نبوءة جيسوس تتحقق: النصر "شوه ليلته" من الحافلة والتيفو إلى خطأ بينتو.. والهلال ينتظر "المساعدة" للتتويج بالدوري

ثوانٍ بسيطة في كرة القدم، كفيلة بتحويل سعادة المشجعين إلى حزنٍ شديد - والعكس صحيح -؛ وهو ما حدث في ديربي الرياض الكبير بين ناديي النصر والهلال، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر ظل متقدّمًا بهدف مدافعه الفرنسي محمد سيماكان، الذي سجله في الدقيقة 37؛ وذلك حتى الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، من عمر الديربي.

هذا التقدم حوّل ملعب "الأول بارك"، الذي احتضن الديربي الكبير، إلى ساحة للاحتفالات؛ حيث كان يكفي لتتويج الفريق النصراوي بلقب دوري روشن، بعد غياب 7 سنوات.

إلا أن الزعيم الهلالي نجح في إدراك التعادل القاتل، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع؛ بواسطة الحارس البرازيلي لنادي النصر بينتو ماتيوس، بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة.. رفع النصر "المتصدر" رصيده من النقاط إلى 83؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال "الوصيف"، الذي لعب لقاءً أقل.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل النصر والهلال، وتأجيل حسم لقب الدوري..