"لا أريد الدخول في مهاترات" .. جورج جيسوس يكشف موقفه من قيادة المنتخب البرتغالي بعد الرحيل عن النصر

البرتغالي غادر العاصمة السعودية "الرياض" واتجه لبلاده، لقضاء فترة راحة قبل تجديد وجهته المقبلة، وهناك سأله الإعلام عن موقفه من قيادة البحارة بعد نهاية مونديال 2026، الذي سينطلق الشهر المقبل.

وقال جيسوس: "من يقدر على قول (لا) للمنتخب؟، لقد قلت من قبل إنه أحد أفضل المنتخبات في العالم، لا يمكنني أن أقول (لا) لمنتخب (يضحك)، ولا لغيره!".

وأضاف: "أضع احتمال قيادة المنتخب البرتغالي في الحسبان، لكن كأس العالم يقترب والمنتخب يحتاج للاستقرار. إنهم بحاجة إلى الهدوء، ولا أريد الآن الدخول في مثل هذه المهاترات أو الجدالات".







