Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP
محمود خالد

بعد اقترابه من الدوري والآسيوية .. عملاق أوروبي يهدد النصر بعدم استمرار جورج جيسوس!

انتقالات
جورج جيسوس
دوري روشن السعودي
النصر
فنربخشه

هل تتوقع بقاء جورج جيسوس أم رحيله عن النصر؟

180 دقيقة تعني كل شيء للنصر، نجاح جورج جيسوس أو فشله مع رفاق كريستيانو رونالدو، يتوقف على المباراتين المُقبلتين؛ سواءً أمام الهلال، الثلاثاء، أو جامبا أوساكا الياباني، السبت.

مباراتان في الأول بارك، بإمكان النصر أن يخرج منهما فائزًا بكل شيء، إذا ما فاز على الهلال، في قمة الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي، وحقق الانتصار على جامبا أوساكا، في نهائي دوري أبطال آسيا 2.

تحقيق الثنائية، سيدخل جورج جيسوس التاريخ من أوسع أبوابه مع النصر، حيث سيقوده لتحقيق لقب الدوري السعودي بعد غياب منذ موسم 2018-2019، كما سيصبح أول فريق سعودي يحقق بطولة دوري أبطال آسيا 2.

  • جيسوس يدخل اهتمامات تركيا

    وبينما ينتهي عقد جورج جيسوس مع النصر، في 30 يونيو المُقبل، دخل البرتغالي اهتمامات أحد الأندية الأوروبية، في الوقت الذي يطمح فيه لتحقيق الثنائية مع رونالدو ورفاقه.

    وفي هذا السياق، ذكر موقع "فاناتيك" التركي، أن عزيز يلدريم، الذي ترشح مجددًا لرئاسة نادي فنربخشه، عن وضع جورج جيسوس، على جدول أعماله، كمدير فني محتمل للفريق الأول لكرة القدم.

    وقرر يلدريم الذي ترأس نادي فنربخشه خلال الفترة بين 1998 و2018، دخول انتخابات الجمعية العمومية مجددًا من أجل العودة لكرسي الرئاسة، في منافسة مع هاكان صافي، أن يضع جورج جيسوس، كمرشح محتمل، لولاية ثانية في تدريب الفريق التركي، بعدما سبق وأن قاده في موسم 2022-2023، وحقق معه كأس تركيا، قبل العودة إلى الدوري السعودي من بوابة الهلال.

    • إعلان
  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "جددوا لجيسوس ولو لم يفز النصر بالدوري"

    وكان فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، قد طالب بتجديد عقد جورج جيسوس، وإن لم يحقق لقب دوري روشن، مؤكدًا أنه حقق أقامًا مذهلة، وتمكن من سد ثغرات الفريق، الذي يفتقر إلى ظهير أيسر ومحور 6 (صريح) وبديل لمركز 9، معربًا عن ثقته الكاملة بأن النصر سيحقق معه ألقابًا كثيرة في الموسم المُقبل.

    ودافع الهريفي عن تصريح جورج جيسوس، الذي أثار جدلًا، بشأن عدم اعتياد النصر عن البطولات، بقوله "كتبت تغريدة بأن أول قرار يجب على إدارة النصر أن تتخذه هو تجديد عقد جورج جيسوس، وحديثه في المؤتمر دليل على ثقته في نفسه، وما قاله حديث "مبالغ فيه"، ومن المحتمل أن يقصد وضع النصر في آخر ثلاث سنوات".

  • قاعة المؤتمرات باسم جيسوس

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عضو الجمعية العمومية بنادي النصر، طالب بأن يتم تسمية قاعة المؤتمرات في دار النصر، باسم جورج جيسوس، فيما يُطلق على اسم الملعب "كريستيانو رونالدو".

    وأضاف الصرامي، في حوار سابق عبر برنامج "ملاعب"، بأن جورج جيسوس عند النصراويين، يجمع بين شموخ الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي ترأس النصر لأكثر من 40 عامًا، وعبقرية المدرب الأسبق بروشتش.

  • FBL-KSA-SHABAB-NASSRAFP

    "أنا من أفضل المدربين في العالم"

    وكان جورج جيسوس قد أشاد بمسيرته التدريبية، بعد قيادة النصر للفوز على الاتفاق، في الجولة التاسعة والعشرين، بأنه يعد من أفضل المدربين في العالم، كونه حقق 24 بطولة على مدار رحلته.

    وبحسب تقرير نشره موقع Winsportsonline بأن جورج جيسوس يأتي في المرتبة الثانية، في قائمة المدربين الأكثر تعاقدات مع لاعبين في كرة القدم، بالتعاقد مع 145 لاعب في مختلف الأندية، ليأتي خلف جيان بييرو جاسبريني، الذي تعاقد مع 172 صفقة.

    ووفق آخر التقارير، فإن مستقبل البرتغالي جورج جيسوس مع النصر، لا يزال غامضًا، بين مطالبات للإدارة بتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المُقبل، أو توجه محتمل لتدريب أحد المنتخبات.

    على مدار حوالي 4 أعوام، ارتبط اسم جورج جيسوس بفرصة محتملة لتدريب ثلاثة منتخبات؛ السعودية، البرازيل، ثم البرتغال.

    استمرار جورج جيسوس مع النصر، مع فرصة التتويج بثنائية دوري روشن وأبطال آسيا 2، وكذلك التأهل إلى كأس السوبر السعودي، أي فرصة للقب ثالث، قد تجعله مرشحًا للمزيد من التدعيمات في الصيف المُقبل، خاصة بعدما عانى النادي من قلة التدعيم في الميركاتو الشتوي الماضي، والتي تسببت في إضراب كريستيانو رونالدو عن بضع مباريات.

  • Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري السوبر التركي
فنربخشه crest
فنربخشه
فنربخشه
إيابسبور crest
إيابسبور
EYU