئيس الاتحاد البرازيلي، إيدنالدو رودريجيز، وعرضوا عليّ أن أصبح تلقائيًا المدرب الأعلى أجرًا في العالم. كما ضمنوا دفع الـ11 مليون يورو اللازمة لفسخ عقدي مع الهلال.
"في ظروف أخرى كان ذلك ليكون عرضًا لا يرفض، لكن في تلك اللحظة كان الهلال يتصدر الدوري، وينافس في جميع المسابقات ولديه هدف الفوز بدوري أبطال آسيا والذهاب إلى كأس العالم للأندية. طلبت العودة للحديث في مارس ووافقوا. ومع ذلك، تحدث ابني ماريو بصفته ممثلي ومحاميّ مع الاتحاد البرازيلي بعد عودتي إلى الرياض للتوفيق بين العقد وبين موعد انضمامي".
واستطرد: "في مارس، خلال فترة التوقف الدولي، وكما كان متفقًا، عدت إلى لشبونة وعقدت اجتماعًا أخيرًا مع نفس المبعوثين، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد البرازيلي إيدنالدو رودريجيز عبر مكالمة فيديو. تم الاتفاق على كل شيء. كنت سأتنازل عن تدريب الهلال في كأس العالم للأندية لأن الاتحاد البرازيلي كان يرغب في انضمامي في مايو، بعد مباريات دوري أبطال آسيا. كنت قد قبلت بالفعل، وقلت للمدرب دوريفال جونيور (مدرب البرازيل آنذاك) أن كل شيء قد تم الاتفاق عليه، وأنني سآتي بعد نهائي دوري الأبطال وليس قبل ذلك، لكن إيدنالدو رودريجيز قال (ما هو الهلال؟ أنا لا أفهم كيف أنك متردد بين هذا النادي وبين المنتخب الحائز على كأس العالم خمس مرات؟). بعد ذلك، اتفقنا على أن أبقى في الرياض حتى بداية مايو، ثم أسافر إلى البرازيل يوم 5 أو 6 ليتم تقديمي يوم 10".
اعتراض كانسيلو وفشل الصفقة البرازيلية في الأخير
أكمل جورج جيسوس سرده لأحداث مفاوضاته مع المنتخب البرازيلي: "أبلغت رئيس الهلال باهتمام الاتحاد البرازيلي بالتعاقد معي، فقال لي إن النادي لا يريد المال على الإطلاق. كانوا يهدفون بدلاً من ذلك إلى تجديد عقدي لعام آخر أو عامين، حيث كانوا سيشرعون في الاستحواذ على جزء من الأسهم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (عملية تمت في وقت لاحق من ذلك العام) وكانوا يعتمدون عليّ في المشروع المستقبلي. رغم ذلك الاهتمام، كنت قد قررت أنني سأرحل إلى البرازيل في مايو، ولم أكن سأقود الهلال في كأس العالم للأندية.
"أخبرت جواو كانسيلو وروبن نيفيش؛ اللاعبين البرتغاليين في الهلال، أنني سأرحل مبدئيًا لتدريب البرازيل بعد مباريات دوري الأبطال، وإذا لم تتحسن نتائج الفريق سيقدم "المستر" استقالته، فأجابني كانسيلو (إذًا المستر هو من أقنعنا بالمجيء إلى الهلال والآن سيرحل ويتركنا هنا؟)".
المدرب البرتغالي تابع: "بعد تلك المحادثة، تسارعت الأمور في غضون أيام قليلة. وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا وبدأ إيدنالدو رودريجيز يصبح هدفًا لسلسلة من الشكاوى في البرازيل تتعلق بإدارته للاتحاد البرازيلي. بدأت النيابة العامة عملية أدت في النهاية إلى عزل رئيس الاتحاد في مايو. بعد ثمانية أيام من خروج إيدنالدو رودريجيز من الاتحاد البرازيلي، فسخ ريال مدريد عقده مع كارلو أنشيلوتي، وتعاقد رئيس الاتحاد البرازيلي الجديد مع المدرب الإيطالي".
واختتم مقالته: "كان بإمكاني قول (نعم) للبرازيل في يناير 2025؟ نعم، ولكن في تلك اللحظة اعتبرت أنه لا ينبغي لي التخلي عن التحديات التي كانت في يدي مع الهلال".