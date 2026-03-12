جيسوس ليس زيدان: كابوس هلالي يهدد النصر بخسارة "الدجاجة التي تبيض ذهبًا"!

واستنادًا إلى الفقرة السابقة، فإن جيسوس كان قريبًا للغاية من تدريب البرازيل، حتى أن تقارير إعلامية ذكرت بأنه وافق على عرض الاتحاد المحلي، بشرط أن يستمر مع الهلال حتى بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هنا، جاءت الضربة القاصمة التي أطاحت بأحلام جيسوس؛ إقالة من الهلال قبل مونديال الأندية، وأنشيلوتي مديرًا فنيًا للبرازيل، ليخسر البرتغالي كل شيء، سواءً ظهوره في كأس العالم للمنتخبات أو الأندية.

ولعل ما يمكن وصفه حاليًا، حول وضع جيسوس مع النصر، هو "ما أشبه الليلة بالبارحة"، رغم أن موسمه الحالي يعد أفضل كثيرًا من الموسم السابق، الذي شهد تراجعًا كبيرًا لجيسوس مع الهلال، وهو ما آل إلى إقالته، قبل نهاية الموسم، ليتم تعيين محمد الشلهوب مؤقتًا، ثم الإيطالي سيموني إنزاجي الذي قاد الزعيم في مونديال الولايات المتحدة.

هناك عدة عوامل أيضًا قد ترسم ملامح مستقبل جورج جيسوس في الفترة المُقبلة..

* الرحيل عن النصر في الصيف، خاصة إذا ما استمرت أزمة الصفقات، التي اشتغلت في الشتوية، وكانت سببًا في إضراب كريستيانو رونالدو عن المباريات، وتضامن جيسوس معه بالغياب عن المؤتمرات الصحفية.

* الانشغال بتدريب المنتخب البرتغالي، ما قد يؤثر على تركيزه مع النصر، الذي دخل مرحلة حاسمة للغاية، في صراعه على لقب الدوري، الغائب منذ 2019، وكذلك دوري أبطال آسيا الثاني، الأمر الذي قد يجعله يخسر كل شيء مجددًا، إذا ما تخلى النصر والاتحاد البرتغالي عنه، في ختام الموسم.