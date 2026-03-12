Goal.com
مباشر
Jorge Jesus Zinedeine Zidane Nassr (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

جيسوس ليس زيدان: كابوس هلالي يهدد النصر بخسارة "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"!

رسالة إلى النصر حتى لا يصبح الخاسر الأكبر..

"جورج جيسوس يقود منتخب …"، ذلك هو العنوان الذي يُنتظر أن نقرأه في المستقبل القريب، فالمدرب البرتغالي ارتبط اسمه كثيرًا بتغيير مساره التدريبي إلى المنتخبات، بدلًا من الأندية.

الداهية البرتغالي، صاحب الـ71 عامًا، الذي استهل رحلته التدريبية في ديسمبر 1989، ربما يتخذ الآن، قرارًا بتدريب أحد المنتخبات الوطنية، بعد تجارب متنوعة مع الأندية، استمرت على مدار 37 عامًا.

مسيرة جيسوس مرصعة بالذهب، بين البرتغال والبرازيل والسعودية وتركيا، حتى بلغت إنجازاته عنان السماء، بعد قيادة فلامنجو إلى نهائي كأس العالم للأندية.

  • جيسوس والسير على خطى زيدان

    من الطبيعي أن تسمع عن منتخبات قررت تغيير مدربيها قبل كأس العالم، أو آخرين تم إقالتها خلال البطولة، بسبب خروج مفاجئ أو فشل في تحقيق إنجاز، ولكن من الغريب في تلك النسخة المُقبلة "2026"، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أن الحديث بات يدور حول منتخبات استقرت على تغيير دمائها بعد المونديال.

    ولعل المثال الأبرز على ذلك، هو الأسطورة زين الدين زيدان، الذي قتل الأمر بحثًا حول توليه قيادة منتخب فرنسا، بعد كأس العالم 2026، بعدما أعلن ديدييه ديشان، الذي قاد الديوك للقب 2018 ووصافة 2022، عن قراره بالرحيل عن الجهاز الفني، عقب المونديال المُقبل.

    الجديد ما ذكرته شبكة "إي إس بي إن"، بأن جورج جيسوس أيضًا بات يحلم بتدريب منتخب البرتغال، حال رحيل روبرتو مارتينيز بعد مونديال 2026، بقطع النظر عن نتائج رفاق كريستيانو رونالدو في البطولة.

    ورغم أن تدريب البرتغال قد يتحول إلى سباق بين جيسوس، وجوزيه مورينيو الذي ارتبط اسمه أيضًا بقيادة المنتخب في المرحلة المُقبلة، إلا أن جيسوس يملك أفضلية عن "سبيشال وان"، بأن عقده سينتهي مع النصر في صيف 2026، بينما ينتهي عقد مورينيو في يونيو 2027.

    • إعلان
  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بسبب خبرة البلد .. جيسوس مدربًا لـ3 منتخبات!

    ولم يكن منتخب البرتغال، هو الأول من نوعه، الذي يرتبط اسم جورج جيسوس به، فإن البرتغالي دائمًا ما يدور في الأوساط الإعلامية، كمدرب مرشح لمنتخب ما، بسبب خبرته التدريبية في ذلك البلد.

    وبخلاف المنتخب البرتغالي، فإن جيسوس تم ترشيحه لمنتخبين آخرين، وهما كالآتي..

    * المنتخب السعودي: بين الحين والآخر، يتردد اسم جيسوس لقيادة الأخضر، بعد تجربته الكبيرة مع الهلال، خاصة بعد رحيل هيرفي رينارد، في 2023، لقيادة منتخب فرنسا للسيدات، قبل تعيين الإيطالي روبرتو مانشيني، ومن ثم عودة الفرنسي للنسور.

    وارتبط جيسوس في أكثر من مناسبة بتدريب المنتخب السعودي، بناءً على خبرته مع الهلال، والنصر حاليًا، حيث قاد الأزرق لثلاثية دوري روشن وكأس الملك والسوبر، وكتابة رقم قياسي في عدد الانتصارات المتتالية في موسوعة جينيس، ومن ثمّ تحقيق رقم تاريخي مع النصر، كأول فريق يحقق الفوز في أولى 10 جولات متتالية في الدوري.

    * المنتخب البرازيلي: تزامن الحديث عن رحيل دوريفال جونيور عن تدريب "السليساو"، بتفضيل الاتحاد البرازيلي لاسمين من أجل خلافته؛ وهما جورج جيسوس، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لريال مدريد، إلا أن الكفة مالت تجاه أنشيلوتي الذي يستعد لقيادة السامبا في مونديال 2026.

  • Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    احذر يا جيسوس من خسارة كل شيء!

    واستنادًا إلى الفقرة السابقة، فإن جيسوس كان قريبًا للغاية من تدريب البرازيل، حتى أن تقارير إعلامية ذكرت بأنه وافق على عرض الاتحاد المحلي، بشرط أن يستمر مع الهلال حتى بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    هنا، جاءت الضربة القاصمة التي أطاحت بأحلام جيسوس؛ إقالة من الهلال قبل مونديال الأندية، وأنشيلوتي مديرًا فنيًا للبرازيل، ليخسر البرتغالي كل شيء، سواءً ظهوره في كأس العالم للمنتخبات أو الأندية.

    ولعل ما يمكن وصفه حاليًا، حول وضع جيسوس مع النصر، هو "ما أشبه الليلة بالبارحة"، رغم أن موسمه الحالي يعد أفضل كثيرًا من الموسم السابق، الذي شهد تراجعًا كبيرًا لجيسوس مع الهلال، وهو ما آل إلى إقالته، قبل نهاية الموسم، ليتم تعيين محمد الشلهوب مؤقتًا، ثم الإيطالي سيموني إنزاجي الذي قاد الزعيم في مونديال الولايات المتحدة.

    هناك عدة عوامل أيضًا قد ترسم ملامح مستقبل جورج جيسوس في الفترة المُقبلة..

    * الرحيل عن النصر في الصيف، خاصة إذا ما استمرت أزمة الصفقات، التي اشتغلت في الشتوية، وكانت سببًا في إضراب كريستيانو رونالدو عن المباريات، وتضامن جيسوس معه بالغياب عن المؤتمرات الصحفية.

    * الانشغال بتدريب المنتخب البرتغالي، ما قد يؤثر على تركيزه مع النصر، الذي دخل مرحلة حاسمة للغاية، في صراعه على لقب الدوري، الغائب منذ 2019، وكذلك دوري أبطال آسيا الثاني، الأمر الذي قد يجعله يخسر كل شيء مجددًا، إذا ما تخلى النصر والاتحاد البرتغالي عنه، في ختام الموسم.

  • كلمة أخيرة .. الدجاجة التي تبيض ذهبًا!

    لعل السمة المشتركة بين جورج جيسوس وزين الدين زيدان، هو تشابه الموقف واختلافه جوهريًا؛ فكلاهما مرشح لتدريب منتخب بلاده بعد كأس العالم.

    ولكن، ما يمكن قوله إن زيدان ليس مرتبط بنادٍ قد يشغله عنه حلم تدريب الديوك، رغم أنه قدم مجازفة تاريخية، بعدم تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، الأمر الذي يجعل عودته إلى دكة البدلاء بقيادة منتخب وطني، بمثابة نادرة تاريخية، لمدرب لا يزال يعيش على إنجازه المذهل مع ريال مدريد بثلاثية دوري أبطال أوروبا على التوالي.

    أما جيسوس، فالموقف مختلف، فإن حديثه عن تدريب منتخب، دومًا ما يتزامن مع تدريبه لأحد الأندية، وتكمن المصادفة في أنه يرحل عن ذلك النادي، سواءً بتقارير ترشيحه لتدريب السعودية في 2023، قبل رحيله عن فنربخشه، أو الحديث عن قيادة البرازيل، وتزامنه مع الرحيل عن الهلال في 2025.

    هذا الأمر يجعل موقف جيسوس، أشبه بقصة "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"، والمزارع الذي كانت لديه دجاجة تبيض له بيضًا ذهبًا، فلما أراد أن يسرع الثراء، ذبحها فخسر كل شيء.

    لماذا؟ لأن جيسوس مقبل على كتابة تاريخ جديد مع النصر، في معترك حاسم، سيشهد منافسات صعبة للحفاظ على صدارة دوري روشن، وكذلك الوصول لربع نهائي البطولة الآسيوية، الأمر الذي يعني أن انشغاله بأنباء قيادة المنتخب، قد يشتته ذهنيًا، ويخسره كل شيء مع النصر، تمامًا كما حدث مع الهلال في الموسم الماضي.

    رسالة إلى مسؤولي النصر: عليكم احتواء جيسوس سريعًا، وعدم تركه يخوض أحاديث المنتخبات في ذلك الوقت، حتى لا يكون الأصفر هو الخاسر الأكبر، بدلًا من أن يختم الموسم بوقوف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فوق منصة التتويج، حاملًا كأس الدوري أو الآسيوية.

0