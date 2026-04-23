جيسوس في المرتبة الثانية: غزو إيطالي وبرتغالي لقائمة "المدربين الأكثر تعاقدات" بوجود مورينيو وأنشيلوتي!

"حققت 24 بطولة في مسيرتي، وأعتبر نفسي من أفضل المدربين في العالم"، بهذه الكلمات، غازل البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نفسه، بامتلاكه مسيرة تدريبية رائعة، شهدت التتويج بالعديد من الألقاب مع مختلف الأندية.

جيسوس استهل مسيرته التدريبية منذ عام 1990، أي حوالي 26 عامًا، قاد فيها العديد من الأندية الكبرى، على غرار بنفيكا وسبورتنج لشبونة وفنربخشه، وعملاقي المملكة "الهلال والنصر"، وحقق العديد من الالقاب، كما بلغ نهائي كأس العالم للأندية.

ولكن، كما ينافس جيسوس في قائمة المدربين الأكثر تتويجًا بالألقاب على مستوى العالم، مع اقترابه من ثنائية دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2 مع النصر، فإن المدرب البرتغالي تواجد بالفعل في قائمة عالمية أخرى، احتل فيها المركز الثاني، بين أكثر المدربين الذين أبرموا تعاقدات مع أنديهم، عبر مسيرتهم التدريبية.